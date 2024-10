Veinte años de pasión taurina en torno a Solano González

FOTOGRAFÍAS: LADIS / ISABEL AGUILAR / REDACCIÓNFOTOGRAFÍAS: LADIS / LA MONTERA (CEDIDAS)

La conmemoración del vigésimo aniversario de la Asociación Cultural Taurina Peña Solano González de Montilla, celebrada hace unas semanas, se transformó en una auténtica fiesta del toreo y de la amistad, congregando a más de doscientas personas entre aficionados, peñistas y personalidades del mundo taurino. Esta primera jornada festiva se celebró en el complejo Jardines de El Pilar, en La Carlota, donde una serie de actividades cargadas de emoción y homenaje fueron el eje central de la celebración.El acto comenzó con una clase práctica de toreo en la que los más jóvenes de la peña tuvieron la oportunidad de brillar. Manuel Fernández, de la Escuela Taurina de Córdoba, y el montillano Fernando Lovera, de la Escuela Taurina de Camas, supieron aprovechar la calidad de una becerra de la ganadería Castillo de Azuel, dejando patente el futuro prometedor que se avecina en la tauromaquia.Lovera, en particular, sorprendió al público al simular la colocación de un par de banderillas, gesto que fue aplaudido por los presentes. El novillero Francisco Solano González, titular de la peña y homenajeado en el evento, no se quedó atrás y demostró que, aunque el tiempo pase, la esencia taurina se mantiene presente.Por su parte, el ganadero y matador Ángel Luis Carmona, contagiado por la calidad de la becerra, también decidió entrar al ruedo, deleitando a los asistentes con una serie de pases con la izquierda dignos de elogio. Y, claro, tampoco faltaron los espontáneos en la jornada.El peñista Manuel López se animó a tomar la muleta, logrando su cometido sin incidentes, mientras que Fernando Lovera sufrió una aparatosa voltereta que, sin embargo, no fue impedimento para que continuara toreando con la misma entrega, demostrando su casta torera.Tras la clase práctica, el salón La Verónica fue testigo del acto principal de la jornada: la entrega de distinciones a los nuevos socios de honor de la Peña. El presidente de la entidad, Rafael Sánchez, fue el encargado de dar la bienvenida y abrir el acto con unas palabras de agradecimiento a todos los presentes.Jesús Aguirre, presidente del Parlamento Andaluz, recibió de manos de Sánchez el diploma acreditativo y la insignia de oro que lo distinguía como socio de honor. El periodista Rafael Cremades, pregonero de la Fiesta de la Vendimia en el año 2007 y miembro de honor de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla , fue condecorado por el mismo Aguirre, quien también entregó el diploma y la insignia de oro a Francisco Solano González, torero titular de la peña y una de las figuras de referencia para esta asociación montillana.El Peñista Ejemplar, Antonio Sanz, también fue reconocido durante el acto, y Jesús Aguirre no dejó pasar la oportunidad de sorprender al reconocido fotógrafo Ladislao Rodríguez Galán, más conocido como, máximo responsable de La Montera , con la distinción de Taurino Ejemplar, lo cual le resultó un honor inesperado.Rafael Cremades, en su intervención, aprovechó para agradecer el reconocimiento y compartir con los presentes algunas anécdotas de sus inicios en la radio y la televisión. Aunque vive en Sevilla, Cremades dejó claro que su corazón sigue estando en su Córdoba natal.Para cerrar el acto, Jesús Aguirre hizo gala de su fino sentido del humor y, en un momento de especial relevancia, aprovechó la ocasión para entregar a Cremades el XVIII Trofeo Marcelo Moreno "Tarik de Imperio", otorgado anualmente por la Tertulia Taurina "La Montera", un momento que fue recibido con aplausos y emoción.La jornada concluyó con una comida de hermandad, donde se brindó por la continuidad de la Asociación Cultural Taurina Peña Solano González de Montilla, el futuro de la Fiesta y la salud de todos los presentes. Entre los asistentes se encontraban figuras reconocidas del mundo taurino, como el torero Rafael González, junto a su esposa, y José Aguilar con su familia, entre otros.Para poner el broche final, la jornada culminó con un animado baile, que dejó un grato recuerdo entre todos los asistentes y marcó el inicio de lo que será un año lleno de actividades para conmemorar los veinte años de esta emblemática asociación.Este primer acto no solo sirvió para homenajear a figuras destacadas del mundo taurino y la cultura, sino también para reafirmar el compromiso de la Asociación Cultural Taurina Peña Solano González de Montilla con la difusión y defensa de la tauromaquia, una pasión que, a lo largo de estos veinte años, ha unido a generaciones de aficionados en torno a una misma afición: la Fiesta de los toros.