Pepe Cantillo | Manuel Ruiz Luque: un montillano ilustre e ilustrado

Las líneas que vienen a continuación son poco usuales, dado que tratan de la dedicación a libros ejemplares ilustres y muchos de ellos antiguos y raros, de por sí “poco comunes y poco frecuentes”. Además, y en relación a dichos libros editados en Montilla, podemos destacar el papel de los colofones, anotaciones en las que se alaba el valor del libro y de sus autores.A Ruiz Luque, “Ruquel”, se le debe no solo la excelente Biblioteca de Libros antiguos que este amante de las letras nos ha dejado en Montilla, sino que además ha sido autor de numerosos colofones sobre multitud de obras publicadas, dando visibilidad y relevancia a este discreto elemento literario.Sobre él cito: “Manuel Ruiz Luque editor y bibliófilo (Montilla 23-01-1935/27-02-2026) posee una de las más curiosas y singulares bibliotecas de Andalucia, con más de 30.000 ejemplares. Como mecenas de infinidad de proyectos bibliográficos ha impulsado y sostenido una dinámica cultural que no tiene parangón.Como editor ha promovido la edición de infinidad de obras primorosamente encuadernadas, reproducciones facsímiles de las mejores joyas de su colección. Ha organizado y prestado sus fondos para numerosas exposiciones bibliográficas donde aparecían esas magnificas joyas. Manuel Ruiz Luque, desde la modestia que le otorga su sabiduría, es “el único bibliófilo generoso”.Su pasión por los libros le ha encumbrado hasta hacer de él, y a pesar de sí mismo, un personaje famoso dentro del ámbito de la bibliofilia nacional e internacional: Es miembro de la Sociedad española de historia del libro,de honor de la Asociación Andaluza de Exlibristas (fundada en 1997) y miembro de la Association Internacional de Bibliophilie de París, donde brilla por méritos propios.Esta pasión podemos verla reflejada en el siguiente Colofón como parte y obra de su colaboración:(Cita extraída del catálogo “26 libros de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. Exposición bibliográfica con motivo de la VII Conference of the society for renaissance and baroque hispanic poetry, Casa de las Aguas, Montilla, octubre de 2007”).Quiero dejar claro que este material corresponde a uno de los libros que escribí hace algún tiempo,, libro editado e impreso en Valencia en el año 2010, dedicado a mi gran amigo Manolo, en el que pretendí reflejar una parte de su inmensa labor y de su vida dedicada a los libros. Posteriormente edité, con la ayuda de David Cantillo, otro libro con el título, que aún está solo en manos de algunas personas.Descansa en paz, buen amigo, y siempre estarás presente en mi corazón. Desde Valencia, donde resido, te envío un abrazo virtual.