La Cooperativa La Unión acogerá un taller de exaltación de la saeta abierto al público

El Barrio Que Quieres



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El salón social de laacogerá este domingo un Taller Práctico de Exaltación de la Saeta con el objetivo de recuperar y difundir una de las tradiciones musicales más arraigadas a la Cuaresma y a la Semana Santa de Montilla. La actividad, que comenzará a las 12.30 del mediodía, combinará una charla introductoria y un espacio participativo abierto a cantaores locales interesados en este singular rezo flamenco con profundas raíces en Andalucía.La iniciativa forma parte del proyecto participativoy cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos La Silera, la Peña Cultural Flamenca El Lucero, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura y la propia Cooperativa Agrícola La Unión, entidades que se han sumado a esta propuesta cultural y vecinal orientada a reforzar la identidad del barrio y recuperar tradiciones que formaron parte de su vida social en décadas pasadas.El encuentro estará dirigido por la cantaora montoreña Lucía Leiva, especialista en el cante de saetas, que ofrecerá un recorrido por los diferentes estilos tradicionales de este género, con especial atención a los vinculados a la provincia de Córdoba y su entorno.Tras esta primera parte formativa, el acto se abrirá a la participación de cantaores de Montilla, generando un espacio de aprendizaje compartido y de encuentro en torno a esta expresión musical tan ligada a la espiritualidad popular de la Semana Santa.El teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Manuel Carmona, explicó que la propuesta surge directamente del proceso participativo desarrollado en el barrio dentro del proyecto. Según el edil, “durante las sesiones de trabajo vecinal aparecía constantemente la saeta como uno de los elementos culturales más representativos del barrio de La Cruz, por eso, desde el Ayuntamiento hemos querido acompañar esta iniciativa y ayudar a recuperarla”.Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, subrayó la relevancia de este tipo de actividades para fortalecer las tradiciones vinculadas a la Semana Santa y al patrimonio cultural de la ciudad, al tiempo que puso en valor la colaboración entre el tejido asociativo, las entidades culturales y el propio Ayuntamiento de Montilla.En ese sentido, desde la Asociación de Vecinos La Silera, su presidenta, Aurora Jiménez, valoró de forma positiva la recuperación de esta actividad que durante años formó parte del calendario cultural del barrio. “Retomar esta tradición nos hace mucha ilusión, porque era algo muy característico de esta zona de Montilla y ahora esperamos que vuelva a consolidarse dentro del proyecto del barrio”, indicó.Además, el presidente de la Peña Cultural Flamenca El Lucero, Salvador Córdoba, explicó que el taller permitirá conocer distintos estilos de saetas, incluidos los propios de la zona de Córdoba, Puente Genil o Bujalance, y ofrecerá también una oportunidad para que cantaores montillanos participen activamente en el encuentro.La actividad contará igualmente con la implicación de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura, cuya vinculación histórica con el barrio de La Cruz y con el desaparecido Concurso Provincial de Saetas ha estado estrechamente relacionada con esta tradición.Por otro lado, desde la Cooperativa Agrícola La Unión, su gerente, Francisco Fernández, destacó la disposición de la entidad para acoger este tipo de propuestas culturales. “Nuestra cooperativa siempre ha mantenido una estrecha relación con el barrio de La Cruz y, para nosotros, es una satisfacción abrir nuestras instalaciones a actividades que fortalecen la vida cultural y social de Montilla”, afirmó.El taller se celebrará con acceso libre hasta completar aforo y está abierto a toda la ciudadanía interesada en acercarse a este cante flamenco de profundo significado religioso y cultural, especialmente vinculado a la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa.Esta actividad se enmarca dentro del proyecto municipal, una iniciativa de participación ciudadana impulsada por el Ayuntamiento de Montilla que busca recoger propuestas vecinales destinadas a mejorar la vida en los distintos barrios del municipio.El programa combina procesos de escucha activa, reflexión colectiva y acciones concretas sobre el espacio público con el objetivo de fortalecer el tejido vecinal y promover la implicación directa de la ciudadanía en la transformación de su entorno más cercano.En el caso del barrio de La Cruz, este proceso participativo ha permitido identificar elementos culturales propios del barrio, como la tradición de la saeta, cuya recuperación se convierte ahora en una oportunidad para reactivar espacios de convivencia, reforzar la identidad colectiva y mantener vivas expresiones del patrimonio cultural andaluz.