El Partido Popular critica la "falta de previsión" del equipo de gobierno

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El Partido Popular (PP) ha criticado hoy la "falta de previsión" del equipo de gobierno municipalpara la adquisición de un camión para el Área de Obras y la contratación de personal para el arreglo de calles. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, María José Tejada, manifestó su malestar por la gestión del siniestro que afectó al vehículo en abril y explicó los motivos que llevaron a su grupo a cambiar el sentido del voto respecto al pleno del 30 de julio.En primer lugar, Tejada recordó que el pleno extraordinario celebrado este pasado martes respondió a la necesidad de dar solución a “un siniestro que tuvo un camión que se averió en el mes de abril”. En este sentido, la edil popular criticó la demora en comunicar el problema, así como la "total improvisación, la falta de planificación y la falta de gestión por parte del equipo de gobierno”.Tal y como avanzó este periódico, la adquisición del nuevo vehículo requiere detraer fondos de la partida destinada al arreglo de vías y caminos, dotada con 350.000 euros en el presupuesto municipal de 2025, tras un acuerdo entre el equipo de gobierno y el Grupo Municipal Popular. “Este importe para nosotros es fundamental y no veíamos conveniente que el dinero se cogiese de ahí para la compra del camión”, dijo María José Tejada, quien aseguró que el equipo de gobierno “no dejó tampoco margen para poder plantear otras opciones”.En esta línea, la portavoz popular subrayó que “nuestro malestar principal y por el que votamos en contra en el pleno de finales de julio a esta modificación de crédito fue principalmente por que el camión se financiase con cargo a la partida de arreglo de vías y caminos”. Y apostilló: “desde el PP en ningún momento nos negamos a que se compre el camión, que eso que quede también bastante claro, ya que consideramos que es necesario para los servicios técnicos”.Tejada denunció además que la única explicación que recibieron en un primer momento por parte del equipo de gobierno fue que “como no daba tiempo a que se ejecutase esa partida a final de año, habían visto que lo más razonable era coger el dinero de ahí”, una justificación que, a juicio de la edil popular, “evidencia claramente esa falta de planificación” a la que el PP se viene refiriendo en los últimos plenos.Sobre los plazos de adquisición del niuevo vehículo para el Área de Obras, Tejada desveló que "puede que no lo tengamos ni para el año 2025, porque ahora, aparte de la licitación, depende también de las existencias de camiones que tenga la empresa adjudicataria”.Con todo, el PP terminó apoyando el pasado martes la adquisición del nuevo vehículo “por responsabilidad” y tras alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno que, según María José Tejada, se traducirá en la obra de arreglo de la calle San José. No obstante, la edil advirtió que “el PP estará vigilante para que se cumpla lo pactado”.Finalmente, María José Tejada reiteró que la prioridad de su Grupo Municipal seguirá siendo garantizar inversiones para el mantenimiento urbano. “Nuestra finalidad última es nuestro compromiso con Montilla, con los montillanos, con sus calles y con sus caminos, con lo cual, para los presupuestos del año que viene, también estaremos vigilantes para que se dote la parte que consideramos conveniente para arreglar calles que llevan décadas sin arreglarse”.