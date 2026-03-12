Robles defiende la alianza entre innovación y sostenibilidad para afrontar los retos del sector vitivinícola

El gerente de, Francisco Robles, defendió ayer la necesidad de reforzar la alianza entre investigación científica, innovación tecnológica y sostenibilidad para afrontar los grandes desafíos del sector vitivinícola en el marco Montilla-Moriles, durante su participación en el encuentro, un foro que reunió a investigadores, empresas y responsables institucionales para analizar los retos y oportunidades del campo andaluz.El responsable de la firma montillana intervino en la mesa redonda titulada, un espacio de diálogo en el que participaron representantes del sector empresarial y gastronómico con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre el ámbito científico y el tejido productivo.En ese sentido, Francisco Robles destacó durante el encuentro que "resulta imprescindible estrechar la relación entre investigación, tecnología y empresa para dar respuesta a cuestiones clave que afectan al futuro del sector". Entre ellas, mencionó el impacto del cambio climático, la gestión eficiente del agua y del suelo o la adaptación de los sistemas productivos hacia modelos cada vez más sostenibles.Desde la experiencia de Bodegas Robles, pionera en viticultura ecológica en Andalucía y primera bodega española en certificar su huella de carbono, Francisco Robles defendió la necesidad de "integrar tradición, conocimiento científico y sostenibilidad en un mismo modelo productivo para garantizar la viabilidad futura de la agroindustria".Además, el gerente de la firma montillana subrayó la importancia de cuidar el entorno natural para mejorar la calidad de la producción vitivinícola a largo plazo. En este sentido, señaló que “cuanto más cuidamos el ecosistema, mejor producción de vino y de uva obtenemos a largo plazo”.Al mismo tiempo, recordó que la apuesta de la bodega montillana por la biodiversidad en el viñedo se remonta a más de dos décadas, una trayectoria que, según indicó, se ha visto respaldada por distintos reconocimientos. Así, destacó que “después de más de dos décadas promoviendo la biodiversidad en nuestros viñedos, reconocimientos como el TOP15 de Bodegas de la Década (2011 a 2020) nos confirman que elegimos el lado correcto”.Y es que Bodegas Robles constituye uno de los referentes de la producción ecológica en Andalucía y un emblema de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. La familia Robles se dedica a la elaboración de vinos desde 1927 y, a finales de los años noventa, la tercera generación asumió la dirección de la empresa con el propósito de situar el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega.De igual modo, a comienzos de la década de 2000 la firma montillana dio un paso decisivo al incorporarse a la viticultura ecológica y al trabajo con levaduras autóctonas, una línea de trabajo que desembocó en un cambio de paradigma enfocado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental, así como en el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.En esa apuesta por un modelo productivo más respetuoso con el entorno, Robles también destacó el papel de la cubierta vegetal en sus viñedos, que aporta una “cualidad diferenciada” a los vinos y constituye, en sus palabras, la “primera línea de defensa contra el cambio climático”. Este sistema cobra especial relevancia en un contexto en el que la mayor parte del viñedo español es de secano y en el que la pérdida de suelo y de carbono orgánico se ha convertido en uno de los principales retos medioambientales.En el viñedo familiar de la bodega montillana se ha desarrollado una cubierta vegetal formada por especies silvestres autóctonas de raíz corta y fijadoras de nitrógeno, entre ellas trebolinas, amapolas o leguminosas. Este modelo de manejo ecológico del viñedo representa actualmente el 40 por ciento de las hectáreas de viñedo ecológico con las que cuenta la provincia de Córdoba.Además, el responsable de la firma montillana puso el acento en la importancia del cuidado del proceso natural de la uva para trasladar toda su riqueza al vino. En este sentido, explicó que “cultivamos las uvas con la intensidad de sabores y aromas que nos permite la agricultura ecológica, vigilamos su proceso natural y trasladamos toda esa riqueza del fruto en el vino”.El encuentroreunió durante dos jornadas a investigadores, técnicos y profesionales del sector agroalimentario con el objetivo de abordar algunas de las cuestiones estratégicas que marcarán el futuro del campo andaluz. Entre los temas analizados figuraron la innovación en olivicultura y en la producción de aceite de oliva, la mejora genética y los cultivos herbáceos, la horticultura sostenible y la bioeconomía, la sanidad vegetal, la fruticultura y los cultivos emergentes, así como la agroindustria, la transformación alimentaria o la gestión del agua, del suelo y de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura.Este foro se consolida así como un espacio clave para impulsar la transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y el sector productivo, favoreciendo el desarrollo de una agricultura andaluza más innovadora, eficiente y sostenible.En este contexto, la participación de Bodegas Robles en este encuentro refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración con centros de investigación, elementos considerados fundamentales para avanzar hacia un modelo agroalimentario más resiliente y competitivo.El recorrido de la bodega ha sido respaldado por numerosos reconocimientos, como el TOP15 Bodegas de la Década (2011 a 2020) otorgado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, el, elo el