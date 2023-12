IU respalda a las AMPA que reclaman mejoras en tres centros educativos de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida (IU) mostró ayer su apoyo a las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de tres centros educativos montillanos que, como avanzó en primicia Montilla Digital , han decidido convocar para este viernes una manifestación con el objetivo de reclamar mejoras en sus respectivos centros educativos.Así lo anunció ayer la portavoz de la coalición en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz Membrilla, que se desplazó hasta el CEIP San José junto al coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, y las concejalas montillanas Rosa Rodríguez y María Luisa Rodas. A su vez, también estuvieron presentes Enrique Mesa, que ocupó el undécimo puesto de la candidatura de IU a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, y la abogada Marina Morales Guerrero, presidenta de la AMPA Tenerías.De este modo, IU quiso ayer manifestar su respaldo a la AMPA Tenerías, del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José; a la AMPA Sabio Andaluz del CEIP Beato Juan de Ávila y a la AMPA Fuente Álamo del CEIP San Francisco Solano que, este viernes, a las 11.00 de la mañana, protagonizarán una protesta a las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba para reivindicar la construcción de comedores escolares y pabellones cubiertos."Esta manifestación es consecuencia de años de demandas desatendidas por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía", explicó ayer la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, quien recordó que los CEIP San Francisco Solano, San José y Beato Juan de Ávila "son centros escolares que carecen de servicios básicos para poder prestar una educación de calidad y en igualdad de condiciones con respecto a otros colegios".Rodríguez, que defendió que "la educación debe ser pública, gratuita, laica y universal", hizo hincapié en que "la falta de comedores escolares y de pabellones deportivos en algunos de estos tres centros está vulnerando la igualdad" de los padres y madres que deseen matricular a sus hijos en un colegio determinado, "beneficiando a aquellos que sí tienen esos servicios y perjudicando a los que no los tienen".La edil montillana recordó que el CEIP San José "carece tanto de comedor escolar como de pabellón deportivo", mientras que el CEIP Beato Juan de Ávila reclama un comedor escolar y el CEIP San Francisco Solano, un pabellón para poder practicar deporte a salvo de las inclemencias meteorológicas."Todo eso, traducido en la práctica, significa que cuando una familia quiere matricular a su hijo o hija en un colegio, siempre va a tener preferencia por hacerlo en un centro donde sí haya pabellón cubierto y comedor escolar, con lo cual, estamos mejorando unos colegios para favorecer a otros", explicó Rosa Rodríguez, quien pidió a la Junta que "atienda estas reivindicaciones" y que "por fin, dote de esos servicios a todos los colegios de Montilla".La convocatoria de esta manifestación llega prácticamente dos meses después de que el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Montilla aprobara por unanimidad un compromiso para dotar de comedores escolares los CEIP San José y Beato Juan de Ávila.Tal y como avanzó, la iniciativa surgía tras el requerimiento que trasladó al Ayuntamiento de Montilla la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para que el propio Consistorio asumiese el coste del adecuación de los espacios necesarios para prestar este servicio en ambos centros educativos."Ese compromiso unánime de la Corporación se trasladó a la Consejería de Desarrollo Educativo en octubre y, a día de hoy, no hemos tenido respuesta ni ningún personal técnico ha venido a indicarnos qué es lo que hay que hacer para adecentar los espacios", denunció ayer Rosa Rodríguez.Por ello, la edil montillana criticó ayer el "incumplimiento reiterado" de promesas por parte del Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla. "Ya se está convirtiendo en una costumbre", censuró la portavoz de IU, para quien resulta "lamentable el hecho de que el Gobierno de la Junta asuma unos compromisos que, luego, no cumple", algo que, como recordó Rosa Rodríguez, "también ha ocurrido" con la creación del área sanitaria específica para la Campiña cordobesa Por último, Rosa Rodríguez recordó ayer que el Gobierno andaluz anunció en enero del pasado año una partida de 300.000 euros para la construcción de un gimnasio en el CEIP San José de Montilla. "Han pasado casi dos años y no hemos vuelto a saber nada", lamentó la edil de IU.Por su parte, Irene Ruiz Membrilla manifestó que "las políticas del PP en todas las instituciones siempre tienen un mismo objetivo: favorecer lo privado a costa de lo público" y añadió que la "táctica" del Gobierno de Moreno Bonilla consiste en "hacer promesas que luego no se comprometen realmente a llevarlas a la práctica".Según la portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, "en los últimos tiempos han aumentado los recursos destinados a la concertada en más de un 22 por ciento, mientras que los centros públicos, en muchos casos, están faltos de servicios esenciales como los comedores, que favorecen la conciliación laboral y familiar"."No podemos seguir teniendo centros públicos que se caen a trozos, literalmente; otros que están faltos de los recursos, infraestructuras y servicios mínimos para ofrecer esa educación pública de calidad que exigimos, mientras que la concertada tiene edificios con la dotación de todos los servicios, a costa del dinero público", apuntó Irene Ruiz.