El proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030' inicia su programa formativo sobre sostenibilidad

El Edificio Solera Lab de Montilla acogió ayer la inauguración de la formación en Biodiversidad Agraria y Custodia del Territorio, primera actividad del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro, una iniciativa impulsada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que busca reforzar las capacidades del sector agrario y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible en la comarca.
El acto contó con la participación de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance quien, acompañada por Concepción Espejo, técnica del proyecto, y por Mercedes García de Vinuesa, directora de la Fundación Somos Naturaleza (FSN), destacó el alcance de esta propuesta.
En ese sentido, Bujalance señaló que “se trata de un proyecto relacionado con la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2023 y el Ayuntamiento de Montilla tiene, entre sus objetivos, impulsar todas aquellas acciones relacionadas con el desarrollo económico del territorio y nuestra comarca y estamos colaborando con la Mancomunidad Campiña Sur para dar valor a los productos locales y el consumo responsable”.
Además, esta escuela formativa constituye la primera acción concreta del programa Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro, una estrategia que se desplegará en los doce municipios de la comarca con el objetivo de fortalecer el tejido productivo y social.
Concepción Espejo explicó que Horizonte Campiña Sur 2030 “nace del diagnóstico realizado en la Agenda 2030 comarcal, donde se identificaron desafíos comunes como la pérdida de hábitos alimentarios saludables, la desconexión entre producción y consumo local o el retroceso del comercio de cercanía y con este proyecto queremos fortalecer las capacidades locales y avanzar hacia un modelo de desarrollo que beneficie a todo el territorio”.
Asimismo, añadió que “esta escuela formativa es una herramienta clave para reforzar la resiliencia de nuestras fincas, conservar especies estratégicas de nuestro entorno y posicionar a la Campiña Sur como un territorio que produce con compromiso ambiental y visión de futuro”.
Por otro lado, la Fundación Somos Naturaleza, entidad encargada de impartir la formación, puso el acento en el carácter práctico de esta iniciativa. Su directora, Mercedes García de Vinuesa, explicó que “hemos diseñado un programa que combina contenidos teóricos con trabajo de campo en explotaciones de la comarca, porque el objetivo es proporcionar herramientas útiles y aplicables desde el primer momento, fomentando la biodiversidad agraria y la custodia del territorio como pilares de competitividad y sostenibilidad”.
Y es que esta formación gratuita, de 30 horas de duración, se desarrollará en distintos municipios de la Campiña Sur Cordobesa tras su sesión inaugural en Montilla e incluirá prácticas en fincas de la comarca, con contenidos centrados en la adaptación al cambio climático, la biodiversidad funcional o la restauración ecológica del paisaje agrario. La iniciativa está dirigida a agricultores, personas propietarias o gestoras de fincas rústicas, personal técnico de medio ambiente y profesionales del medio rural, entre otros perfiles.
Somos Naturaleza es una fundación sin ánimo de lucro cuyo fin es defender la naturaleza y mejorar la relación de la humanidad con ella. La organización aspira a ser motor de cambio e inspiración de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medioambiente, actuando como agente dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles y fundamentando su actividad en principios como el respeto a la naturaleza y la dignidad humanas, el desarrollo humano sostenible y la solidaridad.
La inauguración de esta formación consolida a Montilla como uno de los puntos de partida de una estrategia comarcal que persigue reforzar el futuro del territorio desde la sostenibilidad, el conocimiento y la puesta en valor del sector agrario.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR
