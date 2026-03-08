La Unión presenta sus nuevas marchas procesionales con motivo de su 45.º aniversario

La Agrupación Musical La Unión de Montilla ofreció anoche en la Parroquia de Santiago Apóstol su concierto de presentación de marchas procesionales, un recital con carácter conmemorativo que sirvió para celebrar el cuadragésimo quinto aniversario de la formación y dar a conocer algunos de los principales estrenos musicales preparados para la próxima Semana Santa.El acto, presentado por Antonio Repiso Hidalgo, pregonero de la Semana Santa de Montilla en 2004, reunió a numerosos asistentes en el templo mayor de La Escuchuela para asistir a una cita que brindó al público nuevas composiciones dentro del amplio repertorio de la formación montillana.La agrupación, dirigida por Miguel Estepa Gutiérrez, ofreció un extraordinario programa musical en el que también se repitió un momento especial, cuando el compositor montillano Carlos Ramírez Raya, integrante de La Unión, asumió momentáneamente la dirección durante la interpretación de sus propias obras.Y es que entre las piezas interpretadas destacó el estreno de, una composición firmada por el propio Carlos Ramírez Raya y dedicada a la ciudad de Montilla con motivo del cuadragésimo quinto aniversario de la banda. La obra se concibe como un homenaje a la localidad y a sus tradiciones, evocando la cultura, la historia y las raíces de la ciudad que vio nacer a la formación musical.De este modo, la nueva marcha se suma a la relación de composiciones que el autor viene dedicando a la agrupación desde hace algunos años, entre ellas,, estrenada en 2024, o, presentada durante el pasado Martes Santo. Esta última pieza se incorporó además al conjunto de marchas dedicadas a la imagen del Señor de la Humildad y Paciencia, junto a otras composiciones comoAdemás, durante el concierto también sonó, una nueva marcha procesional propia que la Agrupación Musical La Unión ha incorporado recientemente a su repertorio. La obra, compuesta por el reconocido músico cordobés Jesús Lora Vaquero, está dedicada al Santísimo Cristo del Perdón de Montilla y representa la primera marcha dedicada por la banda al Santísimo Cristo del Perdón, imagen perteneciente a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la que acompaña musicalmente cada Lunes Santo desde el año 2016.Con esta incorporación,pasa a formar parte del conjunto de composiciones dedicadas a la cofradía de San Agustín, sumándose a otras marchas ya consolidadas en el repertorio procesional como, de Francisco José Carrasco, o, de Miguel Ángel Font.El concierto sirvió también para poner de relieve la trayectoria de la Agrupación Musical La Unión, una formación que desde su creación en 1981 ha llevado el nombre de Montilla por buena parte de la geografía andaluza. A lo largo de su historia ha actuado en ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, Andújar, Marchena, Antequera o Écija, además de participar en actuaciones fuera de Andalucía en localidades como San Joan Despí, en Barcelona, o Tomelloso y Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real.Entre los hitos más destacados de su recorrido figura la actuación realizada en 2007 en el Teatro Cervantes de Málaga dentro del concierto, organizado por Canal Sur Radio, así como el acompañamiento musical que llevó a cabo en el Martes Santo de 2010 tras el paso de misterio de la Hermandad Salesiana del Prendimiento de Córdoba, desde su salida de la iglesia de María Auxiliadora hasta la Santa Iglesia Catedral.De igual modo, la banda cuenta en su trayectoria con cuatro trabajos discográficos:. A ello se suma su participación, en octubre de 2006, en el disco Homenaje a Manuel Rodríguez Ruiz, en el que también intervinieron agrupaciones como Virgen de los Reyes y Los Gitanos de Sevilla, además de Pasión de Linares.Actualmente la formación dispone de alrededor de un centenar de marchas en su repertorio, muchas de ellas composiciones propias, a las que se añaden ahora los nuevos estrenos presentados anoche en este concierto conmemorativo. Como detalle singular, la agrupación estrenó en 1999 un banderín de terciopelo con bordados en hilo de oro en el que figura el escudo de Montilla y donde también aparecen representados San Francisco Solano y la Virgen de la Aurora, patronos de la ciudad.Precisamente, lassobrevolaron ayer las inmensas naves de la Parroquia de Santiago, gracias a la marcha que La Unión ha dedicado a Montilla, en la que se ha querido rendir tributo a los oficios artesanales y concluye con una alusión a las populares coplas en honor a la patrona de la ciudad, que forman parte de la memoria colectiva de Montilla y están profundamente arraigadas en su identidad cultural.