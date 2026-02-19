'Montilla Virgen Extra' reunirá a cinco almazaras locales en una jornada dedicada al aceite de oliva

Montilla celebrará este próximo sábado, 21 de febrero, la segunda edición de, un evento que tendrá lugar en la puerta de la Casa Consistorial y que ofrecerá degustaciones, catas dirigidas y actividades formativas para difundir el aceite de oliva virgen extra y respaldar, de este modo, al sector agroalimentario.El Ayuntamiento de Montilla impulsa así una iniciativa que busca consolidarse en el calendario local como escaparate de uno de los productos más emblemáticos del municipio, reuniendo a almazaras y cooperativas que ofrecerán al público sus aceites con posibilidad de degustación y compra directa. En concreto, el evento contará con la participación de, Oribu,, Pago de Río Frío y, como principal novedad, la incorporación delLa jornada se desarrollará tanto en la puerta del Ayuntamiento, donde se ubicarán los expositores, como en el patio interior del edificio consistorial, que acogerá un desayuno molinero, una cata dirigida y una ponencia formativa sobre los derechos del carbono en el cultivo del olivar, todo ello bajo el lemaEn ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó que"viene a consolidarse como una cita importante en nuestro calendario, que nos permite difundir un producto de altísima calidad y seguir apostando por un sector fundamental en la economía montillana". Asimismo, el edil montillano subrayó que “el cultivo del olivar se ha ido posicionando de manera muy clara dentro del sector industrial y agrícola de Montilla, generando empleo y nuevas oportunidades vinculadas también al turismo”.La jornada contará con la participación de José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), quien ofrecerá una charla sobre el papel del olivar como sumidero de carbono y dirigirá la cata técnica de los aceites participantes. En relación con esta charla, Valeriano Rosales explicó que “es una actividad muy interesante tanto para la ciudadanía en general como para agricultores y productores, porque permite conocer cómo el olivar puede beneficiarse de los derechos del carbono”.De igual modo, uno de los responsables del Lagar Los Raigones, Santiago Jiménez, valoró la incorporación de esta firma a esta edición dey señaló que “es una oportunidad fantástica para mostrar nuestros aceites frescos de esta campaña, monovarietales como hojiblanca, picual, arbequina o pajarera, que ofrecen atributos muy diferentes aun procediendo del mismo término municipal”.Por su parte, Rafael Morales, de Pago de Río Frío, destacó la experiencia de la primera edición como “muy positiva, porque nos permitió darnos a conocer y compartir espacio con otras almazaras de Montilla, fomentando la cultura del aceite entre la ciudadanía”.Entre las firmas participantes destaca Aceites Bellido, santo y seña de la producción oleícola montillana y referente dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena. Sus aceites de oliva virgen extra proceden de variedades como Picual y Hojiblanca, algunas de ellas de cosecha temprana, lo que contribuye a definir un perfil sensorial muy apreciado.Su responsable, Gonzalo Bellido, destaca que “son aceites que se valorizan por su intensidad olfativa y gustativa, por ser ricos en polifenoles, que confieren ese valor antioxidante tan beneficioso para la salud”, y recuerda que “cada gota de nuestro aceite virgen extra conserva el aroma y la frescura del primer día de cosecha”. Asimismo, Bellido pone en valor el trabajo previo en el olivar y un proceso de recolección y extracción cuidado que, según señala, “permite disfrutar de esta maravilla de la naturaleza”.En esa misma línea, Gonzalo Bellido afirma que “el objetivo fundamental de nuestra empresa es la obtención de aceite de oliva virgen extra de alta calidad y su puesta en el mercado”, y añade que “este control de la calidad se inicia en nuestros olivares, ya que nuestro aceite procede de aceitunas de cosecha propia, y continúa con una adecuada recolección y extracción en el molino”.Esta apuesta por la excelencia ha permitido a la firma acumular más de sesenta premios nacionales e internacionales y comercializar su aceiteen países como Francia, Alemania, Holanda, Austria o Japón. Además, su Molino Juan Colín, una almazara del siglo XVI situada en la Sierra de Montilla, se ha convertido en un referente del oleoturismo, con visitas que permiten conocer el proceso de elaboración, recorrer olivares ecológicos y descubrir espacios como el museo del olivo o el Jardín de Olivos Centenarios.También estará presente enla Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de La Aurora, otra de las entidades de referencia del sector, integrada en las DOP Montilla-Moriles y Aceite de Lucena. Su origen se remonta al 15 de diciembre de 1963, cuando un grupo de agricultores montillanos decidió constituir la cooperativa tras una asamblea celebrada en la calle La Parra.En sus primeros años, antes de disponer de las actuales instalaciones en la zona de El Carrerón, sus socios tuvieron que arrendar distintas lagaretas y bodegas de tinajas e incluso transportar mosto hasta Montemayor para poder completar las campañas de vendimia, lo que refleja el esfuerzo colectivo que dio forma a esta entidad.Hoy en día, La Aurora cuenta con alrededor de 800 socios, de los cuales unos 230 aportan uva y el resto entregan aceituna o ambos productos, consolidándose como un pilar fundamental del tejido agroalimentario local. Su participación enpermitirá acercar al público el resultado de décadas de trabajo cooperativo y de apuesta por la calidad en la producción oleícola y vitivinícola.Por último, la segunda edición deincorpora como novedad la presencia del Lagar Los Raigones, una firma familiar de referencia en la Sierra de Montilla y vinculada a la DOP Montilla-Moriles y a la Asociación de Lagares de la Sierra de Montilla.Desde sus instalaciones, esta empresa familiar ha apostado por iniciativas innovadoras vinculadas al oleoturismo y al enoturismo, así como por el desarrollo de un comercio gourmet que contribuye a mejorar la rentabilidad de sus propias cosechas.Al mismo tiempo, la firma ha reforzado su implicación en proyectos destinados a equilibrar la producción agrícola y la conservación del entorno natural. En este sentido, Santiago Jiménez Luque-Romero resalta que “es lo mejor tanto para la calidad de nuestros vinos como para nuestro entorno paisajístico, que debemos cuidar y preservar para las generaciones venideras”.Ese compromiso se traduce en actuaciones concretas como la instalación de cajas nido para aves insectívoras o la preservación de la vegetación natural, una filosofía que el propio responsable resume al recalcar que “practicamos una agricultura respetuosa con el medio ambiente, ya que preservamos arbustos y árboles colindantes, además de evitar el uso de productos tóxicos o herbicidas”.Además, Los Raigones participa en iniciativas comoo el proyecto, destinados a fomentar la biodiversidad y proteger especies en peligro, mediante la repoblación de zonas con vegetación autóctona o la creación de refugios para murciélagos.