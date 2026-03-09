El Club Deportivo Apedem remonta en Miralbaida y se coloca a un punto del ascenso

Fray Albino 1 -- 2 Club Deportivo Apedem

Club Deportivo Fray Albino Racing Córdoba: Guillermo Cabello Castro, Juan Montilla Luque, Salvador Martínez Varo, José Antonio Jiménez León, Cristóbal Muñoz Gómez, Rafael Sánchez Vélez, Camilo Romero Cantalejo, Jesús Jiménez León, Francisco Manuel Ruiz Ortiz, Alberto Poyato Velasco y Francisco Javier Rojas Gámez. Suplentes: Alberto Risquez Navajas, Manuel Córdoba Moreno, Moisés Leiva Pérez, Eloy Fernández Linares y Alejandro Díaz Roldán.

Cuerpo técnico: Francisco Javier Romero Ramos (entrenador), Juan Calvo Baena (delegado de campo y de equipo).

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo y Alfredo Lorenzo Ordóñez. Suplentes: José Antonio López Llamas, Alejandro Hierro Ramírez, Lucas Hueso Priego, José Nicolás González Domínguez, Alejandro Díaz Roldán, Javier Mesa Cañero, Álvaro Aguilar Pino y Jesús García López.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Goles: 1-0 Jesús Jiménez León (min. 20), 1-1 Javier Ruz Mejías (min. 54) y 1-2 Ezequiel Salado Sánchez (min. 66, de penalti).

Árbitro: Hernando Manuel Molina García. Asistentes: David Jurado Velasco y Raúl Medina Castro.

Amonestados: En el Club Deportivo Fray Albino Racing Córdoba vieron tarjeta amarilla Camilo Romero Cantalejo (min. 20), Jesús Jiménez León (min. 44), Alberto Risquez Navajas (min. 44), Juan Montilla Luque (min. 65), Moisés Leiva Pérez (min. 65), Cristóbal Muñoz Gómez (min. 72), José Antonio Jiménez León (min. 83 y min. 89) y Francisco Manuel Ruiz Ortiz (min. 89). Además, Juan Montilla Luque fue expulsado por tarjeta roja en el minuto 65. En el Club Deportivo Apedem fueron amonestados con tarjeta amarilla Alejandro Hierro Ramírez (min. 57), Javier Albornoz Hidalgo (min. 75), Juan Sánchez Zafra (min. 88) y Lucas Hueso Priego (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la 22.ª jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Miralbaida IDM.

El Club Deportivo Apedem Montilla logró ayer una trabajada victoria frente al Club Deportivo Fray Albino Racing Córdoba en el campo de Miralbaida tras remontar un partido que comenzó cuesta arriba y que terminó premiando la insistencia, el dominio y la personalidad del conjunto dirigido por Rafael Garrido.Desde el pitido inicial, el equipo montillano dejó claro cuál iba a ser su guion. El balón fue prácticamente propiedad visitante durante los primeros compases y el juego se volcó hacia la portería cordobesa con una circulación dinámica y una presión constante. Szczepanski, Aarón Salado y Edu Rueda protagonizaron las primeras aproximaciones peligrosas, en una fase del encuentro en la que el Club Deportivo Apedem parecía tener completamente controlado el ritmo del partido.Además, los auriverdes incluso llegaron a celebrar un tanto que habría adelantado a los montillanos en el marcador. Sin embargo, el colegiado invalidó la acción por un fuera de juego que fue muy protestado por los visitantes, convencidos de que el gol era legal.Y es que, cuando el equipo montillano se mostraba más cómodo sobre el césped, el fútbol volvió a demostrar su naturaleza imprevisible. En una de las escasas pérdidas del conjunto visitante, el balón terminó en los pies del número 8 local, Jesús Jiménez, que no dudó en armar un potente disparo desde unos 25 metros. El lanzamiento sorprendió a Carlos Repiso y se convirtió en el 1-0 en prácticamente la única llegada clara del Club Deportivo Fray Albino Racing Córdoba.Lejos de acusar el golpe, el Club Deportivo Apedem mantuvo la serenidad y siguió fiel a su plan de partido. La posesión continuó siendo claramente visitante y las ocasiones siguieron sucediéndose en el área rival. Antes del descanso, Joseda y Ezequiel dispusieron de dos oportunidades muy claras que pudieron devolver la igualdad al marcador, aunque el gol del empate se resistía.Tras el paso por vestuarios, el conjunto montillano intensificó aún más su apuesta ofensiva. El balón volvió a instalarse en campo rival y el equipo de Rafael Garrido comenzó a acumular minutos de dominio, cercando cada vez más la portería local.En ese sentido, la insistencia terminó encontrando premio en el minuto 54. En una acción a balón parado, Alex Hierro ejecutó un preciso saque de esquina que encontró la aparición de Javi Ruz dentro del área. El remate del jugador auriverde terminó en el fondo de la red y devolvió la igualdad al marcador con el 1-1.Pero el Club Deportivo Apedem no se conformó con el empate. El equipo montillano percibía que el partido estaba de su lado y siguió buscando la remontada con decisión. Apenas doce minutos después llegó la jugada que terminaría marcando el encuentro. Ezequiel protagonizó una acción individual dentro del área y fue derribado por el central rival.De igual modo, el propio delantero asumió la responsabilidad desde el punto de penalti. Con sangre fría, Ezequiel transformó la pena máxima y estableció el 1-2, un resultado que hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego tras muchos minutos de dominio visitante.A partir de ese momento, el escenario se volvió aún más favorable para el conjunto montillano. El equipo local terminó el partido con dos jugadores menos, circunstancia que permitió al Club Deportivo Apedem gestionar el tramo final con mayor control y generar nuevas ocasiones para ampliar la ventaja. Por otro lado, Chechu y Lucas Hueso dispusieron de varias oportunidades claras para sentenciar el choque, aunque el tercer tanto no llegó. El marcador, finalmente, ya no se movería.El pitido final confirmó una victoria muy trabajada y de enorme valor para el Club Deportivo Apedem en Miralbaida. Tres puntos que permiten al equipo romper una racha de dos derrotas consecutivas y, sobre todo, recuperar sensaciones tras un encuentro en el que volvió a mostrar carácter competitivo y una idea de juego muy definida.Además, buena parte de ese rendimiento tiene su origen en el trabajo que el cuerpo técnico viene desarrollando durante la semana. El equipo que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido ha insistido en mejorar distintos aspectos del juego colectivo y la respuesta del grupo sobre el césped volvió a reflejar esa preparación meticulosa y constante.Con este triunfo, los pupilos de Rafael Garrido se quedan a tan solo un punto de lograr el ascenso a Primera Andaluza. La oportunidad podría llegar el próximo fin de semana en el recién nombrado estadio Miguel Navarro Polonio, donde el Club Deportivo Apedem se enfrentará al Club Deportivo Alcázar en una jornada que puede quedar grabada en la historia del club montillano.