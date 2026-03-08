Jesús Luna revive la Ruta Quetzal de 1998 en un apasionante diario

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El divulgador y aventurero Jesús Luna Torres presentó este viernes en el Molino del Duque de Aguilar de la Frontera su libro, una obra que recoge la experiencia de la expedición Ruta Quetzal de 1998 y que centró un concurrido acto que reunió a representantes institucionales y a personas vinculadas al mundo de la cultura, del ecologismo y de la docencia.Con todo, la jornada dedicada a esta publicación comenzó por la mañana, con una visita del autor a los dos institutos de Educación Secundaria de Aguilar de la Frontera: el IES Ipagro y el IES Vicente Núñez —situado, precisamente, en la calle Miguel de la Quadra Salcedo, y en cuyo hall de entrada se exhibe un gran azulejo que rinde tributo al conocido reportero y aventurero, impulsor de la Ruta Quetzal—.Ya en la tarde-noche, el Molino del Duque acogió el acto de presentación del libro en un encuentro que fue introducido por el reconocido ambientalista aguilarense Carmelo Jiménez. La cita contó también con la presencia de Francisca Herrador, concejala de Cultura, Turismo, Desarrollo Económico, Patrimonio y Hermanamiento del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y alcaldesa accidental del municipio, quien elogió la capacidad pedagógica del autor para "transmitir unas vivencias únicas".La presentación de la obra corrió a cargo de Juan Pablo Bellido, editor dey discípulo de Miguel de la Quadra-Salcedo. Durante su intervención, el periodista cordobés recordó junto a Jesús Luna distintas vivencias y anécdotas divertidas que compartieron durante distintas ediciones de la Ruta Quetzal, evocando así el espíritu de una iniciativa que durante décadas ha marcado la formación de 10.000 jóvenes de sesenta países.En ese contexto, el director derecordó una reflexión del propio Miguel de la Quadra-Salcedo sobre el sentido profundo del viaje y de la experiencia vital. Así, recordó que el mítico reportero y corresponsal de guerra sostenía que "la mayor y más emocionante expedición que podemos realizar es hacia dentro de uno mismo".La obra presentada este viernes en Aguilar de la Frontera constituye una crónica detallada de la Ruta Quetzal 1998. En sus páginas, Jesús Luna Torres entrelaza la experiencia personal vivida durante aquel viaje con algunos de los hitos históricos que sirvieron de hilo conductor al recorrido: el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, concretamente a Venezuela, el descubrimiento del río Orinoco y la llegada de Vasco de Gama a la India.A lo largo del libro, el itinerario recorre lugares de España, Portugal y la selva venezolana, siguiendo el camino que llevó a trescientos jóvenes de 41 países por enclaves como Ceuta, Lisboa, el Amazonas o el propio Orinoco. Más allá de un relato de viajes, el texto plantea la experiencia de la Ruta Quetzal como una propuesta educativa basada en la convivencia, el conocimiento de otras culturas y el contacto directo con la historia y la naturaleza.En ese sentido, el propio autor reflexiona en el libro sobre la identidad compartida entre España y el mundo iberoamericano. Así, afirma que "para ser español hay que viajar a Iberoamérica y para ser iberoamericano hay que viajar a España". Y es que, para Jesús Luna, "las verdaderas señas de identidad de cada uno se encuentran al otro lado del Atlántico".De igual modo, la obra dedica una parte importante a contextualizar el marco histórico del viaje, especialmente en relación con el descubrimiento de Venezuela y la exploración del Orinoco. En ese contexto, Jesús Luna señala que "esta expedición significó un momento muy importante para la historia de América: se descubrió el continente americano, concretamente Venezuela, el gran río Orinoco, que, al verter tan inmenso caudal, hace afirmar a Colón que se halla a las puertas del Paraíso Terrenal".Durante la presentación en el Molino del Duque, Jesús Luna reconoció que "Venezuela es un gran país, que fue denominado 'Tierra de Gracia', ya que en su territorio se situaban grandes tesoros y quimeras perseguidas por exploradores, como El Dorado".Pero, junto al componente histórico y geográfico, el libro de Jesús Luna pone el acento en la dimensión humana y educativa de la Ruta Quetzal, una experiencia que durante varias décadas reunió a jóvenes de distintos países con el objetivo de promover valores ligados al conocimiento, la convivencia y el respeto por la naturaleza.En esa línea, Jesús Luna Torres sostiene que "la Ruta Quetzal es un programa de valores que transforma a los jóvenes y a los no tan jóvenes, haciendo de ellos, personas comprometidas con el medio ambiente, la solidaridad, la paz, el encuentro y con intención de cambiar la realidad en la que viven".La trayectoria del autor está estrechamente vinculada a ese proyecto. Nacido en Ceuta en 1965, Jesús Luna Torres es licenciado en Educación Física y Deportes por el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) de Madrid y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en actividades en la naturaleza.A lo largo de su carrera ha desarrollado actividades y pruebas físicas de carácter aventurero para diferentes programas de televisión, empresas e instituciones, además de ejercer como profesor auxiliar de prácticas en la asignatura Actividades en la Naturaleza en el INEF de Madrid entre 1992 y 2002.Su vinculación con la Ruta Quetzal se remonta a 1989, cuando participó por primera vez como monitor del grupo catorce. Posteriormente volvió a incorporarse en 1992 dentro del equipo de material y, a partir de 1993, su participación fue ininterrumpida.De hecho, desempeñó el cargo de subjefe de campamento hasta el año 2000 y, desde 2001 hasta 2016, ejerció como jefe de campamento, lo que le permitió recorrer numerosas selvas de América y protagonizar distintas aventuras ligadas al programa.Además, Jesús Luna Torres es socio de honor de la Asociación Jóvenes Aventureros e impulsor del proyecto, un programa educativo, cultural y de aventura que contó en su última edición con el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el auspicio de diversas instituciones, entre ellas el Senado de España, la Universidad Autónoma de Madrid, la Secretaría General Iberoamericana, la Comisión del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.Con, el autor recupera la memoria de una expedición que unió historia, naturaleza y convivencia juvenil, una experiencia que, según recoge el propio libro, invita a mirar el viaje como una forma de aprendizaje y de descubrimiento personal.Y, en ese sentido, el propio Jesús Luna Torres resume el espíritu de esa aventura vital al afirmar que "vivir una vida de verdad, donde prevalezca la amistad, la solidaridad, el sentimiento de curiosidad, la ilusión por las cosas, la sonrisa, las ganas de volar, la libertad, el interés por ayudar, la humildad, la sencillez, el esfuerzo colectivo, el compartir de verdad la naturaleza humana".