'El Barrio que Quieres' llega al Llanete de La Cruz con el primer 'Ágora Vecinal'

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado una nueva edición de, el proyecto de participación ciudadana que, desde sus inicios, ha permitido recoger cientos de propuestas vecinales destinadas a mejorar la vida en los distintos barrios del municipio.En esta ocasión, la iniciativa se centrará en el barrio de La Cruz, donde mañana martes, a las 19:30 horas, en el Llanete de la Cruz, tendrá lugar el primercomo punto de partida para escuchar, compartir y construir entre todos el futuro del barrio.Esta nueva edición, correspondiente a 2025, se desarrolla bajo una metodología que combina la escucha activa, la reflexión colectiva y la acción directa sobre el espacio público. Se trata, en definitiva, de fortalecer el tejido vecinal y promover la mejora del entorno urbano a través de la implicación directa de los vecinos.Y es que el programano solo busca recoger ideas entre el vecindario: también pretende tejer lazos, reactivar espacios comunes y devolver a la ciudadanía la voz y el protagonismo en la transformación de su entorno más cercano.Durante la presentación del proyecto, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que esta nueva edición “da continuidad al trabajo realizado en la barriada de Pedro Ximénez” y destacó que “el objetivo principal es dinamizar el barrio y lograr que los vecinos sean los verdaderos protagonistas, porque son quienes mejor conocen sus necesidades”.De igual modo, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, explicó que la filosofía de“es actuar de forma directa sobre el territorio, escuchando al vecindario y diseñando un plan de acción con actuaciones reales y consensuadas”.Carmona detalló que la primera fase de esta edición comenzará precisamente mañana, con el, a la que seguirán, además de encuentros con el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Francisco Solano para implicar también a la comunidad educativa y al propio alumnado en el proceso.La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos "La Silera", fue recibida con entusiasmo por parte del tejido vecinal. Desde la directiva de la asociación, a cuyo frente está Aurora María Jiménez Espejo, se manifestó que esta nueva edición “servirá para visibilizar al barrio, fomentar la participación y demostrar que la unión es la clave para conseguir mejoras reales”. Palabras que reflejan el espíritu de un proyecto que pone el foco en el diálogo y en la fuerza de la comunidad como motor de cambio.Con, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con la participación ciudadana, la cohesión social y la mejora continua del entorno urbano, apostando por un modelo de ciudad construido desde la colaboración, la empatía y el trabajo conjunto. El primerde La Cruz se presenta, así, como una oportunidad para que los vecinos compartan sus ideas, propongan soluciones y sigan haciendo de Montilla una ciudad más viva, participativa y cercana.