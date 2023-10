La Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba anticipa un "otoño caliente" de reivindicaciones

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba anticipó ayer un "otoño sembrado de conflictividad" ante la "falta de diálogo" de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en relación a las demandas que plantea el personal del Hospital Comarcal de Montilla, junto a organizaciones sindicales y partidos políticos, para exigir un área sanitaria propia en la Campiña Sur Cordobesa.Las organizaciones sindicales aseguraron ayer encontrarse "crispadas" ante la "inmovilidad" de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que, tras 14 meses de la firma del acuerdo para dividir en dos la macroárea sanitaria Sur de Córdoba , "no se ha dado ningún paso en ese sentido" y, lo que consideran más grave, "no se ha producido ninguna reunión trimestral de la comisión de seguimiento, ni a instancias de la Consejería, ni tras la solicitud realizada ya por dos veces por los representantes de los profesionales sanitarios".Tal y como han venido reiterando representantes políticos y sindicales en los últimos meses, como el alcalde de Montilla, Rafael Llamas , o la portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez , "los acuerdos se firman para cumplirlos y la puerta del dialogo siempre debe de estar abierta, cuestión que no se cumple" por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.Según denunció ayer la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, "el incumplimiento de lo acordado y la política de puertas cerradas de la Administración sanitaria nos obliga a reaccionar", ya que, a juicio de los representantes de los profesionales sanitarios, "no se entendería de otra manera"."Los trabajadores de los centros sanitarios nos exigen que se cumpla lo que hemos firmado y todas las organizaciones sindicales firmantes se sienten frustradas y engañadas por la situación de inmovilidad y por la falta de respeto de la Administración, que no cumple lo que firma", sostienen las mismas fuentes.Por todo ello, los representantes de los profesionales sanitarios aseguran estar planificando "movilizaciones y conflictos" a lo largo de las próximas semanas, al entender que "es la única vía que nos deja la Consejería de Salud con su actitud incumplidora y de oídos sordos". En ese sentido, desde la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba precisaron que estas movilizaciones "solo pretenden exigir que se cumpla lo que se firmó y que la vía del diálogo siempre esté abierta"."Explicaremos a los profesionales, a los ciudadanos, a los partidos políticos y a las plataformas que necesitamos un proyecto sanitario en el sur de Córdoba que ilusione a los profesionales, que ayude a retener talento y que consolide la sanidad pública, tanto en la comarca de la Campiña, como en la de la Subbética", añadieron desde la Junta de Personal, toda vez que recordaron que existe un informe pericial "realizado por los profesionales y por la Consejería de Salud, firmado y consensuado el pasado 15 de julio, que marca el camino y que hay que calendarizar y cumplir".De igual modo, la Junta de Personal ha vuelto a solicitar una reunión a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba para reclamar el cumplimiento del acuerdo de consenso suscrito el 15 de julio de 2022 en el seno de la mesa de trabajo integrada por la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur, los comités de empresa de los hospitales de Montilla y de Puente Genil, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE, Sindicato Médico, SAE, TECNOS y, por parte de la Administración, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, la delegada de Salud en Córdoba y el gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.Al hilo de lo anterior, el alcalde de Montilla se preguntó la pasada semana, en referencia a la Junta de Andalucía, "cuánto van a tardar en dar respuesta a lo que es un clamor en nuestra comarca" y calificó de "imprescindible" la creación de un Área Sanitaria específica para la Campiña Sur, de la que dependan los hospitales de Montilla y Puente Genil y desligada del Área de la Subbética que encabeza el Hospital Infanta Margarita de Cabra."Solo consiste en cumplir un acuerdo que ya se firmó con la Consejería de la mano de su viceconsejero y de la delegada de Salud", apuntó Rafael Llamas, en alusión al compromiso alcanzado a mediados de julio del pasado año para propiciar la creación de dos áreas de gestión sanitaria para el sur de la provincia: una para la zona de la Subbética y otra para la Campiña Sur.