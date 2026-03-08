Aureliano Sáinz | Toyo Ito en Barcelona

Siempre me ha llamado la atención que de la Arquitectura, siendo la primera de las Bellas Artes clásicas (junto a la Escultura, Pintura, Música, Literatura, Danza, a las que habría que sumar el Cine, denominado como Séptimo Arte), apenas se conozcan los nombres de los arquitectos más relevantes, si exceptuamos algunos casos como es el del catalán Antoni Gaudí autor del afamado templo de la Sagrada Familia.Pero siendo consciente de esta situación, me parece oportuno hablar de un arquitecto japonés que también ha proyectado obras significativas en Barcelona, tomando algunas referencias estéticas precisamente del propio Gaudí. Me refiero a Toyo Ito, quien recibió el Premio Pritzker de Arquitectura en 2013.Hijo de padres japoneses, nació durante la ocupación colonial nipona en la capital surcoreana de Seúl en 1941, por lo que en la actualidad cuenta con 84 años. Una vez que su familia regresó a Tokio, desarrolla sus estudios superiores de Arquitectura en la Universidad Nacional de esta ciudad, finalizándolos en 1965. Ha realizado numerosos proyectos, no solo en su país sino también fuera de él, por lo que se le considera uno de los arquitectos más relevantes en el panorama internacional.Lo más probable que quien visite Barcelona por primera vez quiera conocer, aparte de la Sagrada Familia, la Casa Milá -popularmente conocida como La Pedrera- y también la Casa Batlló de Antoni Gaudí, ambas situadas en el Paseo de Gracia. Pero no solo le llamarán la atención estas dos casas del arquitecto modernista catalán, sino que le sorprenderá un edificio, justo enfrente de La Pedrera y en la acera opuesta, cuya fachada está cubierta con ondulaciones de acero inoxidable, recordando a ciertas ondas marinas.Se trata de la obra que Toyo Ito realizó, en 2009, para Suites Avenue y que llevó a cabo al remodelar un antiguo edificio de oficinas para adecuarlo a un lujoso hotel de apartamentos que cuenta, incluso, con una sala de exposiciones. Lógicamente, quien contempla esta fachada entiende que no es la de un edificio de viviendas habitual, puesto que el diseño se lleva a cabo no solo para ‘dialogar’ con la arquitectura de Gaudí, sino también para proteger la intimidad de los huéspedes. Lo más sorprendente de este diseño es que por la noche la iluminación del interior proporciona el negativo de la fachada que se contempla de día, como si se tratara de una especie de juego de sombras chinescas.La obra que más sorprende del arquitecto japonés es la que proyectó en L’Hospitalet de Llobregat -ciudad prácticamente unida a Barcelona-, en una de las zonas de mayor desarrollo: el hotel Porta Fira. Su forma recuerda a la del tronco de un árbol, de modo que a lo largo de sus 113 metros de altura se van formando de modo creciente las 26 plantas, cada una diferente a la anterior, manteniendo cierta similitud a las secciones que se obtienen cuando se corta un árbol. Desde el exterior lo que se aprecia son los tubos de aluminio de color rojo unidos por rótulas a la estructura del edificio adaptándose a la superficie de la fachada en una especie de movimiento de rotación y de crecimiento hacia arriba.Sobre esta obra, Toyo Ito nos indica que “Gaudí decía con frecuencia que su maestro era el árbol que tenía delante; por mi parte, yo también pienso que nunca podremos hacer una arquitectura mejor que la de un árbol”. La parte inferior del hotel se encuentra unida a otro edificio conformando las Torres Fira. En este segundo caso el edificio está destinado a oficinas, con un acabado que contrasta con la organicidad del hotel, pues se muestra con todas las características volumétricas de la pura geometría, ya que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular.También a este arquitecto japonés se le debe el proyecto del Recinto Ferial Gran Vía que se llevó a cabo en 2009. A todo ello habría que sumar que en la actualidad está en marcha la realización del proyecto del Museo Hermitage en la zona portuaria de la ciudad condal, lo que nos lleva a pensar que la conexión que Toyo Ito mantiene con esta gran ciudad es muy alta.Para cerrar, y como aportación externa a Barcelona, quisiera mostrar el estadio que proyectó en Taiwán para la celebración de los Juegos Mundiales de 2009. Para ello tomó como referencia la silueta de la figura mitológica del dragón, muy arraigada en la cultura china, de modo que la cubierta de la parte central del estadio, de forma circular, se alarga como si fuera la cola de un dragón, toda ella realizada con paneles solares como fuente de las necesidades energéticas de un recinto con capacidad para 55.000 espectadores.