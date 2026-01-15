La Unión estrenará una marcha de Jesús Lora dedicada al Cristo del Perdón

Una sólida trayectoria musical

La Agrupación Musical La Unión acaba de incorporar a su amplio repertorio una nueva marcha procesional propia, titulada, dedicada al Santísimo Cristo del Perdón de Montilla, una obra que verá la luz con motivo del XLV Aniversario de la formación y que lleva la firma del reconocido compositor cordobés Jesús Lora Vaquero.La composición, concebida expresamente para la efeméride que celebra la agrupación montillana, supone un hito dentro de su trayectoria musical, al tratarse de la primera marcha dedicada por la formación al Santísimo Cristo del Perdón, imagen perteneciente a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la que acompaña cada Lunes Santo desde el año 2016.Con esta incorporación,pasa a engrosar el conjunto de composiciones dedicadas a la cofradía de San Agustín, sumándose a otras marchas ya consolidadas en el repertorio procesional como, de Francisco José Carrasco, o, de Miguel Ángel Font.El autor de esta nueva marcha, Jesús Lora Vaquero, es una de las figuras más reconocidas de la música procesional cordobesa. Músico de sólida formación, trombonista y bombardinista, su trayectoria ha estado siempre ligada a la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba, formación que ha marcado de manera decisiva su estilo compositivo. Desde sus primeros pasos como instrumentista, ha demostrado una notable madurez musical, consolidándose con el tiempo como un compositor capaz de dotar a sus obras de personalidad, profundidad y coherencia estilística.Entre sus composiciones más destacadas figuran marchas que ya forman parte de la historia de la música procesional cordobesa, como(2004),(2007) o(2007), todas ellas vinculadas a la popular banda de La Estrella.Su catálogo se ha extendido también a otras formaciones de referencia, con obras como(2008), compuesta para la Agrupación Musical Veracruz de Campillos, en Málaga, o(2011), dedicada a la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia de Córdoba —la popular—.Más allá de los títulos, la obra de Jesús Lora Vaquero se caracteriza por un equilibrio entre marchas de carácter alegre y composiciones de corte más serio o fúnebre, siempre al servicio de la hermandad o imagen a la que van destinadas. Su proceso creativo parte, según ha explicado en distintas ocasiones, "de una reflexión profunda sobre a quién va dirigida la marcha y qué mensaje debe transmitir", manteniéndose fiel a un estilo propio forjado tras años de experiencia en banda.La marchaencuentra su razón de ser en una imagen de honda raigambre histórica y devocional en Montilla. El Santísimo Cristo del Perdón es un crucificado realizado en 1703 por el imaginero montillano Cristóbal de Guadix para presidir el ático del retablo de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno.Recuperada por la hermandad de la calle Ancha en 1992, la imagen había sido cedida en los años setenta a la Parroquia de San Sebastián bajo la advocación de la Misericordia, llegando incluso a procesionar durante algunos años en la Madrugada del Viernes Santo.Desde su primera estación de penitencia en la tarde-noche del Lunes Santo, la Hermandad del Nazareno apostó por incorporar hermanas costaleras para portar la imagen, dando lugar a una de las cuadrillas más consolidadas de la localidad, reconocida por su andar elegante y dulce, perfectamente acompasado con el repertorio cuidado y expresivo de la Agrupación Musical La Unión.La presentación de esta nueva marcha se enmarca en una trayectoria amplia y sólida de la formación montillana, fundada en 1981 y convertida en embajadora musical de la ciudad por numerosos puntos de la geografía andaluza y nacional. A lo largo de su historia, la agrupación ha actuado en ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, Andújar, Marchena, Antequera o Écija, así como fuera de Andalucía, en enclaves como San Joan Despí, Tomelloso o Valdepeñas.Momentos especialmente destacados de su recorrido incluyen la actuación en el Teatro Cervantes de Málaga en el año 2007, dentro delorganizado por Canal Sur Radio, o el acompañamiento musical realizado el Martes Santo de 2010 tras el paso de misterio de la Hermandad Salesiana de El Prendimiento de Córdoba, desde la iglesia de María Auxiliadora hasta la Santa Iglesia Catedral.Con cuatro trabajos discográficos en su haber —— y una colaboración en el CD, la formación cuenta actualmente con alrededor de un centenar de marchas en su repertorio, muchas de ellas propias, al que se sumarán próximamente nuevas composiciones. Todo ello conforma el contexto perfecto para quellegue como una obra llamada a dejar huella, tanto en el aniversario de la agrupación como en la memoria musical de la Semana Santa de Montilla.