Carrier Montilla lanza un curso de formación para desempleados con opción a futuras contrataciones

Carrier Montilla ha puesto en marcha un nuevo curso de formación especializado en frigorista dirigido a personas desempleadas con interés en incorporarse al sector industrial, una iniciativa privada que se desarrollará entre el 24 de marzo y el 17 de abril en las instalaciones que la propia compañía cuenta en el Polígono Industrial Llanos de Jarata de Montilla y con una duración total de 91 horas.La propuesta formativa, denominada “Frigorista – F0126”, nace con el objetivo de preparar a un grupo de candidatos para que, una vez finalizado el curso y superadas las pruebas correspondientes, puedan ser considerados en futuros procesos de contratación dentro de la empresa. De este modo, la iniciativa busca reforzar la conexión entre formación técnica y oportunidades reales de empleo dentro de la industria local.Además, el programa está orientado a quienes deseen abrirse camino en el ámbito de la refrigeración industrial y la soldadura con oxigás, dos competencias técnicas vinculadas directamente al proceso productivo de la planta montillana. Según detalla la convocatoria difundida por la compañía, el curso se desarrollará íntegramente en las instalaciones de Carrier Montilla y ofrecerá una formación práctica pensada para responder a las necesidades del sector.En ese sentido, la iniciativa se dirige específicamente a personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). No obstante, la organización dará prioridad a candidatos que cuenten con experiencia previa en soldadura con oxigás —como oxi-propano u oxi-acetileno—, así como a quienes dispongan de formación profesional de grado medio o superior en especialidades como calderería, mecanizado de chapa o soldadura. También se valorará haber realizado cursos relacionados con estas materias o tener experiencia en cadenas de montaje dentro del ámbito industrial.Las personas interesadas en participar en este proceso formativo deberán enviar su currículum antes del próximo 19 de marzo a, indicando en el asunto “Curso Frigorista F0126”. La convocatoria forma parte de la estrategia de la empresa para identificar talento técnico que pueda integrarse en su estructura productiva a medio plazo.De igual modo, esta iniciativa refuerza la vinculación histórica de la planta montillana con la actividad industrial de la comarca. Carrier Montilla fabrica actualmente equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en su planta ubicada en el Polígono Industrial Llanos de Jarata.La presencia de la compañía en la ciudad de la Campiña Sur se remonta a varias décadas atrás. En sus primeros años, a partir de 1986, la empresa ocupó las instalaciones que hoy conforman el complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladar su actividad a la actual ubicación industrial.Asimismo, la evolución de la planta ha estado marcada por diversos hitos industriales. En el verano de 2005, la factoría alcanzó los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva tras una inversión superior a 7,5 millones de euros, lo que permitió duplicar su tamaño y representar alrededor de un 30 por ciento de toda la superficie industrial de la entonces Ciatesa.Posteriormente, en 2007, la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT, una operación que reforzó su posicionamiento en el mercado europeo de climatización. Años después, en 2014, el grupo fue adquirido por la norteamericana United Technologies Corporation (UTC), integrándose definitivamente dentro del conglomerado industrial Carrier.Con este nuevo programa formativo, la empresa reafirma su apuesta por la capacitación técnica especializada y por la generación de oportunidades laborales en Montilla y su entorno, alineando la formación con las necesidades reales de su proceso productivo.