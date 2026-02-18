El Ayuntamiento designa Hijo Predilecto de Montilla a Paquillo Moreno

Una vida vinculada al deporte



Paquillo Moreno es, desde esta tarde, Hijo Predilecto de Montilla. El Pleno de la Corporación municipal, reunido en sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Montilla, ha otorgado la máxima distinción a Francisco Polonio Luque, conocido popularmente como, en reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte local y, especialmente, al fútbol base y femenino.Durante la emotiva sesión plenaria, que ha contado con la presencia de un gran número de familiares, vecinos y representantes del fútbol montillano, tanto el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, como los portavoces de los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y Partido Popular (PP) han elogiado la trayectoria de Francisco Polonio Luque,del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno".El instructor del expediente, el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (PP) Sergio Urbano Aguilar, ha afirmado que “hay vidas que no se miden por los cargos que se ocupan, ni por los títulos que ostentan: hay vidas que se miden por las huellas que dejan”. En ese sentido, el edil popular ha señalado que “la huella de Francisco Polonio Luque forma parte de la memoria viva de Montilla”.Además, ha defendido que “Francisco Polonio Luque representa una figura emblemática del deporte y un referente incuestionable en la lucha por la igualdad en el ámbito deportivo”, destacando que su trayectoria “le han hecho merecedor del reconocimiento unánime de nuestra ciudad, tanto por su labor como deportista y entrenador, como por su lucha constante por la promoción del deporte femenino y la igualdad”.Y es que, según ha añadido Sergio Urbano, “durante más de medio siglo, Paquillo Moreno ha estado ahí”, entendiendo el deporte “como una escuela de vida”. Por ello, ha considerado “plenamente justificada y acreditada la concurrencia de circunstancias excepcionales que hacen procedente la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad de Montilla”.Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), Rosa Rodríguez, ha afirmado que “el premio nos lo ha dado Paquillo Moreno a la sociedad montillana, porque con su trayectoria, con su esfuerzo, con su legado, ha conseguido que esta, la montillana, sea una sociedad mucho mejor”.Asimismo, la edil de IU ha destacado que “con su ejemplo, Paquillo Moreno ha transmitido a cientos de jóvenes de Montilla no solo los nobles valores del deporte —el compañerismo, el trabajo en equipo, el juego limpio—, sino que ha sabido hacer todo eso conjugado con un valor superior: el valor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.En ese sentido, Rodríguez ha añadido que “Paquillo Moreno es una de esas personas afortunadas que han entendido que la mejor herencia que podemos dejar en este mundo no son bienes materiales, no es dinero, sino el reconocimiento inmaterial de nuestra obra”, asegurando que su legado “sí que formará parte del legado de Montilla”.A su vez, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), María José Tejada, ha manifestado que el homenajeado “representa una figura emblemática del deporte montilla y, además, es un referente incuestionable en la lucha por la igualdad en el ámbito deportivo”. También ha destacado que “su trayectoria, su compromiso social y su vocación le han hecho merecedor de un reconocimiento unánime en nuestra ciudad”.De igual modo, la concejala popular ha subrayado que “si algo define a Paquillo Moreno es su inquebrantable apuesta por la integración de la mujer en el deporte”, recordando que “en 1992 impulsó la creación de un equipo de fútbol femenino”. En ese sentido, ha señalado que “hoy no solo reconocemos a un entrenador o a un directivo: reconocemos a un referente, a un educador en valores y a un montillano que ha llevado a nuestra ciudad con orgullo y con dignidad”.Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Lidia Bujalance, ha afirmado que la concesión del título de Hijo Predilecto de Montilla responde a “un reconocimiento plenamente merecido”, tal y como demuestran “las numerosas adhesiones que se han recibido y que no hacen más que confirmar que esta distinción nace del sentir colectivo de Montilla”.La primera teniente de alcalde ha defendido que Francisco Polonio “ha dedicado su vida al deporte y en esa dedicación ha entendido el fútbol como una escuela de valores, como un espacio de convivencia y como una potente herramienta de transformación social”.Y, como concejala de Igualdad, ha destacado especialmente que “impulsó en Montilla la creación de un equipo femenino”, una decisión que “fue una decisión valiente y una apuesta por la igualdad real de oportunidades”. Por ello, Lidia Bujalance ha afirmado que “este reconocimiento no es solo el homenaje a esta trayectoria deportiva: es también un reconocimiento al valor de la igualdad, al esfuerzo y a la capacidad que Paquillo Moreno ha tenido de generar comunidad”.Finalmente, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha afirmado que este nombramiento “es un resumen y un compendio de todo lo que los montillanos piensan del trabajo y de la trayectoria vital” de Francisco Polonio. El primer edil, que formó parte de las categorías inferiores del Montilla Club de Fútbol, ha recordado “cuántas tardes ha recogido las camisetas, los balones y todo el utillaje”.Según Rafael Llamas, “en su momento, Paquillo Moreno fue un innovador porque entendía que al fútbol todavía le faltaba por completar una parte de su historia y de su espacio”, destacando en ese sentido su carácter pionero en la incorporación de la mujer al fútbol.Para el alcalde de la localidad, “vivimos en un mundo en el que hacen falta personas que nos muestren cómo a través del trabajo, del esfuerzo, de la convicción, de esa capacidad de soñar que tuvo Paquillo Moreno, podemos conseguir y hacer de nuestra ciudad un lugar mucho mejor”.Nacido el 9 de julio de 1941 en Montilla, Francisco Polonio Luque,del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno", fue, hasta su jubilación, albañil de profesión, labor que compaginó con su entrega al deporte montillano y, en especial, al fútbol. No en vano, sus inicios deportivos se remontan a los años cincuenta, concretamente a 1954 cuando, siendo trabajador de, ayuda a crear el equipo Club Balompédico Alvear, en el que da sus primeros pasos como jugador.Su verdadero auge se produjo cuando comienza a fomentar la cantera, es decir, el fútbol base, llegando a lo más alto en su etapa de Juveniles, cuando logró el ascenso a Primera División Nacional. Años más tarde, formaría parte del mítico ascenso del Montilla Vinícola a Tercera División Nacional, al ser integrante de su junta directiva.Paquillo Moreno siguió compaginando sus tareas en el Montilla Club de Fútbol con las tareas de monitor escolar en el CEIP Gran Capitán, un centro educativo que llegó a convertirse en todo un referente deportivo no solo en la provincia de Córdoba sino, también, en buena parte de Andalucía.Junto a uno de sus amigos,, más conocido como, el centro educativo de la Barriada de El Gran Capitán se alzó con varios títulos, tales como el Campeonato de Andalucía en Fútbol Infantil Escolar (1984-1985) o el Campeonato de Andalucía en Fútbol Cadete (1985-1986), llegando a disputar el Campeonato de España en representación de Andalucía.Posteriormente, Paquillo Moreno decidió fundar un club de fútbol, junto a la Asociación de Vecinos Gran Capitán, con el objetivo de fomentar la cantera y aprovechar el talento de los jugadores del colegio. De este modo, Francisco Polonio fue pionero en el desarrollo y en la promoción del fútbol femenino en la provincia de Córdoba, con la inestimable colaboración de la Asociación Cultural Deportiva Mondelia y del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.Socio fundador de la Peña Barcelonista de Montilla y socio de honor del Club Salto de Comba de Montilla, este incansable colaborador del deporte local fue designado en 2021 como, una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.El 7 de marzo del pasado año, Paquillo Moreno recogió en el Palacio de la Merced de la capital, sede de la Diputación de Córdoba, uno de los, unos reconocimientos que se otorgan coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y que sirven para premiar el trabajo y la trayectoria de personas y colectivos de la provincia en favor de la igualdad de género y contra la discriminación.A su vez, a mediados del pasado año, el Ayuntamiento de Montilla inició los trámites para reconocer a. De este modo, el expediente que ha instruido Sergio Urbano Aguilar, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), conforme al Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, ha culminado hoy con un pleno extraordinario, tras el proceso de información pública al que ha estado sometido durante un mes,