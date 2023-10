El Pleno aprueba por unanimidad un compromiso para dotar de comedores escolares los CEIP San José y Beato

Ordenanza para regular el uso de edificios públicos

El Pleno de la Corporación aprobó anoche por unanimidad un compromiso para dotar de comedores escolares los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José y Beato Juan de Ávila. La iniciativa surge tras el requirimiento que trasladó al Ayuntamiento de Montilla la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para que el propio Consistorio asumiese el coste de la adecuación de los espacios necesarios para prestar este servicio en ambos centros educativos."Aunque somos conscientes de que la competencia en materia de comedores escolares es de la Junta de Andalucía, los padres y madres de estos dos colegios montillanos, a través de sus respectivas asociaciones, nos han hecho llegar la respuesta a su petición que le han trasladado desde la Junta de Andalucía", explicó la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lidia Bujalance.La edil montillana explicó que para poder dotar de comedores escolares tanto el CEIP San José como el CEIP Beato Juan de Ávila, "el Ayuntamiento debería asumir la ejecución de las obras de adaptación de los espacios en los que irían las cocinas y los comedores"."Para los padres y madres de estos colegios, disponer de este servicio les va a permitir, lógicamente, conciliar su vida laboral con su vida familiar y para el Grupo Municipal Socialista es importante que todos los colegios de Montilla estén dotados de este servicio", defendió la teniente de alcalde de Presidencia, Régimen Interior y Modelo de Ciudad.Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), Rosa Rodríguez, recordó que las reivindicaciones para habilitar sendos comedores escolares en los CEIP San José y Beato Juan de Ávila "llevan ya demasiado tiempo pendientes" y defendió que "el hecho de que todavía no exista este servicio en estos colegios implica un perjuicio para las familias que, libremente, quieren llevar a sus hijos a estos centros y no pueden, precisamente, porque falta esa medida esencial de conciliación de la vida familiar y laboral".De igual manera, la edil de IU quiso recordar al Gobierno de la Junta de Andalucía que la implantación de comedores escolares en centros educativos de titularidad pública "es una competencia suya que ha delegado en el Ayuntamiento de Montilla, que cuenta con un presupuesto muy ajustado –en algunas ocasiones, incluso deficiente– para todas las cosas que tiene que llevar adelante".Al respecto, Rosa Rodríguez defendió la necesidad de que la Junta de Andalucía y el Gobierno del Partido Popular "inviertan en educación pública" y establecezcan comedores escolares en estos centros que, a día de hoy, todavía no disponen de ellos. "Supondría una apuesta por la igualdad de todas las personas a la hora de elegir los centros que quieren para sus hijos e hijas y, también, una apuesta por la educación pública".Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Federico Cabello de Alba, quiso agradecer al alcalde de Montilla "la iniciativa que ha tenido para que el Ayuntamiento asuma el arreglo de los espacios necesarios para que la Junta de Andalucía pueda instalar estos comedores".En otro orden de cosas, duranre el pleno de anoche se aprobó de manera unánime una nueva ordenanza reguladora para el uso privativo de edificios públicos municipales para el desarrollo de actividades productivas o de emprendimiento y del uso común especial de edificios y espacios municipales para elEn este sentido, el responsable del Área de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, explicó que se “trata de una actualización normativa del actual reglamento de uso, tanto de las naves del Ayuntamiento en el polígono industrial Llanos de Jarata, como la adecuación a esa normativa de otros espacios municipales como es Solera LAB”.De esta forma, “el Ayuntamiento de Montilla sigue apostando por la creación de tejido empresarial y el autoempleo mediante la cesión del uso de distintos espacios, como las naves de Jarata, que tienen uso privativo y que, en la actualidad, se encuentran todas ocupadas por distintas empresas, como, por otro lado, el Solera LAB, que se convertirá de manera inminente en espacio colaborativo de 'coworking', de manera que aquellas personas que tengan una idea empresarial puedan llevarla a cabo con el apoyo del Ayuntamiento”, en palabras del teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad.