SATSE y Rafael Llamas aplauden la aprobación de una moción de IU para reclamar un área sanitaria propia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Sindicato de Enfermería SATSE y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, aplaudieron ayer la aprobación unánime, por parte del Pleno de la Diputación de Córdoba, de una moción impulsada por Izquierda Unida (IU) para exigir un área sanitaria propia en la Campiña Sur Cordobesa.El primer edil montillano se preguntó, en referencia a la Junta de Andalucía, "cuánto van a tardar en dar respuesta a lo que es un clamor en nuestra comarca" y calificó de "imprescindible" la creación de un Área Sanitaria específica para la Campiña Sur, de la que dependan los hospitales de Montilla y Puente Genil y desligada del Área de la Subbética que encabeza el Hospital Infanta Margarita de Cabra."Solo consiste en cumplir un acuerdo que ya se firmó con la Consejería de la mano de su viceconsejero y de la delegada de Salud", apuntó Rafael Llamas, en alusión al compromiso alcanzado a mediados de julio del pasado año para propiciar la creación de dos áreas de gestión sanitaria para el sur de la provincia: una para la zona de la Subbética y otra para la Campiña Sur.Para Rafael Llamas, "todas las organizaciones políticas y sindicales ven la necesidad" de crear esta área sanitaria propia "y cuesta entender por qué no lo hacen". En ese sentido, el alcalde de Montilla añadió que "cuando pensamos que se favorece la sanidad privada en detrimento de la pública es porque no nos faltan razones y esta es una de ellas".Por su parte, el Sindicato de Enfermería valoró positivamente la aprobación por unanimidad de todos los partidos políticos de la moción presentada por IU y que, como recordó SATSE, "venía a solicitar todas aquellas cuestiones que los profesionales venimos demandando".A juicio de la organización sindical, "desde la Diputación se viene a decir a la Consejería de Salud que se cumpla el compromiso adquirido entre todos los profesionales y los sindicatos, también por unanimidad" y que "catorce meses después no se ha iniciado, lo que está suscitando la crispación en el ámbito sanitario en el sur de Córdoba". Tal y como avanzó en Montilla la portavoz de IU en la Diputación, Irene Ruiz Membrilla –que estuvo acompañada por el coordinador provincial de la formación, Sebastián Pérez, el diputado provincial José Manuel Cobo y las concejalas montillanas Rosa Rodríguez y María Luisa Rodas–, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla "está propiciando un desmantelamiento progresivo del sistema sanitario de salud" y, en concreto, del Hospital Comarcal de Montilla.La diputada provincial de IU denunció la "mala cobertura sanitaria" que se está prestando desde la macroárea del sur de Córdoba, que "pretende dar cobertura" a una población que ronda las 267.000 personas y que calificó de "insostenible". "Para ofrecer una buena prestación de servicio no deben rebasarse los 250.000 usuarios y, en el caso de Montilla, los pasamos con creces", añadió.Ruiz Membrilla recordó que gracias a las movilizaciones ciudadanas, promovidas por el Comité de Empresa del Hospital y por los propios sindicatos, a mediados de julio del pasado año se alcanzó un acuerdo para propiciar la creación de dos áreas de gestión sanitaria para el sur de la provincia: una para la zona de la Subbética y otra para la Campiña Sur.Sin embargo, tal y como censuró la portavoz de IU en la Diputación, "ha pasado un año y aquí no se hace nada, pues todo es dar largas o poner excusas". En ese sentido, Irene Ruiz acusó al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla de "estar jugando con la sanidad y con la vida de las personas"."En política, una primera premisa es que lo que se firma se tiene que cumplir, si no, qué credibilidad se proyecta a la ciudadanía cuando se firman acuerdos de trabajo y, al final, todo se queda en papel mojado", se preguntó la diputada de IU en alusión al acuerdo alcanzado por el viceconsejero de Salud, Serafín Romero, junto a la delegada de Salud, María Jesús Botella; el gerente del Área de Gestión Sanitaria Córdoba Sur, Pedro Castro; y los presidentes de la Junta de Personal del Área Sur y de los diferentes comités de empresa.Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, puso el foco de atención en la integración de los hospitales de Montilla y de Puente Genil en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, que se coordina desde el Hospital Infanta Margarita de Cabra, de la que depende una población de casi 270.000 personas."Esto es una auténtica barbaridad y esta situación se traduce en una saturación sin precedentes en esta Área Sanitaria y en un empeoramiento de las condiciones laborales del personal sanitario, que se encuentra desbordado", criticó la edil de IU, quien se refirió también a las "molestias a la población" que supone la continua derivación de pacientes a centros dispersos.Para Rosa Rodríguez, la constitución de esta macroárea sanitaria "no solo contraviene el sentido común, que ya es algo bastante grave, sino que, además, contraviene la propia Ley General de Sanidad, que indica que las áreas de salud no pueden atender a poblaciones superiores a 250.000 habitantes, con lo cual, ya se está rebasando aquí ese parámetro en más de 17.000 personas".