Embajadores #Remontamos (15) - Francisco Polonio Luque 'Paquillo Moreno'

Francisco Polonio Luque, conocido como 'Paquillo Moreno', nació en Montilla el 9 de julio de 1941. Albañil de profesión y deportista de vocación, ha dedicado gran parte de su vida al deporte montillano y, en especial, al fútbol. Este entrañable montillano ha querido aportar su experiencia como nuestro nuevo embajador en el, una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.Sus inicios deportivos se remontan a los años cincuenta, concretamente al año 1954 cuando, siendo trabajador de Bodegas Alvear, se crea el equipo CB Alvear y donde da sus primeros pasos como jugador, entidad a la que continuó ligado en su desempeño otras funciones.Su verdadero auge se produjo cuando comienza a fomentar la cantera, es decir, el fútbol base, donde llegó a lo más alto en su etapa de Juveniles, consiguiendo el ascenso a 1ª División Nacional. Años más tarde, consiguió el ascenso del Montilla Vinícola a 3ª División Nacional como integrante de la junta directiva.Siguió compaginando su estancia en el club con la tarea de monitor en el CEIP Gran Capitán que tantas alegrías le aportó, tanto en el fútbol como en el atletismo. Una labor que llevó a este centro a convertirse en uno de los mejores colegios a nivel comarcal y regional deportivamente hablando.Junto a uno de sus amigos, Pepe Castro, llegaron a alzarse con varios títulos, tales como Campeón de Andalucía en Fútbol Infantil Escolar (84-85) o Campeón de Andalucía en Fútbol Cadete (85-86), y participaron en el Campeonato de España, representando a Andalucía y llevándose a casa un merecido octavo puesto. Sin olvidar el atletismo, donde cosecharon varios títulos provinciales y regionales.Posteriormente, Paquillo Moreno decidió dar un paso más creando un club de fútbol junto a la AAVV Gran Capitán con el objetivo de fomentar la cantera y aprovechar el talento de los jugadores del colegio. Desde esta colaboración, surgió una idea revolucionaria por la creciente demanda de las chicas a jugar y, tras muchos años en el fútbol masculino, inició un nuevo proyecto deportivo.En 1992, Francisco Polonio fue un pionero en el desarrollo y la promoción del fútbol femenino en la provincia, dándole cabida a la mujer montillana en el deporte con la creación de un equipo de fútbol femenino –con la inestimable colaboración de la Asociación Cultural Deportiva Mondelia y del Servicio Municipal de Deportes– que, posteriormente, dio lugar al inicio del nuevo club.Esta idea se convirtió en su mayor orgullo y, aunque ha tenido que luchar contra todo tipo de estereotipos, lleva a gala haber emprendido este viaje. Al principio esta tarea fue ardua, pero todo esfuerzo ha merecido la pena ya que junto al equipo femenino ha representando a Montilla a nivel provincial, regional e incluso nacional.Fruto de dicho esfuerzo, el club llegó a alcanzar la máxima categoría del fútbol femenino, la 1ª División Nacional durante 6 temporadas, consiguiendo promocionar a sus jugadoras en la Selección Española Femenina. Una de ellas, incluso, continua jugando en 1ª División con el equipo de la capital vizcaína y ha sido capitana e internacional con la Selección muchos años. Tal éxito tuvo esta iniciativa que se tuvieron que crear diversas categorías.Incansable colaborador del deporte montillano, Paquillo Moreno sigue prestando su servicios allí donde lo reclaman, ya sean clubes (como el Club Baloncesto Montilla o el Club Natación Montilla), asociaciones de colegios (como la AAA Salesianos o el ya mencionada AAVV Gran Capitán) o instituciones como el propio Ayuntamiento, el SMD o la Diputación de Córdoba. También es socio fundador de la Peña Barcelonista Montilla y socio de honor del Club Salto de Comba Montilla.Gracias a su infatigable labor surgió hace una década su último proyecto, la fundación de su propio club, que como no podía ser de otra manera, lleva su nombre. El Club Deportivo Femenino “Paquillo Moreno” es una nueva escuela de fútbol dedicada exclusivamente a la mujer, manteniendo siempre el espíritu con el que nació: formar a las jugadoras en valores como el trabajo en equipo y el compañerismo, y moldear buenas personas sin pensar tanto en la competición y las victorias.La situación actual la califica de desastrosa, pero cree que el deseo por jugar es más fuerte y se está tratando de salir adelante. Así, reconoce que la crisis por la pandemia se nota especialmente en la base, con la complicación añadida de que algunas chicas se desplazan aquí desde otros municipios en los que no existen equipos femeninos.A pesar de todo, señala, intentan que no cunda el desanimo, con la ventaja de que se puede trabajar al aire libre y con el convencimiento de que el deporte nos ayudará a sobrellevar estos malos momentos. Por su parte, señala, con la categoría Senior si se está funcionando mejor gracias a las medidas de precaución implementadas.Paquillo Moreno tiene un sueño de poder volver a ver a su equipo en la meta de disputar la Primera División. Reto en el que canaliza todas sus fuerzas, su energía y su dedicación, siempre desde el disfrute, honrando su trayectoria y determinación.A sus 79 años aún sigue activo y siendo la principal referencia de su club, estando al pie del cañón en entrenamientos, partidos y actos. Insuperable amante del deporte montillano, esta pasión ha calado muy hondo en su familia, cuando su hijo Antonio Polonio y hasta su nieta se ha animado a unirse al club, toda una saga familiar futbolera.