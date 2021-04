Los vecinos y comerciantes de la Avenida de Andalucía reclaman trasladar a Envidarte las pruebas del covid

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Esperas de más de hora y media para poder realizarse una prueba para determinar si existe infección por covid, y una larga cola de vehículos en el entorno del centro de salud. Esa es la imagen que ha presentado desde primera hora de la mañana las calles Ciudad de Lima y Avenida de Andalucía ante el alto número de ciudadanos que han acudido a realizarse un test al puesto autocovid de la ciudad, y que vecinos y comerciantes de la zona reclaman evitar en el futuro.La situación, que vuelve a repetirse ante el incremento de casos positivos en las últimas jornadas, ha obligado a intervenir a la Policía Local, que poco después de las 10.00 de la mañana ha conseguido regular el tráfico en la zona para acabar con un embotellamiento que, en algunos momentos, ha colapsado la Avenida de Andalucía hasta su confluencia con las avenidas Boucau y María Auxiliadora.Sin embargo, no son pocas las voces que reclaman que la realización de las pruebas y las vacunas se trasladen a otros espacios más alejados de la zona centro, como Envidarte, o, al menos, que la regulación del tráfico en la zona se realice antes de que llegue a generarse un colapso de coches, "especialmente a primera hora de la mañana, un momento con mucho tráfico de quienes tienen que desplazarse a sus puestos de trabajo"."Desde el centro de salud saben cuantas personas están citadas cada día para realizarse las pruebas, por eso pedimos que exista una mejor coordinación con la Policía Local para que no se produzca estas situaciones", han señalado a Montilla Digital los vecinos de la calle Ciudad de Lima quienes, además, critican que no se prevea una zona de paso ante la posibilidad de alguna urgencia sanitaria o que favorezca la llegada de personas con movilidad reducida hasta el centro de salud.Asimismo, han señalado que, ante el desconocimiento del horario para el desarrollo de las pruebas covid y la vacunación, son muchos los vecinos que tienen problemas para poder sacar sus coches de las cocheras "porque la calle se encuentra colapsada de vehículos". "No se indica claramente cuando se puede aparcar, o cuando se van a realizar pruebas, por lo que no puedes prever si te vas a encontrar encerrado cuando intentes salir con tu vehículo", indican.Por todo ello, vecinos y comerciantes de la zona insisten en la necesidad de trasladar estas pruebas a otros espacios de la ciudad, como pudiera ser Envidarte, que evitaría el colapso del centro de Montilla por la presencia de vehículos a las pruebas o el proceso de vacunación. "Es un espacio que ofrece un lugar abierto, o cerrado si fuera necesario, con zonas de aparcamiento y donde esperar sin entorpecer la circulación, y no una calle estrecha como es Ciudad de Lima, donde se obstaculiza a quienes acuden al centro de salud", han puntualizado.