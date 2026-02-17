Montilla convoca el V Concurso de Fotografía Científica

El Ayuntamiento de Montilla, a través de su Área de Cultura y en colaboración con la Asociación Montillana para la Divulgación de la Investigación y la Ciencia (AMDIC), ha convocado el V Concurso de Fotografía Científica “Ciencia en una foto”, una iniciativa que invita a la ciudadanía a observar el mundo desde otra perspectiva y a descubrir la ciencia presente en la naturaleza, los laboratorios y la vida cotidiana a través de la imagen.La propuesta vuelve a unir arte y conocimiento con la premisa de que una imagen puede contar una historia, despertar una pregunta o revelar un detalle invisible a simple vista. Con esa filosofía, el certamen premia fotografías originales que destaquen por su calidad técnica, su creatividad y su capacidad para comunicar fenómenos científicos de manera accesible al público general, poniendo el acento en el valor divulgativo de la fotografía como herramienta de conocimiento.Además, el concurso está abierto a personas mayores de 18 años, tanto profesionales como aficionadas, con nacionalidad española o residencia en España. Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías relacionadas con cualquier ámbito de la ciencia, la tecnología o la innovación, lo que amplía el abanico temático y permite abordar desde procesos naturales hasta escenas de laboratorio o situaciones cotidianas en las que la ciencia está presente de forma discreta pero constante.En ese sentido, cada imagen deberá ir acompañada de un breve texto explicativo de carácter divulgativo, concebido para ayudar a interpretar el fenómeno científico representado y facilitar su comprensión por parte del público. De este modo, fotografía y palabra se complementan para reforzar el objetivo principal del certamen: acercar el conocimiento científico a la sociedad de una forma clara y comprensible.El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el próximo 27 de febrero, a las 23:59 horas. La inscripción y el envío de las fotografías deberán realizarse, según se recoge en las bases de la convocatoria, queEn cuanto a los premios, el V Concurso de Fotografía Científica “Ciencia en una foto” establece un primer premio dotado con 700 euros, un segundo de 400 euros y una mención del público, también de 400 euros, que se otorgará a la fotografía más votada. A estos reconocimientos se suma la proyección pública de las obras seleccionadas, que formarán parte de una exposición en una sala municipal y de un catálogo que recogerá las mejores imágenes de esta edición.De igual modo, la organización destaca que esta muestra y su correspondiente publicación permitirán ampliar el alcance del concurso más allá de la entrega de premios, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de contemplar distintas miradas sobre la ciencia y de acercarse a ella desde un lenguaje visual sugerente y didáctico.Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Montilla y AMDIC continúan apostando por la cultura científica, la divulgación del conocimiento y la participación ciudadana, animando a mirar la realidad con curiosidad y a capturarla a través del objetivo de una cámara.