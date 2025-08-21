José María Luque y Paquillo Moreno serán Hijos Predilectos de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado los trámites para reconocer como Hijos Predilectos de la localidad a dos vecinos que han dejado una huella imborrable: José María Luque, corresponsal durante 26 años del Diario Córdoba y auténtico embajador de los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles; y Francisco Polonio, conocido popularmente como Paquillo Moreno, pionero del fútbol femenino y referente del deporte montillano.
"Se trata de un reconocimiento que pretende poner en valor el compromiso y la pasión de dos figuras cuya trayectoria ha trascendido el ámbito local para convertirse en orgullo colectivo", ha aseverado el alcalde de Montilla, durante el transcurso de una rueda de prensa que ha tenido lugar hace unos minutos, y en la que ha subrayado la importancia de estos nombramientos y el significado que tienen para la ciudad.
En sus palabras, el primer edil ha puesto el acento “en la generosidad que una ciudad debe expresar a la hora de reconocer a quienes se han entregado, también con absoluta generosidad y pasión, a construir un sentimiento de pueblo que, en el caso de José María Luque y de Paquillo Moreno, ha sido palpable, cada uno desde su ámbito profesional y de sus aficiones, durante toda su vida”.
El regidor montillano ha mostrado su deseo de que el Pleno municipal pueda ratificar estas distinciones en un corto plazo de tiempo, una vez superados los trámites administrativos. “Los pueblos se hacen grandes por las personas que lo conforman y Montilla tiene la inmensa suerte de contar, entre la larga nómina de montillanos ilustres, con dos personas grandes que sienten el cariño de sus vecinos y que se merecen, sin duda, el título de Hijo Predilecto”, ha destacado Rafael Llamas.
Este reconocimiento, que viene a sumarse a la larga lista de personalidades ilustres de Montilla, ensalza la trayectoria de dos hombres que han vivido con orgullo su vínculo con la ciudad. En el caso de José María Luque, su figura se asocia no solo a la enseñanza y al periodismo, sino también a la difusión de la cultura del vino, una de las señas de identidad del municipio. Así lo ha señalado la portavoz de Izquierda Unida (IU), Rosa Rodríguez, quien ha resaltado que Luque “ha brillado en el periodismo, el teatro y la divulgación de los vinos, siempre orgulloso de ser montillano”.
En cuanto a Francisco Polonio, su legado se encuentra ligado al deporte y, especialmente, a su firme apuesta por la igualdad en el ámbito deportivo en una época en la que no era habitual. “Defensa por la igualdad de género en el deporte en tiempos en los que no era habitual, lo que hace aún más valiosa su trayectoria”, ha afirmado Rosa Rodríguez.
En la misma línea, la portavoz del Partido Popular (PP), María José Tejada, ha mostrado el respaldo de su grupo a ambos nombramientos. “Estos reconocimientos son una muestra de agradecimiento a ambos: a José María Luque, por difundir el nombre de Montilla y la cultura del vino; y a Paquillo Moreno, por ser un referente deportivo y pionero del fútbol femenino en nuestra ciudad”, ha comentado.
Con estas distinciones, Montilla rinde homenaje a dos vidas dedicadas al compromiso social, cultural y deportivo. Dos ejemplos de entrega que han sabido situar el nombre de la ciudad en lo más alto, cada uno desde su campo, y que ahora recibirán el mayor reconocimiento institucional que puede otorgar el municipio.
Nacido en Montilla en 1948, José María Luque Moreno está casado con Mercedes Jurado Gutiérrez y es padre de tres hijos: Mercedes, José María y Elena. Tras cursar estudios de Magisterio en Córdoba, pronto fue destinado al Colegio Salesiano "San Francisco Solano", donde ejerció la docencia durante tres décadas, llegando a ser distinguido con el Premio al Mérito Educativo.
Tras su jubilación prematura a causa de una enfermedad, José María Luque siguió, de algún modo, ligado a su vocación docente y, por ello, colaboró activamente con el Centro de Educación Especial "El Molinillo", que dirige la Fundación Futuro Singular Córdoba.
Pregonero de la Semana Santa de Montilla en 1998 e impulsor de la Centuria Romana Munda, con la que vio cumplido su sueño de sacar a la luz la revista La Voz de los Romanos, José María Luque es autor, junto a Juan Portero Laguna, de Tabernas, ventas y ventorrillos de los pueblos de Córdoba (1999) y, junto a María Dolores Ramírez Ponferrada, de Guiomar, el rescate de la diosa (2014). En solitario, José María Luque ha publicado los libros Montilla, un itinerario sentimental (2003) y Confidencias con vino mismo y otros excesos (2011).
Asimismo, propició la creación del mensual La Crónica de Montilla, de distribución gratuita, y fue uno de los redactores más relevantes de Nuestro Ambiente, la publicación decana de la localidad, que edita la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Asimismo, su participación en la vida cotidiana de Montilla ha sido notable, especialmente su labor creativa dentro de asociaciones culturales como La Avenencia o el Grupo de Teatro "La Cepa", del que fue fundador y primer director. Fue, además, uno de los impulsores de la Centuria Romana Munda, siendo responsable de iniciativas como la Sentencia, La Lanzada o el paseíllo en la calle Ancha. En el colectivo que ahora preside el maestro tonelero Rafael Cabello Hidalgo ideó la celebración de la Paella Gigante, entre otras actividades reconocidas y aplaudidas por todos los miembros de la Centuria.
Por otro lado, su firme compromiso con la cultura local lo llevó a participar activamente en la creación del Museo Garnelo, además de ser un miembro destacado del Casino Montillano, donde ha colaborado durante años en la organización de conferencias sobre temas locales, muchas de las cuales han sido recogidas en diversas publicaciones.
Perito calígrafo y gran melómano, José María Luque ha recibido varias distinciones, entre las que destacan la de Corresponsal del Año del Diario Córdoba (1999); el Premio Agricultor del Año en 2007; así como el primer Premio "Tinaja del Año", también otorgado en 2007, de manos de la Asociación de Lagares de la Sierra.
En el año 2013, coincidiendo con la celebración de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, José María Luque fue investido Capataz de Campo, además de recibir el X Premio "Bodeguero Juan Rodríguez", una distinción que concedía la sociedad vinícola La Avenencia, cuyos integrantes destacaron su aportación a la tradición y a la cultura vinícola de Montilla.
Pregonero de la Romería Popular "Virgen de las Viñas" en 2014, ese mismo año recibió el homenaje del Concurso Comarcal de Racimos de Uva del Llano del Espinar, una peculiar iniciativa que marca cada año, de forma simbólica, el inicio de la vendimia en la Sierra de Montilla. El pasado 23 de noviembre, la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla le rindió un homenaje en Bodegas Pérez Barquero, donde tuvo lugar su nombramiento como "Magno Cofrade Canoa con Grado de Solera".
Nacido el 9 de julio de 1941 en Montilla, Francisco Polonio Luque, alma mater del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno", fue, hasta su jubilación, albañil de profesión, labor que compaginó con su entrega al deporte montillano y, en especial, al fútbol. No en vano, sus inicios deportivos se remontan a los años cincuenta, concretamente a 1954 cuando, siendo trabajador de Bodegas Alvear, ayuda a crear el equipo Club Balompédico Alvear, en el que da sus primeros pasos como jugador.
Su verdadero auge se produjo cuando comienza a fomentar la cantera, es decir, el fútbol base, llegando a lo más alto en su etapa de Juveniles, cuando logró el ascenso a Primera División Nacional. Años más tarde, formaría parte del mítico ascenso del Montilla Vinícola a Tercera División Nacional, al ser integrante de su junta directiva.
Paquillo Moreno siguió compaginando sus tareas en el Montilla Club de Fútbol con las tareas de monitor escolar en el CEIP Gran Capitán, un centro educativo que llegó a convertirse en todo un referente deportivo no solo en la provincia de Córdoba sino, también, en buena parte de Andalucía.
Junto a uno de sus amigos, José María Castro Amo, más conocido como Pepe Castro, el centro educativo de la Barriada de El Gran Capitán se alzó con varios títulos, tales como el Campeonato de Andalucía en Fútbol Infantil Escolar (1984-1985) o el Campeonato de Andalucía en Fútbol Cadete (1985-1986), llegando a disputar el Campeonato de España en representación de Andalucía.
Posteriormente, Paquillo Moreno decidió fundar un club de fútbol, junto a la Asociación de Vecinos Gran Capitán, con el objetivo de fomentar la cantera y aprovechar el talento de los jugadores del colegio. De este modo, Francisco Polonio fue pionero en el desarrollo y en la promoción del fútbol femenino en la provincia de Córdoba, con la inestimable colaboración de la Asociación Cultural Deportiva Mondelia y del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.
Socio fundador de la Peña Barcelonista de Montilla y socio de honor del Club Salto de Comba de Montilla, este incansable colaborador del deporte local fue designado en 2021 como embajador del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos, una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.
El pasado 7 de marzo, Paquillo Moreno recogió en el Palacio de la Merced de la capital, sede de la Diputación de Córdoba, uno de los Premios ‘Córdoba en Igualdad’, unos reconocimientos que se otorgan coincidiendo con la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer y que sirven para premiar el trabajo y la trayectoria de personas y colectivos de la provincia en favor de la igualdad de género y contra la discriminación.
"Se trata de un reconocimiento que pretende poner en valor el compromiso y la pasión de dos figuras cuya trayectoria ha trascendido el ámbito local para convertirse en orgullo colectivo", ha aseverado el alcalde de Montilla, durante el transcurso de una rueda de prensa que ha tenido lugar hace unos minutos, y en la que ha subrayado la importancia de estos nombramientos y el significado que tienen para la ciudad.
En sus palabras, el primer edil ha puesto el acento “en la generosidad que una ciudad debe expresar a la hora de reconocer a quienes se han entregado, también con absoluta generosidad y pasión, a construir un sentimiento de pueblo que, en el caso de José María Luque y de Paquillo Moreno, ha sido palpable, cada uno desde su ámbito profesional y de sus aficiones, durante toda su vida”.
El regidor montillano ha mostrado su deseo de que el Pleno municipal pueda ratificar estas distinciones en un corto plazo de tiempo, una vez superados los trámites administrativos. “Los pueblos se hacen grandes por las personas que lo conforman y Montilla tiene la inmensa suerte de contar, entre la larga nómina de montillanos ilustres, con dos personas grandes que sienten el cariño de sus vecinos y que se merecen, sin duda, el título de Hijo Predilecto”, ha destacado Rafael Llamas.
Este reconocimiento, que viene a sumarse a la larga lista de personalidades ilustres de Montilla, ensalza la trayectoria de dos hombres que han vivido con orgullo su vínculo con la ciudad. En el caso de José María Luque, su figura se asocia no solo a la enseñanza y al periodismo, sino también a la difusión de la cultura del vino, una de las señas de identidad del municipio. Así lo ha señalado la portavoz de Izquierda Unida (IU), Rosa Rodríguez, quien ha resaltado que Luque “ha brillado en el periodismo, el teatro y la divulgación de los vinos, siempre orgulloso de ser montillano”.
En cuanto a Francisco Polonio, su legado se encuentra ligado al deporte y, especialmente, a su firme apuesta por la igualdad en el ámbito deportivo en una época en la que no era habitual. “Defensa por la igualdad de género en el deporte en tiempos en los que no era habitual, lo que hace aún más valiosa su trayectoria”, ha afirmado Rosa Rodríguez.
En la misma línea, la portavoz del Partido Popular (PP), María José Tejada, ha mostrado el respaldo de su grupo a ambos nombramientos. “Estos reconocimientos son una muestra de agradecimiento a ambos: a José María Luque, por difundir el nombre de Montilla y la cultura del vino; y a Paquillo Moreno, por ser un referente deportivo y pionero del fútbol femenino en nuestra ciudad”, ha comentado.
Con estas distinciones, Montilla rinde homenaje a dos vidas dedicadas al compromiso social, cultural y deportivo. Dos ejemplos de entrega que han sabido situar el nombre de la ciudad en lo más alto, cada uno desde su campo, y que ahora recibirán el mayor reconocimiento institucional que puede otorgar el municipio.
José María Luque Moreno
Nacido en Montilla en 1948, José María Luque Moreno está casado con Mercedes Jurado Gutiérrez y es padre de tres hijos: Mercedes, José María y Elena. Tras cursar estudios de Magisterio en Córdoba, pronto fue destinado al Colegio Salesiano "San Francisco Solano", donde ejerció la docencia durante tres décadas, llegando a ser distinguido con el Premio al Mérito Educativo.
Tras su jubilación prematura a causa de una enfermedad, José María Luque siguió, de algún modo, ligado a su vocación docente y, por ello, colaboró activamente con el Centro de Educación Especial "El Molinillo", que dirige la Fundación Futuro Singular Córdoba.
Pregonero de la Semana Santa de Montilla en 1998 e impulsor de la Centuria Romana Munda, con la que vio cumplido su sueño de sacar a la luz la revista La Voz de los Romanos, José María Luque es autor, junto a Juan Portero Laguna, de Tabernas, ventas y ventorrillos de los pueblos de Córdoba (1999) y, junto a María Dolores Ramírez Ponferrada, de Guiomar, el rescate de la diosa (2014). En solitario, José María Luque ha publicado los libros Montilla, un itinerario sentimental (2003) y Confidencias con vino mismo y otros excesos (2011).
Asimismo, propició la creación del mensual La Crónica de Montilla, de distribución gratuita, y fue uno de los redactores más relevantes de Nuestro Ambiente, la publicación decana de la localidad, que edita la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco.
Asimismo, su participación en la vida cotidiana de Montilla ha sido notable, especialmente su labor creativa dentro de asociaciones culturales como La Avenencia o el Grupo de Teatro "La Cepa", del que fue fundador y primer director. Fue, además, uno de los impulsores de la Centuria Romana Munda, siendo responsable de iniciativas como la Sentencia, La Lanzada o el paseíllo en la calle Ancha. En el colectivo que ahora preside el maestro tonelero Rafael Cabello Hidalgo ideó la celebración de la Paella Gigante, entre otras actividades reconocidas y aplaudidas por todos los miembros de la Centuria.
Por otro lado, su firme compromiso con la cultura local lo llevó a participar activamente en la creación del Museo Garnelo, además de ser un miembro destacado del Casino Montillano, donde ha colaborado durante años en la organización de conferencias sobre temas locales, muchas de las cuales han sido recogidas en diversas publicaciones.
Perito calígrafo y gran melómano, José María Luque ha recibido varias distinciones, entre las que destacan la de Corresponsal del Año del Diario Córdoba (1999); el Premio Agricultor del Año en 2007; así como el primer Premio "Tinaja del Año", también otorgado en 2007, de manos de la Asociación de Lagares de la Sierra.
En el año 2013, coincidiendo con la celebración de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, José María Luque fue investido Capataz de Campo, además de recibir el X Premio "Bodeguero Juan Rodríguez", una distinción que concedía la sociedad vinícola La Avenencia, cuyos integrantes destacaron su aportación a la tradición y a la cultura vinícola de Montilla.
Pregonero de la Romería Popular "Virgen de las Viñas" en 2014, ese mismo año recibió el homenaje del Concurso Comarcal de Racimos de Uva del Llano del Espinar, una peculiar iniciativa que marca cada año, de forma simbólica, el inicio de la vendimia en la Sierra de Montilla. El pasado 23 de noviembre, la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla le rindió un homenaje en Bodegas Pérez Barquero, donde tuvo lugar su nombramiento como "Magno Cofrade Canoa con Grado de Solera".
Francisco Polonio Luque
Nacido el 9 de julio de 1941 en Montilla, Francisco Polonio Luque, alma mater del Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno", fue, hasta su jubilación, albañil de profesión, labor que compaginó con su entrega al deporte montillano y, en especial, al fútbol. No en vano, sus inicios deportivos se remontan a los años cincuenta, concretamente a 1954 cuando, siendo trabajador de Bodegas Alvear, ayuda a crear el equipo Club Balompédico Alvear, en el que da sus primeros pasos como jugador.
Su verdadero auge se produjo cuando comienza a fomentar la cantera, es decir, el fútbol base, llegando a lo más alto en su etapa de Juveniles, cuando logró el ascenso a Primera División Nacional. Años más tarde, formaría parte del mítico ascenso del Montilla Vinícola a Tercera División Nacional, al ser integrante de su junta directiva.
Paquillo Moreno siguió compaginando sus tareas en el Montilla Club de Fútbol con las tareas de monitor escolar en el CEIP Gran Capitán, un centro educativo que llegó a convertirse en todo un referente deportivo no solo en la provincia de Córdoba sino, también, en buena parte de Andalucía.
Junto a uno de sus amigos, José María Castro Amo, más conocido como Pepe Castro, el centro educativo de la Barriada de El Gran Capitán se alzó con varios títulos, tales como el Campeonato de Andalucía en Fútbol Infantil Escolar (1984-1985) o el Campeonato de Andalucía en Fútbol Cadete (1985-1986), llegando a disputar el Campeonato de España en representación de Andalucía.
Posteriormente, Paquillo Moreno decidió fundar un club de fútbol, junto a la Asociación de Vecinos Gran Capitán, con el objetivo de fomentar la cantera y aprovechar el talento de los jugadores del colegio. De este modo, Francisco Polonio fue pionero en el desarrollo y en la promoción del fútbol femenino en la provincia de Córdoba, con la inestimable colaboración de la Asociación Cultural Deportiva Mondelia y del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.
Socio fundador de la Peña Barcelonista de Montilla y socio de honor del Club Salto de Comba de Montilla, este incansable colaborador del deporte local fue designado en 2021 como embajador del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos, una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.
El pasado 7 de marzo, Paquillo Moreno recogió en el Palacio de la Merced de la capital, sede de la Diputación de Córdoba, uno de los Premios ‘Córdoba en Igualdad’, unos reconocimientos que se otorgan coincidiendo con la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer y que sirven para premiar el trabajo y la trayectoria de personas y colectivos de la provincia en favor de la igualdad de género y contra la discriminación.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR