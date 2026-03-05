La Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos llevará su música hasta Carmona

Cuatro décadas de trayectoria

La Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla participará este fin de semana en el Certamen Internacional de Tunas "Carmona, Lucero de Europa", un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Carmona y la Tuna de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, que reunirá en la localidad sevillana a distintas formaciones universitarias procedentes de España y Portugal.El evento, que se celebrará en distintos enclaves del casco histórico de Carmona, contará con la presencia de varias tunas que ofrecerán actuaciones abiertas al público dentro de un programa que combinará pasacalles, rondas y actuaciones. Entre las formaciones participantes figura la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla, que atesora una amplia trayectoria en certámenes celebrados por toda la geografía española.Según el programa del certamen, las actividades comenzarán mañana viernes 6 de marzo con un pasacalles que partirá a las 19.00 de la tarde desde la Puerta de Sevilla. A continuación, a las 19.15 horas, las distintas formaciones participantes realizarán las tradicionales rondas en la Plaza de San Fernando, uno de los espacios emblemáticos del centro histórico carmonense.Ya el sábado 7 de marzo, el certamen continuará con una nueva ronda prevista a las 13.00 de la tarde en la Iglesia de Santa María. Por la tarde, a las 18.00 horas, el programa culminará con un concierto en la Plaza de Abastos, donde las tunas participantes ofrecerán sus interpretaciones ante el público.Junto a la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla, el certamen contará con la participación de la Tuna de Ciencias de Badajoz, la Tuna de Farmacia de Sevilla, la Tuna Universitaria de Ciudad Real y la Tuna Académica de la Universidad de Évora. Además, fuera de concurso, intervendrán la Tuna de Filosofía y Letras de Sevilla y la Cuarentuna de Sevilla.La Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla fue fundada el 12 de octubre de 1985 por un grupo de jóvenes que finalizaban sus estudios en el Colegio Salesiano "San Francisco Solano". Aquella iniciativa contó con el impulso y la guía del sacerdote Antonio Ferrete Carrasco, considerado maestro e iniciador de la agrupación, que falleció el 2 de marzo de 2011 a los 88 años de edad.Prácticamente desde sus inicios, la formación se convirtió en una embajadora cultural de la ciudad de Montilla, participando en actuaciones y encuentros musicales por toda la geografía española y también en países como Francia, Italia, Alemania, Mónaco o Suiza. A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha protagonizado además varias intervenciones en Canal Sur Televisión.En ese mismo sentido, la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla también promovió en cuatro ocasiones el Certamen de Tunas "Ciudad de Montilla", una cita musical que reunió en la localidad a formaciones procedentes de distintos puntos de España.La actividad musical de la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla también se ha plasmado en varios trabajos discográficos. En diciembre de 1996 la agrupación presentó su primer disco, titulado, que fue dado a conocer al público el 1 de marzo de 1997 durante un concierto que registró una notable afluencia de público. Posteriormente, el 8 de enero de 2000 tuvo lugar la grabación de su segundo trabajo,De igual modo, en octubre de 2005, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la agrupación, la tuna logró reunir a más de cuarenta de sus integrantes sobre el escenario del Teatro Garnelo para interpretar un repertorio que combinó canciones antiguas y composiciones más recientes, en un concierto que sirvió también como homenaje a Antonio Ferrete. Años después, y con motivo de diferentes aniversarios, la formación ofreció dos conciertos conmemorativos cuyos contenidos quedaron recogidos en su tercer y cuarto trabajos discográficos:A lo largo de su historia, la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla ha participado en más de cincuenta certámenes, en los que ha obtenido cerca de un centenar de galardones. Entre los reconocimientos logrados figuran premios a la mejor pandereta, a la mejor bandera, al mejor pasacalles, a los mejores novatos, a la tuna más simpática o a la mejor pieza instrumental. Asimismo, la agrupación ha obtenido en numerosas ocasiones los premios al mejor solista y a la mejor tuna, distinciones que ha conseguido en más de la mitad de los escenarios en los que ha competido.Más recientemente, en abril de 2024, la formación montillana obtuvo destacados resultados en el, una cita que celebraba su séptima edición y que reunió en este municipio jiennense de la comarca de Las Villas a tres formaciones andaluzas.En aquel encuentro, organizado por la Tuna del Colegio Mayor Universitario "San Juan Bosco" de Sevilla, la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla logró el Premio a la Mejor Tuna del certamen, además de los galardones a la Mejor Ronda, a la Mejor Bandurria, al Mejor Laúd y a la Mejor Guitarra. En el concurso participaron también la Tuna de Derecho de Huelva y la Tuna de Empresariales de Jerez de la Frontera.Actualmente, la denominada Andariega, Trovadora y Muy Enológica Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla está integrada por una treintena de jóvenes —y no tan jóvenes— tunos que han finalizado sus estudios en diversas universidades españolas.La participación en el Certamen Internacional de Tunas "Carmona, Lucero de Europa" permitirá ahora a la formación montillana volver a compartir escenario con otras tunas universitarias en un encuentro musical que se desarrollará durante dos jornadas y que convertirá las calles y plazas de Carmona en escenario para esta tradición musical.