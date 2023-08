Izquierda Unida denuncia el "abandono" del Hospital de Montilla a manos del Gobierno del Partido Popular

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha denunciado hoy el "abandono" y el "desmantelamiento silencioso" del Hospital Comarcal de Montilla a manos del Gobierno del Partido Popular (PP) en la Junta de Andalucía.La portavoz de IU en el Consistorio montillano, Rosa Rodríguez, ha anunciado que la formación presentará el próximo miércoles una moción ante el Pleno de la Corporación que recoge la reivindicaciones que, desde hace ya más de un año, vienen demandando tanto el Comité de Empresa como los sindicatos sanitarios y que, a juicio de la edil, se originan por el "desmantelamiento progresivo y silencioso, aunque perfectamente orquestado, de la sanidad pública y, en consecuencia, de nuestro Hospital, que no solamente presta cobertura a la ciudadanía de Montilla sino, también, a la de otros pueblos colindantes".Rodríguez ha hecho hincapié en que "la puesta en marcha del Hospital de Montilla en el año 2004 significó para las personas que habitamos este pueblo y toda la comarca una importante mejora de vida, puesto que teníamos más comodidad a la hora de ser atendidos sanitariamente sin tener que desplazarnos a Córdoba y, además, también se abría la posibilidad de que se pudieran atender cuestiones graves de salud de manera urgente".En ese sentido, la portavoz de IU en el Ayuntamiento ha advertido de que "las condiciones de vida de las montillanas y los montillanos están siendo amenazadas gravemente desde que el Gobierno de la Junta de Andalucía es gestionado por el PP de Juanma Moreno" y ha insistido en que, desde principios del pasado año, el Ejecutivo autonómico "está haciendo oídos sordos a la aportación y a los argumentos de los sindicatos sanitarios".Rosa Rodríguez ha puesto el foco de atención en la integración de los hospitales de Montilla y de Puente Genil en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, que se coordina desde el Hospital Infanta Margarita de Cabra, y de la que depende una población de casi 270.000 personas."Esto es una auténtica barbaridad y esta situación se traduce en una saturación sin precedentes en esta Área Sanitaria y en un empeoramiento de las condiciones laborales del personal sanitario, que se encuentra desbordado", ha criticado la edil de IU, quien se ha referido también a las "molestias a la población" que supone la continua derivación de pacientes a centros dispersos.Para IU, la constitución de esta macroárea sanitaria "no solo contraviene el sentido común, que ya es algo bastante grave, sino que, además, contraviene la propia Ley General de Sanidad, que indica que las áreas de salud no pueden atender a poblaciones superiores a 250.000 habitantes, con lo cual, ya se está rebasando aquó ese parámetro en más de 17.000 personas".IU ha defendido que "quienes mejor cualificados están para decidir cuál es la mejor manera de gestionar y de organizar un hospital son, sin duda, las personas que trabajan allí, que llevan meses diciendo que esto es una barbaridad, que no funciona y que, además, origina otra consecuencia indeseada: la huída de personal sanitario a otras áreas con mejores recursos materiales y humanos, lo cual también perjudica a las personas usuarias por falta de personal sanitario en nuestro Hospital".Por último, Rosa Rodríguez ha lamentado la "situación de abandono" que sufre el Hospital de Montilla y que, a su juicio, "pone de manifiesto la bajada de brazos del Partido Popular andaluz ante la defensa de la sanidad pública, mientras siguen las derivaciones a la sanidad privada".Por su parte, María Luisa Rodas, concejala de IU en el Ayuntamiento de Montilla, ha alertado de que "el desmantelamiento de nuestro Hospital busca convertirlo en un ambulatorio grande" y ha insistido en que, gracias a las movilizaciones ciudadanas, promovidas por el Comité de Empresa y los sindicatos, "se compró por la vía de urgencia el aparato de rayos estropeado, se ha licitado recientemente otro y se ha adjudicado recientemente la ampliación de las instalaciones que se anunciaron hace más de dos por parte del anterior consejero de Salud"."Nuestro hospital necesitas más camas y, sobre todo, que la UCI se mantenga y no se desmantele, teniendo en cuenta, además, que se trata de una unidad que ha sido premiada en varias ocasiones", ha recordado María Luisa Rodas, quien ha advertido de que si la Junta de Andalucía "no dota el Hospital técnicamente y con el personal adecuado, detrás de la UCI caerían los quirófanos y, a continuación, el área de hospitalización"."Lo que pedimos es un hospital en condiciones, que preste cobertura sanitaria no solo a algunos pueblos de la Campiña Sur sino que, además, tenga capacidad para incluir a municipios más cercanos como Espejo, Nueva Carteya o Santaella", ha reclamado la concejala de IU en el Consistorio montillano.