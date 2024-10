IU reivindica como "objetivo político" la defensa de los servicios públicos en Montilla

Dependencia y Memoria Democrática

ISABEL AGUILAR / J.P. BELLIDO

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha anunciado sus principales "objetivos políticos" para los próximos meses, enfocados en la defensa de los servicios públicos "como base para garantizar la igualdad de la ciudadanía". En ese sentido, la concejala Rosa Rodríguez alertó de que el Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Andalucía "ha privatizado y desmantelado sectores esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia".Rodríguez hizo suyas las reivindicaciones que viene planteando la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla y criticó que las listas de espera para la Atención Primaria llegan a los diez días, mientras que los tiempos para consultas con especialistas, intervenciones o pruebas diagnósticas "se prolongan meses e, incluso, años". Para la edil montillana, la no renovación del contrato a 5.000 de los 7.000 profesionales contratados durante la pandemia, "sumado al mal funcionamiento de quirófanos y los contratos precarios, no han hecho más que empeorar la situación".La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla también denunció que la Junta de Andalucía haya desviado 734 millones de euros a la sanidad privada "en un intento de reducir las listas de espera que, lejos de mejorar, han crecido de manera considerable".Al respecto, Ana Rodríguez hizo alusión a un informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que desveló 300 millones de euros en contratos adjudicados sin publicidad ni fiscalización previa durante la pandemia, así como el fraccionamiento de contratos "para eludir la fiscalización y la legalidad y poder seguir adjudicando contratos a dedo".Frente a este panorama, la concejala montillana celebró las movilizaciones ciudadanas en defensa de la sanidad pública , que culminarán hoy con una concentración en la Plaza de las Tres Culturas de Córdoba, junto a la estación del AVE, donde se reunirán todas las plataformas locales procedentes de municipios como Aguilar de la Frontera, Cabra, Doña Mencía, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor, Montilla o Puente Genil.En el ámbito educativo, Rodríguez lamentó el cierre de aulas y centros "en lugar de reducir la ratio de alumnos por clase". En Montilla, obras necesarias en el CEIP Beato Juan de Ávila han quedado "desiertas" y, según la edil montillana, "la Junta no ha vuelto a sacarlas a licitación". Asimismo, el CEIP San Francisco Solano "necesita con urgencia la reposición de sus ventanas", toda vez que el CEIP San José sigue esperando, desde 2022, la construcción de un pabellón cubierto , así como la puesta en marcha de un comedor escolar Rodríguez criticó igualmente la devolución de 119 millones de euros de fondos europeosdestinados a la creación de guarderías públicas y gratuitas, y señaló que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla rechazó otros 112 millones de euros que habrían permitido la creación de 12.000 plazas de Educación Infantil.Por otro lado, Rosa Rodríguez denunció el abandono de las personas dependientes y de los profesionales encargados de realizar las valoraciones, "cuyos horarios no se respetan y cuyas condiciones laborales empeoran". Las ayudas de la Ley de Dependencia, según IU, "tardan una media de dos años en tramitarse y no se revisan los grados ni se amplían las horas a los beneficiarios, tal como la Junta había prometido".En lo que respecta al cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática , la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla denunció que "da la sensación que el equipo de gobierno está alargando en el tiempo, dándole patadas adelante" y reiteró que la formación "seguirá insistiendo y trabajando, aportando propuestas constructivas para la resolución de este aspecto tan importante en la Ley de Memoria Democrática".Y es que dos años después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, Montilla conserva aún una decena de referencias al franquismo en su casco urbano, tal y como detalla un informe elaborado por Enrique Mesa Pérez , graduado en Historia y colaborador de CONCORD, un proyecto de investigación coordinado por Francisco Acosta Ramírez que forma parte de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO).Entre las referencias que recoge el informe elaborado por Enrique Mesa destaca la Avenida de Italia, "cuya nomenclatura le fue dedicada por la Comisión Gestora franquista del Ayuntamiento de Montilla en homenaje a su homónimo italiano por su colaboración activa y su ayuda durante la Guerra Civil española".Junto a la Avenida Antonio y Miguel Navarro, la calle Arcipreste Fernández Casado y la calle Beato Miguel Molina, el informe repara en la Plaza de Ángel Sisternes, que da acceso a la Casa de las Aguas, y que está dedicada a Ángel Sisternes Moreno (Madrid, 29 de abril de 1863 – Montilla, 29 de noviembre de 1936) un teniente coronel del Ejército, vicepresidente del Sindicato Obrero Católico, que fue designado alcalde de Montilla el 25 de octubre de 1936, cargo que mantuvo 35 días, hasta su fallecimiento a causa de una pulmonía.