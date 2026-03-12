La Tuna de Salesianos triunfa en el Certamen Internacional de Carmona

La Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla logró este pasado fin de semana el primer premio y el galardón al mejor solista en el, celebrado los días 6 y 7 de marzo en la localidad sevillana de Carmona, donde varias agrupaciones procedentes de distintos puntos de España y Portugal se dieron cita en un encuentro musical de extraordinario nivel.La ciudad sevillana acogió durante dos jornadas una nueva edición de este certamen, que se consolida progresivamente como una de las citas más destacadas del calendario cultural. En este encuentro participaron formaciones de reconocido prestigio, lo que reforzó el interés de una convocatoria que reunió a tunas de España y Portugal en distintos escenarios del casco histórico carmonense.Entre todos los participantes sobresalió la actuación de la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla, que se convirtió en la gran protagonista de la edición de 2026 al alzarse con el primer premio del certamen y con el galardón al mejor solista.La formación montillana representaba, además, una excepción dentro del cartel del certamen, al no tratarse estrictamente de una tuna universitaria. A pesar de ello, su propuesta artística evidenció sobre el escenario una sólida trayectoria musical y un estilo propio construido a lo largo de años de trabajo y dedicación. La calidad interpretativa, el equilibrio vocal y la musicalidad del conjunto fueron algunos de los aspectos más destacados durante su participación.Gran parte de este resultado se atribuye al trabajo musical dirigido por José María Luque Jurado, responsable de la dirección musical de la tuna y reconocido director de diversos grupos músico-vocales. Su trayectoria al frente de formaciones como Capachos o la Coral Montillana se refleja en el cuidado arreglo de las voces y en la solidez interpretativa que caracteriza a la agrupación montillana.El jurado del certamen concedió los diferentes galardones teniendo en cuenta aspectos como la calidad musical, la interpretación, la puesta en escena y el respeto a la tradición. De este modo, la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla recibió el premio al Mejor Solista y el primer premio del certamen, cuyo galardón fue entregado por José Carlos Belmonte —más conocido como—, tuno de Económicas de Sevilla, además de compositor de, que fue miembro del jurado.Además, durante el encuentro se concedieron otros reconocimientos a distintas agrupaciones participantes. La Tuna de Évora obtuvo el premio a la Pandereta. Por su parte, la Tuna de Derecho de Sevilla recibió el premio a la Bandera y, también, el segundo premio del certamen.De igual modo, la Tuna de Farmacia de Sevilla consiguió el Premio al Mejor Pasacalles, entregado por la tuna organizadora, la Tuna de Filosofía y Letras de Sevilla, formación que impulsó el desarrollo del certamen junto con el Ayuntamiento de Carmona. Asimismo, la Tuna Universitaria de Ciudad Real obtuvo el Premio a la Mejor Ronda, mientras que la Tuna de Farmacia de Sevilla recibió una Mención Especial del Jurado.Más allá de los premios, el certamen destacó por el ambiente de convivencia y hermandad entre las diferentes tunas participantes, manteniendo viva una tradición profundamente ligada a la historia universitaria y a la cultura musical ibérica. Durante el encuentro, las actuaciones, los pasacalles y las rondas convirtieron distintos espacios del casco histórico de Carmona en escenarios para una tradición que combina música, tradición y espíritu universitario.La Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla quiso además expresar públicamente su agradecimiento por la acogida recibida durante su estancia en Carmona. En ese sentido, la formación mostró su reconocimiento a la tuna organizadora, la Tuna de Filosofía y Letras de Sevilla, y destacó también la hospitalidad y el trato recibido por parte del Hotel Alcázar de la Reina, cuyo equipo ofreció en todo momento una atención exquisita, gran flexibilidad y total disposición para facilitar espacios y adaptarse a las necesidades del grupo durante el desarrollo del certamen.La participación de la formación montillana en esta cita musical había sido anunciada días antes, dentro de un programa que incluía pasacalles, rondas y actuaciones abiertas al público en distintos enclaves del casco histórico carmonense.El encuentro reunió a tunas procedentes de varios puntos de España y Portugal, entre ellas la Tuna de Ciencias de Badajoz, la Tuna de Farmacia de Sevilla, la Tuna Universitaria de Ciudad Real y la Tuna Académica de la Universidad de Évora, además de las actuaciones fuera de concurso de la Tuna de Filosofía y Letras de Sevilla y la Cuarentuna de Sevilla.