El proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030' inicia su programa formativo sobre sostenibilidad

nace del diagnóstico realizado en la Agenda 2030 comarcal, donde se identificaron desafíos comunes como la pérdida de hábitos alimentarios saludables, la desconexión entre producción y consumo local o el retroceso del comercio de cercanía y con este proyecto queremos fortalecer las capacidades locales y avanzar hacia un modelo de desarrollo que beneficie a todo el territorio”.

El Edificio Solera Lab de Montilla acogió ayer la inauguración de la formación en Biodiversidad Agraria y Custodia del Territorio, primera actividad del proyecto, una iniciativa impulsada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que busca reforzar las capacidades del sector agrario y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible en la comarca.El acto contó con la participación de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance quien, acompañada por Concepción Espejo, técnica del proyecto, y por Mercedes García de Vinuesa, directora de la Fundación Somos Naturaleza (FSN), destacó el alcance de esta propuesta.En ese sentido, Bujalance señaló que “se trata de un proyecto relacionado con la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2023 y el Ayuntamiento de Montilla tiene, entre sus objetivos, impulsar todas aquellas acciones relacionadas con el desarrollo económico del territorio y nuestra comarca y estamos colaborando con la Mancomunidad Campiña Sur para dar valor a los productos locales y el consumo responsable”.Además, esta escuela formativa constituye la primera acción concreta del programa, una estrategia que se desplegará en los doce municipios de la comarca con el objetivo de fortalecer el tejido productivo y social.Concepción Espejo explicó que