'Horizonte Campiña Sur 2030' inicia su primera acción con un curso sobre biodiversidad agraria

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa pondrá en marcha este jueves en Montilla una formación sobre biodiversidad agraria y custodia del territorio, una iniciativa gratuita de 30 horas dirigida al sector agrario que se integra en el proyectoy que se desarrollará en el edificio municipal Solera Lab con el objetivo de reforzar las capacidades locales y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible en la comarca.Este programa formativo constituye la primera acción concreta del programa, una estrategia impulsada por la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa y subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que se desplegará en los doce municipios del territorio con un presupuesto global de 170.400 euros.La iniciativa persigue impulsar un modelo de desarrollo basado en la alimentación saludable, la sostenibilidad y la puesta en valor del producto local, al tiempo que busca fortalecer el tejido social y reforzar las capacidades del territorio.En ese sentido, el presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, destacó la importancia de este proyecto al señalar que "se trata de una apuesta decidida por el futuro de nuestra comarca, un proyecto que nos permite planificar de forma conjunta cómo queremos avanzar en sostenibilidad, en salud alimentaria y en la valorización de nuestros productos locales"."Horizonte Campiña Sur 2030 nos da una hoja de ruta clara para fortalecer nuestro territorio desde lo que somos en esta comarca, es decir, destacar que somos un espacio agrario con identidad propia, con un enorme potencial y con una ciudadanía comprometida", resaltó el también alcalde de Montalbán de Córdoba.Además, el propio Ruz subrayó el papel clave del sector agrario en el territorio y afirmó que “la Campiña Sur es un territorio profundamente agrario y tenemos la responsabilidad de acompañar al sector en los nuevos retos como el cambio climático o la sostenibilidad ambiental y esta formación es clave para reforzar nuestras fincas, mejorar su resiliencia, conservar especies clave de nuestro entorno y nosotros creemos en nuestros agricultores y agricultoras y queremos acompañarles para que apuesten por un modelo productivo que combine tradición, conocimiento, innovación y sostenibilidad”.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, valoró que la ciudad acoja esta primera actividad formativa y afirmó que “el Ayuntamiento está comprometido con iniciativas que impulsen la sostenibilidad y el desarrollo económico del territorio, y por eso cedemos el Solera Lab para acoger esta formación que beneficiará a agricultores y profesionales de toda la comarca”.Asimismo, el edil montillano añadió que “la colaboración institucional es esencial para avanzar hacia un modelo agrario más resiliente y competitivo”, destacando que este tipo de iniciativas permiten dotar al sector de nuevas herramientas para afrontar los retos actuales.El programa, que será impartido por la Fundación Somos Naturaleza (FSN) en modalidad en línea y presencial, combinará contenidos teóricos con trabajo práctico y visitas a fincas de la comarca. La formación está dirigida a agricultores, propietarios y gestores de fincas, personal técnico de medio ambiente, entidades conservacionistas y cualquier persona interesada en mejorar la sostenibilidad de su territorio.De igual modo, el contenido abordará cuestiones como las estrategias de adaptación al cambio climático, la custodia del territorio, la biodiversidad funcional, el cuidado del suelo, los servicios ecosistémicos, la restauración ecológica del paisaje agrario y las infraestructuras destinadas a fomentar la biodiversidad, además de promover alianzas en favor de una agricultura más sostenible.La entidad encargada de impartir esta acción formativa, la Fundación Somos Naturaleza, es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es defender la naturaleza y mejorar la relación de la humanidad con ella. La entidad, que preside el empresario montillano José Ríos Márquez, aspira a ser motor de cambio e inspiración de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medioambiente, actuando como agente dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles y fundamentando su actividad en principios como el respeto a la naturaleza y la dignidad humanas, el desarrollo humano sostenible y la solidaridad.Las personas interesadas en participar en este programa gratuito pueden formalizar su inscripción, dentro de una iniciativa que sitúa a Montilla como sede de una de las primeras actuaciones de una estrategia comarcal orientada a fortalecer el futuro del sector agrario desde la sostenibilidad y la innovación.