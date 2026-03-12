Salesianos Montilla firma una victoria y dos empates en el Campeonato por Equipos

El Club Deportivo Salesianos Montilla disputó este pasado sábado la cuarta ronda del Campeonato Provincial por Equipos con la participación de sus cinco conjuntos, que se desplazaron a diferentes municipios de la provincia de Córdoba para afrontar una nueva jornada de competición en las distintas categorías del ajedrez federado.La entidad montillana volvió a tener representación en varios frentes, reflejando el crecimiento de su estructura deportiva y la consolidación de una cantera que continúa acumulando experiencia en una competición que reúne a clubes de distintos puntos de la provincia. Durante la jornada, los equipos del club afrontaron encuentros de gran igualdad, con resultados dispares pero marcados por el esfuerzo y la implicación de sus jugadores.En ese sentido, el equipo Salesianos Montilla Infantil protagonizó uno de los duelos más equilibrados de la jornada frente al conjunto Jaque 64 de Nueva Carteya, un enfrentamiento que se resolvió con empate a dos puntos tras un encuentro muy disputado. También concluyó con el mismo marcador el choque del Salesianos Montilla Juvenil, que se midió al Reina Brillante Infantil en otro duelo igualado que terminó con un reparto de puntos.Por otro lado, el Salesianos Montilla Provincial se enfrentó al equipo Egabro RLC Nippon Gases B, aunque en esta ocasión el conjunto montillano no logró sumar puntos tras caer en los cuatro tableros ante su rival. De igual modo, uno de los resultados más destacados de la jornada llegó de la mano del Salesianos Montilla A, que firmó una actuación muy sólida al imponerse con claridad por 3,5 a 0,5 frente al Torre de Ipagro A Panga, consolidando así una victoria contundente en su enfrentamiento.Asimismo, el Salesianos Montilla B mantuvo un duelo muy competido frente al Egabro RLC Nippon Gases, un encuentro que se decidió finalmente por un ajustado 2,5 a 1,5 favorable al conjunto rival tras una partida que se mantuvo abierta hasta los últimos movimientos.La jornada volvió a evidenciar la implicación de los distintos equipos del club montillano, cuyos jugadores continúan acumulando experiencia y aprendizaje en el marco del Campeonato por Equipos 2026, una competición que se desarrolla a lo largo de seis rondas consecutivas y que reúne a formaciones de diferentes puntos de la provincia de Córdoba y de Andalucía.En ese contexto competitivo, el Club Deportivo Salesianos Montilla participa esta temporada con cinco equipos distribuidos entre la Liga Preferente de Córdoba y la Liga Primera Provincial, lo que pone de manifiesto la consolidación de su proyecto deportivo y la amplitud de su base de jugadores.Además, estos resultados llegan apenas unas semanas después de la disputa de la tercera ronda del campeonato, en la que el Salesianos Montilla A firmó una victoria contundente por cero a cuatro frente al conjunto de Alcolea dentro de la Liga Preferente.Aquella jornada también dejó un enfrentamiento entre dos equipos del propio club en la Liga Primera Provincial, donde el Salesianos Montilla Provincial se impuso al Salesianos Montilla Juvenil por 3,5 a 0,5 puntos, en un duelo interno que desde la entidad se enmarca dentro del proceso formativo de sus jugadores más jóvenes.El campeonato continúa así su desarrollo con la participación activa del club montillano, cuya sección de ajedrez ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años gracias al trabajo formativo que impulsa el ajedrecista venezolano afincado en Montilla José Rafael Brizuela Rojas, instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, cuya labor ha contribuido a reforzar el nivel competitivo de los distintos equipos.