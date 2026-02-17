La gimnasia rítmica provincial tendrá una de sus grandes citas en Montilla el próximo 30 de mayo



Montilla acogerá el próximo 30 de mayo una de las pruebas de la quinta edición del Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica Corduba 2026, una iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba que reunirá a más de 500 gimnastas de 19 clubes y 21 municipios y que recorrerá cuatro localidades de la provincia.La cita montillana formará parte de un calendario que también llevará esta propuesta deportiva a Peñarroya-Pueblonuevo, el 21 de febrero; La Carlota, el 15 de marzo; y Baena, el 19 de abril, en el marco de un circuito que se ha consolidado como uno de los principales referentes de esta disciplina en el ámbito provincial.En ese sentido, el delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, señaló que “en este 2026 contaremos con más de 500 gimnastas de los 19 clubes adheridos y 21 municipios implicados, datos que lo convierten en un evento de primer orden en nuestra provincia”.Además, Martín destacó el valor que este circuito aporta a la gimnasia rítmica cordobesa, al tiempo que subrayó su dimensión formativa y social. Así, afirmó que “un año más, el Corduba será punto de encuentro, de formación y convivencia de las gimnastas cordobesas. Este circuito, sin duda, ha permitido el crecimiento de esta modalidad deportiva en nuestros pueblos”.De igual modo, el responsable provincial detalló el recorrido previsto para esta nueva edición y el protagonismo que tendrán los municipios seleccionados, entre ellos Montilla, que volverá a convertirse en uno de los escenarios de referencia para la gimnasia rítmica.En ese contexto, apostilló que “así, visitaremos, en esta ocasión, Peñarroya-Pueblonuevo (21 de febrero), La Carlota (15 de marzo), Baena (19 de abril) y Montilla (30 de mayo), cuatro localidades en las que la gimnasia rítmica cuenta con un importante número de deportistas y aficionados”.De este modo, la ciudad de Montilla se integrará en un circuito que reunirá a centenares de gimnastas procedentes de distintos puntos de la provincia, consolidando su presencia dentro de una iniciativa que recorre diferentes municipios cordobeses y que contribuye a dinamizar la práctica y la difusión de esta modalidad deportiva.