Montilla Cofrade presenta su cartel con el Cristo de Zacatecas como protagonista

La Casa del Inca acogió anoche una mesa redonda que permitió analizar los nuevos lenguajes de la comunicación cofrade, un encuentro organizado porque sirvió además para presentar el cartel anunciador de la Semana Santa de 2026, una obra protagonizada por el Santísimo Cristo de Zacatecas y firmada por el fotógrafo montillano Chema G. Mármol.La velada reunió a cofrades, aficionados y amantes de la tradición cofrade en un acto que combinó reflexión, memoria y miradas contemporáneas en torno a una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas de la Ciudad del Vino. El encuentro, que reunió a un nutrido grupo de asistentes, ofreció un espacio de diálogo sobre la evolución de la comunicación en las hermandades, cada vez más marcada por el desarrollo de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial.La cita estuvo presentada por el historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco, reconocido estudioso de la Semana Santa local y figura clave en la reorganización de la Cofradía Penitencial de la Vera Cruz y Devota Hermandad del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra.Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la presentación del cartel anunciador depara la Semana Santa de 2026. La obra tiene como protagonista al Santísimo Cristo de Zacatecas, una imagen de profundo arraigo histórico y devocional que durante décadas presidió el altar mayor de la Parroquia de Santiago. La fotografía que ilustra el cartel es obra del fotógrafo montillanoEl cartel incorpora además una tipografía diseñada por Antonio Armada que toma como referencia los antiguos carteles de la Semana Santa montillana. Este detalle tipográfico refuerza el diálogo entre tradición y lenguaje visual contemporáneo, un equilibrio quepretende mantener para acercar esta estética al público actual sin perder sus raíces.La figura representada en el cartel posee una historia que. El Santísimo Cristo de Zacatecas es una talla realizada con una mezcla de fibras vegetales de caña de maíz y encolados, que alcanza los 210 centímetros de altura.La imagen fue donada en 1576 a la Cofradía de la Santa Vera Cruz por el montillano Andrés de Mesa. Desde entonces pasó a presidir el altar mayor de la desaparecida Ermita de la Vera Cruz, uno de los templos más antiguos de Montilla, situado en la cumbre de la actual Cuesta del Silencio.Tras la presentación del cartel, la atención se centró en la mesa redonda titulada. El encuentro planteó una reflexión sobre los nuevos lenguajes y herramientas que emplean hoy las hermandades para difundir su actividad, así como sobre el papel creciente que desempeñan las redes sociales y los medios digitales.La conversación estuvo moderada por Álvaro Carrasco González, director de. Graduado en Educación Primaria por la Universidad de Córdoba (UCO), fundó en 2022 este portal especializado que nació a partir del blogy que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como un espacio de referencia para cofrades y devotos tanto de la localidad como de otros puntos de España.Junto a él participaron tres voces con trayectorias profundamente vinculadas a la vida cofrade montillana. Por un lado, intervino Inmaculada Riobóo Jiménez, costalera del Santísimo Cristo del Perdón y responsable de redes sociales de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, quien aportó la perspectiva de quienes trabajan en primera línea en la difusión digital de la actividad de las hermandades.De igual modo, tomó parte en el debate el compositor montillano Carlos Ramírez Raya, integrante de la Agrupación Musical La Unión de Montilla y responsable de las redes sociales de esta formación musical. Precisamente, hace solo unos días la Parroquia de Santiago Apóstol acogió el estreno de, una composición firmada por el propio Ramírez Raya y dedicada a la ciudad de Montilla con motivo del cuadragésimo quinto aniversario de la banda.Completó la terna Carmina Leiva Repiso,y también pregonera, en 2014, del primer centenario de la salida procesional de la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza, corporación a la que permanece vinculada desde su infancia.