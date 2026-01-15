La agricultura, los servicios y la construcción centran la demanda de empleo en la Campiña Sur

La agricultura, los servicios y la construcción continúan marcando el pulso del mercado laboral en la Campiña Sur cordobesa, que cerró el pasado mes de diciembre con 13.400 personas inscritas como demandantes de empleo, según el último informe del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en un contexto de descenso interanual del paro pero con una clara dependencia de los sectores productivos tradicionales de la comarca.El Observatorio Argos ofrece una radiografía minuciosa del perfil profesional de las personas demandantes de empleo en este territorio del sur de la provincia de Córdoba y confirma una evolución positiva en términos globales. En concreto, el número total de personas inscritas en las oficinas del SAE se redujo un 7,19 por ciento con respecto a diciembre del año 2024, consolidando así una tendencia descendente que ya se venía observando a lo largo del último semestre de 2025.No obstante, tras esa mejora cuantitativa subyace una estructura del desempleo muy definida. La distribución por sexos vuelve a mostrar una notable brecha de género, con 8.674 mujeres frente a 4.726 hombres en situación de demanda de empleo. Esta diferencia se acentúa especialmente a partir de los tramos de edad intermedios y avanzados, donde el desempleo femenino presenta un mayor peso, una realidad que se repite de forma persistente en la comarca.El análisis por grupos de edad permite profundizar aún más en esta fotografía laboral. Los colectivos con mayor número de personas demandantes se concentran en las edades más maduras. Destacan, por volumen, las personas de 60 años o más, con 2.858 inscritas, seguidas del grupo de 55 a 59 años, que suma 2.279. En el extremo opuesto se sitúan los menores de 20 años, con 125 personas demandantes, un dato reducido que, aun así, plantea interrogantes sobre el acceso temprano al empleo y la estabilidad laboral de la población joven.La duración de la demanda aporta otra clave para entender la situación del mercado de trabajo en la Campiña Sur. Casi la mitad de las personas inscritas (5.987) llevan menos de tres meses buscando empleo, lo que refleja una cierta movilidad y rotación laboral.Sin embargo, el paro de larga duración sigue teniendo un peso considerable: 3.657 personas acumulan más de un año inscritas como demandantes, una cifra que, aunque desciende respecto al año anterior, continúa siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos del territorio.El informe también detalla el nivel formativo de las personas demandantes de empleo, un factor estrechamente ligado a la estructura productiva comarcal. Más de la mitad cuenta con educación general, mientras que un porcentaje relevante presenta estudios primarios incompletos o completos.La presencia de personas con estudios postsecundarios —que engloba tanto formación profesional superior como estudios universitarios— resulta más limitada, lo que refuerza la idea de un mercado laboral orientado mayoritariamente a ocupaciones de cualificación media o baja, muy vinculadas a sectores tradicionales.En cuanto a las ocupaciones demandadas, las denominadas "ocupaciones elementales" concentran el mayor volumen, con 4.693 personas, lo que representa algo más del 35 por ciento del total. A continuación se sitúan los trabajadores de los servicios de restauración, personales, de protección y vendedores, así como los trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero. Estos datos reflejan con claridad el peso de actividades intensivas en mano de obra y con un marcado carácter estacional, especialmente en el ámbito agrario y de los servicios.La distribución por secciones de actividad confirma esa misma pauta. La agricultura y la ganadería se mantienen como el principal foco de demanda de empleo en la Campiña Sur, con 4.519 personas inscritas, lo que equivale a casi un tercio del total.Le siguen la construcción, con 1.753 personas demandantes, y la Administración pública y defensa, junto a la industria manufacturera. El comercio y la hostelería completan el grupo de sectores con mayor peso, configurando un mapa laboral muy ligado al territorio y a sus ciclos económicos.Otros ámbitos, como las actividades sanitarias y de servicios sociales, la educación o las actividades profesionales, científicas y técnicas, presentan cifras más moderadas, mientras que sectores como la información y las comunicaciones, las actividades financieras o las industrias extractivas tienen una presencia residual entre las personas demandantes de empleo. Esta distribución pone de relieve las dificultades para diversificar el tejido productivo y atraer actividades de mayor valor añadido.El informe del Observatorio Argos también recoge la situación de colectivos específicos, como el de las personas con discapacidad o las personas demandantes de empleo extranjeras. Aunque su peso relativo es menor dentro del conjunto, su evolución resulta significativa para evaluar el grado de inclusión del mercado laboral comarcal, con una distribución por sexos que vuelve a mostrar una mayor presencia femenina.En conjunto, los datos correspondientes a diciembre de 2025 describen un escenario de mejora moderada del desempleo en la Campiña Sur cordobesa, pero también evidencian la persistencia de una estructura laboral muy dependiente de la agricultura, los servicios y la construcción. Sectores que siguen sosteniendo buena parte del empleo, pero que, al mismo tiempo, concentran buena parte de la vulnerabilidad del mercado de trabajo, especialmente para mujeres, personas de mayor edad y quienes llevan más tiempo en situación de desempleo.