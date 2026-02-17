La Diputación destina 1,1 millones a reparar daños urgentes del temporal en la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba destinará 1.100.000 euros a la puesta en marcha de un plan urgente de reparación de daños ocasionados por el temporal, una iniciativa que permitirá a los ayuntamientos afrontar actuaciones de extrema necesidad derivadas de las lluvias y de los efectos del tren de borrascas que ha afectado a la provincia.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, afirmó que se trataba de “una medida que nos permitirá poner a disposición de los ayuntamientos esta cuantía de manera inmediata” y explicó que la Junta de Gobierno había aprobado de manera provisional esta primera modificación de crédito del ejercicio de 2026.Según detalló Fuentes, “se trata de poner sobre la mesa 1.100.000 euros para hacer frente a actuaciones urgentes y de extrema necesidad en municipios afectados por las lluvias, cuyas incidencias afecten directamente a sus ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, que los ayuntamientos dispongan de recursos para hacer frente a las infraestructuras dañadas por la situación meteorológica”.El máximo responsable de la Diputación de Córdoba señaló que esta modificación de crédito se amparaba en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no podían demorarse a ejercicios posteriores y que no estaban previstos en el presupuesto.Asimismo, defendió que esta dotación respondía a “la situación sobrevenida en los pueblos declarados como zona de emergencia, por parte del Consejo de Ministros como consecuencia del tren de borrascas que ha afectado a nuestro territorio”.Fuentes hizo hincapié en que el carácter sobrevenido de la situación permitía la aplicación del artículo 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, lo que suponía la inmediata puesta a disposición de los recursos para los ayuntamientos, que podrían acceder a las ayudas antes de que acabara el mes de febrero.Entre los municipios que podrían acogerse a estas ayudas, el presidente de la Diputación citó Puente Genil, por el talud que afectaba a ocho viviendas y cuyos vecinos estaban desalojados; Iznájar; Castro del Río, como consecuencia de daños en un muro; Luque o la grieta de Benamejí.Del mismo modo, añadió que también podían incluirse actuaciones en Espejo, donde un muro amenazaba con desmoronarse; así como en Valenzuela, Doña Mencía o Villaharta, todos ellos con escenarios urgentes en sus respectivos términos municipales.Fuentes señaló además que la previsión de la institución provincial contemplaba también intervenir en caminos estratégicos gravemente dañados, especialmente en la zona norte, donde existían problemas de acceso a fincas ganaderas, así como en la ribera del río y en los entornos de Priego de Córdoba, Iznájar y Rute.El presidente de la Diputación concluyó que “esta cantidad de 1.100.000 euros, vendrá a paliar situaciones de extrema gravedad que afectan de manera directa a familias, siendo esencial que los recursos lleguen de manera inmediata y eficiente”.