Las Coplas de la Aurora: una tradición en honor de la patrona de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLVARO CARRASCO

VÍDEO: MONTILLA COFRADE

Montilla guarda con celo una de sus tradiciones más queridas en torno al segundo domingo del mes de octubre: las Coplas de la Aurora, unos cantos populares dedicados a la patrona de la localidad, Nuestra Señora de la Aurora. El paso de la borrasca Berenice por la provincia de Córdoba llevó ayer a la Hermandad Patronal de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano a suspender la procesión de la patrona de Montilla prevista para la tarde de ayer . No obstante, eso no impidió que, tras la santa misa que ofició, el director espiritual del seminario de Jerez de la Frontera, Lorenzo Morant Pons, las tradicionales Coplas de la Aurora volvieran a resonar en la Parroquia de San Francisco Solano.Las Coplas de la Aurora son, en esencia, un canto colectivo en honor a la Virgen de la Aurora, que se remonta a tiempos inmemoriales. Tal y como estableció José Miguel Mejías del Río durante la primera fase de elaboración de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, "estas coplas populares se cantaban originalmente durante las vísperas de la procesión de la imagen de la patrona, pero la falta de intérpretes a mediados del siglo XX llevó a su desaparición".No sería hasta los años setenta, gracias a la intercesión de fieles montillanos y aficionados a la música como Francisco Muñoz Carrasco, presidente de honor de la Centuria Romana Munda , cuando esta tradición se recuperó, adaptándose a los tiempos contemporáneos y consolidándose en la cultura montillana. Desde entonces, las coplas han mantenido su vigencia, integrando diferentes estilos musicales y voces.Hoy en día, al hablar de las Coplas de la Aurora, no solo se hace referencia a un canto religioso, sino a un fenómeno cultural más amplio, del que participan grupos de diversa procedencia y estilos. Coros, tunas, rondallas y agrupaciones musicales de la localidad se reúnen en la noche del sábado previo al segundo domingo de octubre para rendir homenaje a la Virgen de la Aurora, cada uno con su interpretación única.Las letras se adaptan a la ocasión y los estilos musicales varían, desde las polifonías corales hasta las melodías más ligeras. No obstante, y "aunque la mayoría de las veces se tocan canciones populares, el elemento común es la devoción y el respeto por esta tradición que sigue viva", a juicio de José Miguel Mejías del Río.Durante la jornada de ayer, la comunidad educativa del Colegio San Luis y San Ildefonso fue la encargada de abrir el tarro de las esencias populares frente a la patrona de Montilla, seguida por el Colegio La Asunción. Más tarde, la Tuna Estudiantil del IES Inca Garcilaso, la Tuna de Montilla y la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos se unieron en un acto extraordinario para cantar a la patrona.A medida que avanzaba la noche, el interior de la casa natal de san Francisco Solano se convirtió en escenario de excepción para recibir al Grupo Baita, al Grupo Cadena, a los Auroros de la Centuria Romana Munda, al Coro de la Hermandad del Cristo de la Juventud, a la Tuna Estudiantil, a la Tuna de Montilla y a la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos."Estas melodías forman parte de la memoria colectiva de Montilla y están profundamente arraigadas en su identidad cultural", resalta José Miguel Mejías del Río, quien resalta que la diversidad de estilos que caracteriza las Coplas de la Aurora también se refleja en los instrumentos empleados."Predominan los cordófonos, como la guitarra, el laúd o la bandurria, que aportan la base melódica de las coplas, aunque también se suman panderetas y, en algunas ocasiones especiales, el piano o el órgano", destaca el especialista que reconoce que puede haber otros instrumentos, aunque, en cualquier caso, "juegan un papel secundario, reforzando el carácter popular y accesible de esta tradición".Tal y como destaca Mejías, "las Coplas de la Aurora no solo son un canto religioso, sino un símbolo de la identidad cultural de Montilla". Como parte de la, esta tradición está protegida y reconocida por su valor histórico y cultural. Pero lo más importante es que sigue viva gracias a la participación activa de los montillanos quienes, generación tras generación, continúan rindiendo homenaje a su patrona con estas coplas.