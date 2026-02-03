El mes de enero deja más de 130 litros por metro cuadrado de lluvia en Montilla

Montilla ha cerrado el mes de enero con un balance de lluvias destacado, según reflejan los datos recopilados por diferentes organismos y estaciones meteorológicas que operan en el término municipal, coincidiendo con un periodo de precipitaciones continuadas que también ha tenido incidencia directa en infraestructuras viarias y en el contexto agrícola de la Campiña Sur.Según los registros de, una herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo que ofrece información meteorológica en tiempo real sobre variables como la temperatura, la presión atmosférica o la velocidad e intensidad del viento, durante el mes de enero se contabilizaron en Montilla un total de 138,5 litros por metro cuadrado.Por su parte, los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y responsable, entre otras funciones, de los aforos, los estudios de hidrología y el control de la calidad de las aguas, sitúan la pluviometría registrada en enero en 126,9 litros por metro cuadrado. A su vez, el organismo eleva hasta 389,9 litros por metro cuadrado el acumulado registrado en lo que va de año hidrológico.La diferencia entre los datos facilitados pory por la CHG puede explicarse por la distancia existente entre los distintos pluviómetros y estaciones meteorológicas, así como por su ubicación concreta dentro de un término municipal tan extenso como el de Montilla, donde la incidencia de las precipitaciones no siempre es homogénea.Este último episodio de lluvias ha tenido consecuencias visibles sobre el territorio. Una de las más significativas ha sido el corte al tráfico de la carretera comarcal CO-4207, que conecta Montilla con Montalbán de Córdoba, como consecuencia del desbordamiento del arroyo Salado a la altura del pago de Malabrigo, un punto especialmente vulnerable cada vez que se registran precipitaciones de cierta intensidad en la Campiña Sur.El cierre se decretó a las 7.31 de la mañana del pasado 23 de enero, obligando a interrumpir la circulación en ambos sentidos, justo en el tramo donde una gran balsa de agua, barro y piedras suele convertir la calzada en un espacio impracticable para los conductores.Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) instó a la Guardia Civil a proceder al corte de la vía con el fin de facilitar los trabajos de los operarios de Mantenimiento de Carreteras de la Diputación de Córdoba para restablecer la circulación.La proximidad del cauce del arroyo Salado y la escasa diferencia de cota respecto a la carretera, junto a la sedimentación acumulada durante décadas, provocan que este tramo colapse incluso con precipitaciones moderadas, una circunstancia que se repite de forma periódica y que afecta de manera especial a los vecinos de Montalbán de Córdoba, para quienes esta vía constituye una de las conexiones más utilizadas con Montilla.Por otro lado, los técnicos de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) han puesto estos registros en contexto provincial. Según los datos de muestreo recogidos entre el 1 y el 21 de enero de 2026 para el conjunto de la provincia de Córdoba, el acumulado de precipitaciones desde el inicio del año agrícola se sitúa en torno a los 308 litros por metro cuadrado, frente a los 186 litros por metro cuadrado que se alcanzaron en el mismo periodo de la campaña anterior.En cuanto a la distribución temporal, la RAIF señala que las lluvias de esta campaña han sido diferentes a las del año pasado, con septiembre y octubre de baja cuantía, un noviembre con precipitaciones por encima de los 130 litros por metro cuadrado, un diciembre con acumulados cercanos a los 85 litros por metro cuadrado y un enero que comenzó lluvioso, con 37 litros por metro cuadrado registrados hasta el momento de la elaboración del informe.En la campaña anterior, en cambio, el mes de septiembre fue seco, octubre registró lluvias en torno a los 110 litros por metro cuadrado, noviembre y diciembre fueron secos y enero acumuló 58 litros por metro cuadrado en el mismo intervalo.