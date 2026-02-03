El Ayuntamiento ultima los trámites para que Paquillo Moreno sea Hijo Predilecto de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla afronta los últimos trámites para reconocer a Francisco Polonio, conocido popularmente como, como Hijo Predilecto de Montilla. El expediente que ha instruido Sergio Urbano Aguilar, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), conforme al Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, se ha sometido al trámite de información pública, a fin de que pueda examinarse y se puedan presentar, hasta el próximo 17 de febrero, las alegaciones o sugerencias que se estimen convenientes.Nacido el 9 de julio de 1941 en Montilla, Francisco Polonio Luque,del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno", fue, hasta su jubilación, albañil de profesión, labor que compaginó con su entrega al deporte montillano y, en especial, al fútbol. No en vano, sus inicios deportivos se remontan a los años cincuenta, concretamente a 1954 cuando, siendo trabajador de, ayuda a crear el equipo Club Balompédico Alvear, en el que da sus primeros pasos como jugador.Su verdadero auge se produjo cuando comienza a fomentar la cantera, es decir, el fútbol base, llegando a lo más alto en su etapa de Juveniles, cuando logró el ascenso a Primera División Nacional. Años más tarde, formaría parte del mítico ascenso del Montilla Vinícola a Tercera División Nacional, al ser integrante de su junta directiva.Paquillo Moreno siguió compaginando sus tareas en el Montilla Club de Fútbol con las tareas de monitor escolar en el CEIP Gran Capitán, un centro educativo que llegó a convertirse en todo un referente deportivo no solo en la provincia de Córdoba sino, también, en buena parte de Andalucía.Junto a uno de sus amigos,, más conocido como, el centro educativo de la Barriada de El Gran Capitán se alzó con varios títulos, tales como el Campeonato de Andalucía en Fútbol Infantil Escolar (1984-1985) o el Campeonato de Andalucía en Fútbol Cadete (1985-1986), llegando a disputar el Campeonato de España en representación de Andalucía.Posteriormente, Paquillo Moreno decidió fundar un club de fútbol, junto a la Asociación de Vecinos Gran Capitán, con el objetivo de fomentar la cantera y aprovechar el talento de los jugadores del colegio. De este modo, Francisco Polonio fue pionero en el desarrollo y en la promoción del fútbol femenino en la provincia de Córdoba, con la inestimable colaboración de la Asociación Cultural Deportiva Mondelia y del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.Socio fundador de la Peña Barcelonista de Montilla y socio de honor del Club Salto de Comba de Montilla, este incansable colaborador del deporte local fue designado en 2021 como, una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.El 7 de marzo del pasado año, Paquillo Moreno recogió en el Palacio de la Merced de la capital, sede de la Diputación de Córdoba, uno de los, unos reconocimientos que se otorgan coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y que sirven para premiar el trabajo y la trayectoria de personas y colectivos de la provincia en favor de la igualdad de género y contra la discriminación.