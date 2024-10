El fútbol montillano rinde homenaje a Miguel Requena Márquez

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El complejo sociocultural Envidarte se vistió de gala este viernes para rendir homenaje a una de las figuras más queridas y respetadas del fútbol local: Miguel Requena Márquez. En un emotivo acto celebrado durante la presentación oficial de los equipos del Montilla Club de Fútbol para la temporada 2024/2025, el veterano técnico fue designado Presidente de Honor de la entidad, sucediendo a Miguel Navarro Polonio, que falleció el pasado 28 de diciembre a los 73 años de edad La ceremonia, que reunió a decenas de personas –incluyendo jugadores, directivos, familiares y vecinos de la localidad–, estuvo magníficamente conducida por José Luis Gálvez Polo, colaborador de, y también sirvió para presentar los equipos que defenderán los colores del club durante la temporada 2024/2025: el equipo Sénior, que compite en la División de Honor, y los 400 jóvenes futbolistas que conforman la nueva cantera de la entidad, tras el acuerdo alcanzado con el Club Deportivo Monfuba Sin embargo, el punto culminante del evento fue, sin duda, el reconocimiento a Miguel Requena Márquez, cuya trayectoria y compromiso con el fútbol montillano son indiscutibles. Nacido en Montilla el 2 de junio de 1945, su historia con el equipo de su ciudad, que ha dirigido en diferentes etapas, está llena de logros memorables.No en vano, como entrenador, Requena fue responsable de algunos de los logros más importantes del club, destacando especialmente el conseguido en la temporada 1986/1987, cuando el Montilla Vinícola Club Deportivo ascendió a Tercera División . Su capacidad para formar equipos competitivos y su dedicación a la cantera local hicieron de él una leyenda del deporte en la comarca.Y es que, además de su carrera en el Montilla, Requena también dejó huella en otros equipos de la provincia, como el Club Deportivo Egabrense, el Club de Fútbol Puente Genil o La Rambla, donde su trabajo fue igualmente valorado, hasta el punto de convertirse en el entrenador más laureado de la provincia. Su pasión por el fútbol, su extraordinaria pedagogía dentro y fuera del campo, unidas a su compromiso con los jóvenes talentos le granjearon el respeto y la admiración no solo de los aficionados, sino también de sus colegas y de los propios jugadores.Pero la influencia de Miguel Requena Márquez va más allá del ámbito futbolístico. No en vano, es uno de los grandes referentes de la Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo, que organiza cada año la tradicional Romería Virgen de las Viñas, así como diversas actividades ecuestres en la Pista Hípica Municipal. Una faceta vital que ha reafirmado la posición del nuevo Presidente de Honor del Montilla Club de Fútbol como referente cultural y deportivo en su ciudad natal.El acto celebrado este viernes en Envidarte no solo simbolizó un reconocimiento a la labor incansable como entrenador y defensor del deporte local de Miguel Requena Márquez sino que, también, sirvió para rendir tributo a la memoria de Miguel Navarro Polonio, quien hasta su fallecimiento desempeñaba el cargo de Presidente de Honor del club.Navarro, que murió de manera repentina a finales del pasado año, dejó un vacío difícil de llenar, no solo entre sus familiares y amigos, sino en toda la localidad. Por este motivo, tanto el Montilla Club de Fútbol como el propio Ayuntamiento decidieron impulsar una iniciativa para que el Estadio Municipal pase a llevar el nombre de Miguel Navarro Polonio , un expediente que "ya se ha puesto en marcha y se encuentra en fase de recepción de apoyos ciudadanos", según confirmó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas."El legado de Miguel Navarro y su contribución al fútbol montillano han sido fundamentales para el crecimiento del club y para la consolidación de la cantera, un pilar esencial para el futuro del Montilla Club de Fútbol", reconoció el primer edil, para quien "la designación de Miguel Requena como su sucesor en el cargo honorífico representa, sin duda, una continuidad del espíritu y de los valores que Miguel Navarro encarnaba".