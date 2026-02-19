Caras opuestas para el Club Baloncesto Montilla

Maristas Córdoba 71 -- 42 Avatel Montilla

Club Baloncesto DEZA Maristas Córdoba: Lidia Muñoz (15), Lidia López (2), Raquel Serrano (7), Dolores Zurita, Sandra Borrego (5), Lucía Cabezuelo, Aurora Luque (8), Carmen Moreno (8), Carmen Moreno, Julia Cabezuelo (2), Paula Carbajo (10), Blanca Molina (12) y Mercedes Cepedello (2).

Avatel Montilla: Ithaisa (12), Teresa Delgado (6), Nazaret, Aurora Arroyo, Laura Delgado (2), Isa Casado (9), Estefanía Parra (2) y María Arroyo (11).

Parciales: 22-8; 16-6; 14-19; 19-9.

Come & Pizza Montilla 58 -- 51 Maristas Córdoba

Come & Pizza Montilla: Jorge Delgado (11), Javi Sánchez, Víctor Vega (8), Miguel Bellido, Edu Merino (4), Daniel Delgado (2), Omar Jiménez, Rafa Sánchez (7), Agus Mora (7), Samu Navarro, Mario Carmona (14) y Javi Delgado (7)

Club Deportivo Maristas Córdoba: Bernardo Toro, Didac Gómez (11), Jorge Coba (6), Manu Serrano (4), Rafa Bohollo (4), Carlos Luna (8), Pablo Esmeralda (5), Álex Bancalero (7), Raúl Fernández, Juanma Cepedello (4), Sergio Serrano (2) y Jesús Soler.

Parciales: 9-17; 14-9; 21-10; 14-15.

Nueva semana de competición para las dos primeras plantillas del baloncesto montillano. En el lado del Sénior Femenino del Club Baloncesto Montilla, las de Agus Leiva sufrieron una nueva derrota, esta vez en su visita a la pista del Club Baloncesto DEZA Maristas Córdoba. Con respecto al cuadro masculino, el plantel de David Gómez obtuvo un importante triunfo ante el Club Deportivo Maristas Córdoba, en un duelo directo por la tercera plaza.Dura derrota para las montillanas en un encuentro marcado por las ausencias en el plantel vinícola. Con solo siete jugadores disponibles, las visitantes tuvieron que manejar una contienda cargada de intensidad desde el inicio de la contienda.Las acciones se alternaban sobre ambos aros, sin un alto acierto a canasta en ninguna de las contendientes. A falta de tres minutos para el final del primer acto, varias acciones consecutivas por parte de las capitalinas provocaron las primeras diferencias en el marcador hasta el +14 a su favor con el que concluyó el primer período.El segundo acto mantuvo el dominio local, sumándose el acierto exterior de un Maristas Córdoba que buscaba una presión alta sobre las montillanas y lanzamientos rápidos tras la recuperación de balón. Las diferencias se ampliaron, superando los treinta puntos de ventaja.Tras el paso por vestuarios, las montillanas realizaron su mejor cuarto, con un parcial de 0-12 alcanzando la mitad del período y varios aciertos desde el perímetro que ayudaron a ello. No obstante, el conjunto local frenó las aspiraciones locales desde el tiro libre y las acciones en la pintura, finalizando el tercer tiempo con el 52-33 que reflejaba el marcador.Ya en el último cuarto, el cansancio acumulado hizo mella en las de Agus Leiva. Tras varios triples anotados al inicio por el cuadro colegial, sumado a la diferencia ya acumulada, las montillanas intentaron mantener el tipo y frenar los intentos locales.El bagaje ofensivo decreció en las visitantes, no ocurriendo lo mismo en el plantel capitalino que, alternando varias anotaciones desde los tiros libres, juego interior y exterior, sumó un nuevo parcial favorable hasta cosechar la victoria final.Vital triunfo para los montillanos en su camino hacia la tercera plaza. El encuentro comenzó con altibajos en el juego local, mostrándose falta de efectividad en el ataque y un juego defensivo insuficiente para frenar al cuadro visitante. Con una desventaja de ocho puntos, finalizó el primer acto.En el segundo cuarto, la mejoría se tradujo en un equipo más activo en defensa, con la fluidez necesaria en ataque para crear opciones de tiro más favorables y con el añadido de una sustancial mejoría en el rebote. Todo ello permitió acortar las distancias en el marcador, marchándose ambos equipos a vestuarios con un ajustado 23-26.Tras el paso por vestuarios, el Come & Pizza Montilla dio un paso al frente. Varios triples anotados, unidos al juego en la pintura y una nueva muestra de esfuerzo colectivo, hicieron posible dar la vuelta al marcador. La defensa mantuvo su buen hacer, volviendo a dificultar las acciones ofensivas en los capitalinos.En el último cuarto, las canastas se produjeron de manera alterna y con mucha distancia en el tiempo, no observándose excesiva constancia en ninguno de los dos ataques. Con más errores que aciertos, la ventaja local apenas varió, siendo esta situación favorable a los montillanos que supieron mantener el triunfo hasta la conclusión de la contienda.