Imperio Reina estrenará en Madrid su nuevo proyecto musical

Imperio Reina presentará en Madrid un nuevo proyecto musical bajo el nombre de, una propuesta escénica que se estrenará el próximo viernes 14 de febrero en el Club Habana, en pleno barrio de Malasaña, y que nace como una banda de versiones adaptadas al rock, impulsada y producida íntegramente por el artista montillano José Manuel Reina Torres.Imperio Drag Rock es un proyecto musical de nueva creación que se encuentra ya listo para su estreno oficial en una de las zonas con mayor tradición musical de la capital de España. Tal y como detalla el propio artista en declaraciones a, se trata de una banda de versiones concebida para reinterpretar canciones muy reconocibles desde una óptica rock.En ese sentido, el proyecto recorre un amplio abanico musical que abarca desde los años ochenta hasta propuestas más contemporáneas, con temas de Alaska, Tino Casal, Mónica Naranjo, Gloria Trevi e, incluso folclórica, como Rocío Jurado o Isabel Pantoja.La singularidad del espectáculo reside en el enfoque sonoro elegido para estas versiones, que se aleja de los arreglos originales para adentrarse en terrenos más contundentes, próximos al heavy metal rock o al rock duro. En cualquier caso, Imperio Reina aclara que no se trata de un sonido extremo. “No es un heavy metal pesado”, advierte.Además del planteamiento artístico, Imperio Drag Rock destaca por la solvencia de la formación que acompaña al artista sobre el escenario. Se trata de músicos con una amplia experiencia profesional en distintos proyectos y estilos: desde el ámbito del rock y el pop hasta trabajos en orquestas y giras nacionales e internacionales.De este modo, junto a Imperio Reina como vocalista y artista drag, la banda cuenta con Carlos Heredia como guitarrista, productor e ingeniero de sonido, un perfil habitual tanto en escenarios como en estudios de grabación. A lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos de estilos muy diversos, desde el latin y el pop hasta el funk y el metal, y ha formado parte de agrupaciones como Orquesta Jamaica Show, Piratas del Swing, Prófugos Rock Band, Rockiverso, Tokyo 77, 101 o Q71, además de colaborar en bandas tributo y otros proyectos eventualesAl bajo eléctrico y contrabajo se sitúa Álex García, músico con más de tres décadas de dedicación profesional, avalado por una sólida formación clásica y moderna. Su trayectoria incluye trabajos como profesor, compositor, arreglista, productor y músico de sesión, así como colaboraciones con artistas y bandas de primer nivel. No en vano, entre otros proyectos, ha participado con Santafé, Dover, Raphael, José de Castro, Moisés P. Sánchez, Söber, Melendi o Q71, tomando parte igualmente en giras de ámbito nacional e internacionalCompleta la formación David Díaz, baterista y cantante, con experiencia desde 2009 en bandas de repertorio propio y de versiones, además de trabajos vinculados al teatro musical y a la gestión y producción de eventos. Ha desarrollado una amplia actividad en proyectos relacionados con el rock y el pop, y cuenta con una prolongada vinculación al universo Queen a través de su propia banda tributo, así como con otros proyectos paralelos. En la actualidad, mantiene su actividad musical en Madrid, donde continúa ampliando su formación como cantante“Se trata de una banda muy formada, con gente muy profesional”, destaca el artista montillano, que considera Imperio Drag Rock como un paso más dentro de su carrera, compatible con otros espectáculos que mantiene en activo, entre los que destaca su tributo a María Jiménez.Las entradas para esta primera actuación ya se encuentran. JA su vez, el proyecto incorpora también una "fila cero" para colaborar con la iniciativa, que ha sido completamente autofinanciada por el propio artista montillano. “Incluso completando el aforo del local el día del estreno, apenas se cubrirían los gastos”, reconoce.