La Diputación destina 2,3 millones al mantenimiento de 80 colegios de la provincia



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha destinado un total de 2.358.625,76 euros a la mejora y puesta en valor de 80 centros escolares dentro de su Plan para la Conservación y Mantenimiento de los Centros Educativos de la Provincia. Esta iniciativa, que comenzó a ejecutarse el pasado mes de octubre, se centra en resolver deficiencias estructurales y de habitabilidad en instalaciones de Educación Infantil, Primaria, Especial y de adultos de toda la geografía cordobesa.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, señaló que el proyecto consiste en “un plan que comprende actuaciones de mantenimiento, no obra nueva, en centros de Educación Infantil, Primaria, Especial o incluso un Centro de Adultos en Montilla”.De este modo, el máximo representante de la institución detalló que “nuestro objetivo con este plan es la puesta en valor de los colegios favoreciendo su accesibilidad y sostenibilidad frente a las consecuencias del cambio climático y en pro de fijar la población al territorio”.En cuanto a la financiación de los proyectos, Fuentes afirmó que “se han atendido todas las solicitudes, unas ochenta, y la Diputación ha aportado 2.358.625 euros, mientras que los ayuntamientos aportan la cantidad restante hasta alcanzar 2.543.221 euros. A todos se les da alrededor de 30.000 euros, dinero con el que pueden hacer muchas cosas”.Estas inversiones se traducirán en la mejora de la eficiencia energética de las envolventes, la instalación de aislamientos térmicos, la reparación y mantenimiento de aseos, la adaptación de espacios internos para usos alternativos y la reparación de patologías y cerramientos exteriores en los edificios escolares.Respecto a la ejecución de las obras, el presidente manifestó que “empezamos con el plan en octubre, se les pagó en diciembre y tienen de plazo hasta el 31 de julio para realizar las actuaciones recogidas. Se trata de un plan muy importante para la Diputación, que abarca competencias locales como son la de conservación y mantenimiento de los colegios. Hablamos de una gestión rápida y eficaz para resolver problemas que son significativos en los centros”.En ese sentido, Salvador Fuentes anunció que “la idea es volver a poner en marcha este plan en 2026 cuando tengamos remanentes de tesorería; se trata de ayudar a los ayuntamientos para que los niños estén en las mejores condiciones de aprender”.Dentro de las actuaciones específicas recogidas en la provincia, destaca la intervención en Montilla, donde se destinan 30.000 euros para la reparación y actualización de la instalación eléctrica, la climatización y las vías de evacuación del, situado en la calle Lepanto.De igual modo, en La Rambla se invertirán 30.000 euros en actuaciones de conservación y mantenimiento del CEIP Alfar y el CEIP Maestro Romualdo Aguayo López. Por su parte, Montalbán de Córdoba dedicará una subvención de 29.984,30 euros a la instalación de dos entoldados en el patio del CEIP Montealbo, mientras que en Montemayor se emplearán 29.968,74 euros en la conservación de aseos y patios del CEIP Miguel de Cervantes.Otras localidades que verán mejorados sus centros educativos son Baena, con una inversión de 30.000 euros para la reforma del pabellón deportivo cubierto del CEIP Valverde y Perales y la cubierta de las pasarelas del CEIP Virrey del Pino. En Castro del Río, el presupuesto de 29.999,86 euros se destinará al mantenimiento de los colegios Doctor Caravaca y Virgen de la Salud. Finalmente, en Santaella, se ha asignado una partida de 30.000 euros para la reparación del pavimento en el patio del colegio Urbano Palma.Las actuaciones objeto de financiación en el resto de la provincia comprenden la remodelación y adecuación de accesos para personas con movilidad reducida, reparaciones de cubiertas, renovación de sistemas de calefacción y climatización, instalación de energía solar fotovoltaica, rehabilitación de pistas deportivas y la sustitución de tuberías o carpinterías exteriores, entre otras necesidades urgentes detectadas por los municipios.