CCOO y UGT lamentan el accidente laboral que se cobró la vida de un electricista montillano en Puente Genil

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARHIVO)

Los secretarios de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT de Córdoba, Aurelio Martín y Jaime Sarmiento, han lamentado el accidente laboral que ayer se cobró la vida de un electricista montillano en las instalaciones de la empresa Secaderos de Biomasa de Puente Genil, tal y como adelantó Montilla Digital Con el de ayer son ya cartorce las muertes registradas en la provincia de Córdoba en lo que va de año, una cifra que los secretarios de Salud Laboral de CCOO y UGT han calificado de "vergüenza social". Ambos sindicatos, que se han puesto a disposición de la familia de Miguel Ángel Sastre García "para lo que puedan necesitar", han puesto de manifiesto la importancia de la formación continua de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. "Pero no una formación genérica, sino una formación específica referida a su puesto de trabajo, especialmente, cuando se manejan equipos y/o maquinaria potencialmente peligrosos", han añadido.Asimismo, UGT y CCOO reclaman que las Administraciones competentes sean "más contundentes" en el control de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas. "Llevamos catorce personas muertas en la provincia y esa cifra nos habla de la poca concienciación del tejido empresarial cordobés sobre lo que implica no cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", han denunciado Aurelio Martín y Jaime Sarmiento, que han añadido que el hecho de "que la suerte haga que la mayoría de los accidentes sean leves o que el trabajador salve la vida por los pelos, no significa que las cosas se estén ha-ciendo bien y hay que acabar de una vez por todas con la cultura de la impunidad".Por último, los responsables de CCOO y UGT remarcaron que "ya sabemos todos lo que está pasando en materia de prevención de riesgos, ya hemos hecho suficientes análisis de los factores que intervienen en la accidentabilidad laboral y ahora es hora de poner soluciones y de frenar una lacra que está marcando a cientos de familias".Para los responsables de CCOO y UGT, un accidente laboral "no solo destroza a una familia cuando pierde a un ser querido, sino también cuando un trabajador o trabajadora queda con graves secuelas a causa de la dejadez de empresarios que no entienden que al trabajo se va para ganarse la vida, no para perderla".