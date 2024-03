Andalucía Digital incorpora a su sección de Firmas a Carmen Giménez Alvear

Fundación Alvear

Nacida en Córdoba en 1964, Carmen Giménez Alvear está casada con José Luis Martínez-Dalmau y es madre de dos hijos: Ignacio y Pía. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas – ICADE, además de licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, la nueva colaboradora dese especializó en Dirección General en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE Business School), así como en Finanzas Internacionales en la École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de París.Tras iniciar su carrera profesional en Accenture, una empresa multinacional de consultoría estratégica, Carmen Giménez Alvear pasó a formar parte, en 1989, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde asumió diferentes puestos de responsabilidad, entre ellos, la puesta en funcionamiento de la Delegación en Cataluña.Durante su etapa profesional en este organismo regulador que supervisa e inspecciona los mercados de valores en España, Carmen Giménez Alvear fue miembro de ESMA (Working Committee on Investment Management) y representante de la CNMV en ECG (Enlarged Contact Group on the Supervision of the Investment Funds). Unos años más tarde, en 2001, se incorporó al Grupo CaixaBank, donde trabajaría, durante casi dos décadas, en las áreas de Corporate Finance y Gestión de Patrimonios.Desde 20217 es miembro del Consejo de Administración de Viñas de Alange, bodega promovida en Extremadura por Bodegas Alvear, en colaboración con Palacio Quemado y la familia Losada, en 2020 fue designada vicepresidenta de Alvear , la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía. Una firma que aspira al reto de "cumplir 300 años de excelencia y liderazgo en el sector".Carmen Giménez Alvear reconoce sentirse "especialmente motivada y orgullosa" de su reto más reciente, Fundación Alvear, una entidad que tiene como objetivo principal la creación de un repositorio digital centralizado del archivo histórico de la familia Alvear, Bodegas Alvear y otros proyectos empresariales desde el siglo XVIII hasta la actualidad, así como el desarrollo de actividades relacionadas con este archivo "con el objetivo de generar valor en Montilla y su sector vinícola".La génesis de Fundación Alvear hay que buscarla en Diego de Alvear y Escalera, fundador de Bodegas Alvear, que se asienta en Montilla a principios del siglo XVIII, teniendo muchos de sus descendientes –entre ellos, el célebre Diego de Alvear y Ponce de León, brigadier de la Real Armada, marino ilustrado y bodeguero montillano– una relevancia política, social y empresarial que se refleja en las más de 100.000 cartas y documentos que se conservan.Hasta el fallecimiento de Francisco Alvear y Gómez de la Cortina, séptimo conde de la Cortina, este conjunto documental había estado unificado pero, en la actualidad, está distribuido entre diferentes ramas familiares. Además, durante el proceso de creación de este archivo digital, se han identificado otros materiales igualmente interesantes, como retratos firmados por artistas de la talla de Joaquín Sorolla o Federico Madrazo, libros, cuadernos, fotografías desde 1850 en adelante y otros valiosos recuerdos de familia."El material del siglo XIX es tan abundante que permite casi reconstruir la vida cotidiana de Montilla en ese periodo", reconoce Carmen Giménez Alvear, quien se muestra convencida de que "la digitalización de este conjunto de materiales y su difusión contribuirá a un mayor conocimiento de la historia de Montilla y, por ende, a generar valor para esta ciudad y su sector vinícola".Pero, además de la digitalización de documentos históricos relevantes, desde la Fundación Alvear también se desarrollan actividades más "tangibles". Así, en 2022, la entidad promovió la inauguración de una escultura de Diego de Alvear y Ponce de León (1749-1830) para Montilla, que fue descubierta el 19 de marzo, y con la que Fundación Alvear inició su andadura oficialmente. "Fue también un homenaje del Ayuntamiento de Montilla y de sus vecinos a este ilustre marino y bodeguero montillano", rememora la nueva columnista deAdemás, y con ocasión del homenaje a Diego de Alvear, se reeditó el libro infantil, obra de Rafaela Mármol Luque y María Dolores Ramírez Ponferrada, con el fin de promover el conocimiento de este personaje histórico, héroe de la defensa de la Isla de León y gobernador político-militar de la ciudad de Cádiz en los años en los que se promulgó la Constitución de 1812."En esta ocasión, la edición originalmente en español se tradujo al inglés para poder ponerlo a disposición de los colegios de Montilla y su área de influencia, además de realizar actividades en torno a su figura", detalló Carmen Giménez Alvear, quien recordó que, también en el año 2022, el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Miguel Rúa del Colegio Salesiano quisieron dedicar el desfile infantil de Cruces de Mayo a este ilustre montillano que organizó la defensa de la ciudad frente a los franceses, logrando que la flota francesa de Rosilly, internada en la bahía de Cádiz hasta entonces, se rindiera en junio de 1808.Fundacion Alvear continúa participando en proyectos promovidos por diferentes instituciones montillanas en torno a la figura de Diego de Alvear, como la cuarta edición de la Gala Cultural de Montilla , que promovió la Asociación Cultura Viva, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, o el click de Playmobil que se le dedicó gracias a la iniciativa de la asociación Cordoclicks.De igual modo, la Fundación Alvear también ha querido poner en valor la figura de otros miembros de la familia comprometidos con Montilla, como Asunción Alvear Abaurrea, que da nombre al Colegio La Asunción, adscrito a la Fundación Spínola. Precisamente, este centro educativo decidió reconocer hace apenas unos días la "dedicación y entrega" de la Fundación Alvear con la concesión de uno de los Premios Spínola Entre las iniciativas más recientes de la Fundación Alvear, destaca la colaboración con el centenario de Joaquín Sorolla en el Museo Garnelo, donde en la recta final del pasado año se llevó a cabo una nueva edición de La Obra Invitada , esta vez de la mano del retrato que el pintor valenciano dedicó a Candelaria de Alvear, condesa de Aguiar.