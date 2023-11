Un retrato de Candelaria de Alvear pintado por Sorolla protagoniza 'La Obra Invitada' del Museo Garnelo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MUSEO GARNELO

El Museo Garnelo acogerá este sábado, a partir de las 12.30 del mediodía, una nueva edición deque, en esta ocasión, estará protagonizada por el retrato que Joaquín Sorolla dedicó a Candelaria de Alvear, condesa de Aguiar.La presentación de la obra correrá a cargo de Luis Alberto Pérez Velarde, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y conservador del Museo Sorolla, que pronunciará la conferenciapretende dar a conocer no solo obras de José Santiago Garnelo y Alda sino, también, de todos aquellos artistas que, por su temática o vida personal, ofrecen un diálogo con las obras de la colección que se expone en Montilla, así como con la biografía de Garnelo o con la propia historia de la localidad."José Garnelo compartió trayectoria vital y artística con Joaquín Sorolla", destacan desde la Asociación de Amigos del Museo Garnelo, para recordar que en la Real Academia de España en Roma tuvieron ocasión de convivir ambos. "El curso 1888-1889 fue el último del pensionado del valenciano y el primero para el montillano", recuerdan.En 1910, Sorolla y Garnelo formaron parte del prestigioso elenco de artistas que fundó la Asociación Española de Pintores y Escultores, ambos desde la Junta Directiva –Garnelo como secretario y Sorolla como presidente–. En noviembre de 1912, Garnelo añade el títuloa la gaceta de la asociación, para dotarla de exclusivos contenidos y del prestigio que merecía en su nuevo y lujoso formato extendido."Desde este erudito medio de comunicación, no fueron Garnelo y Sorolla meros articulistas sino que, en ocasiones, alzaron sus voces como verdaderos activistas en defensa del arte", relatan desde el colectivo montillano, para añadir que, en 1913, Garnelo propuso una suscripción para impedir que saliese de España la obra, de Hugo Van der Goes. "Se trataba de recaudar 1.262.800 pesetas, el importe necesario para destinarla al Museo del Prado y cada uno de los dos amigos entregó 1.000 pesetas, una cantidad ejemplarizante para la época", detallan.La protagonista dees Candelaria de Alvear, condesa de Aguiar, que nunca se desvinculó de Montilla. Por eso, tras fallecer su marido, adquiere en 1940 la Casa de las Aguas, donde viviría hasta su fallecimiento, en 1956. Precisamente, la vivienda acoge desde 2006 el Museo Garnelo. Los Amigos del Museo Garnelo han querido agradecer el préstamo temporal de la obra a la Fundación Alvear y, en especial, a su propietaria, Maria del Carmen Giménez Alvear.