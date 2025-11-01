Abre sus puertas la exposición 'Enoturismo a través de la fotografía' de Chema G. Mármol

La mirada montillana del enoturismo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla inauguró ayer tarde la exposición, del fotógrafo montillano Chema G. Mármol, una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 11 de noviembre en el Salón Municipal San Juan de Dios.La muestra, que en su primer día reunió a un nutrido grupo de visitantes, junto a representantes de los tres grupos políticos que conforman la Corporación municipal, sirvió para abrir el, que se celebra el segundo domingo de noviembre.La exposición reúne un total de 76 obras realizadas a lo largo de la última década, en las que el autor retrata con una mirada íntima los paisajes del viñedo, las bodegas, los lagares y los oficios tradicionales vinculados al vino de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.Muchas de las imágenes son inéditas, y en ellas se percibe no solo el pulso del trabajo agrícola, sino también el latido humano de una tierra que celebra su cultura. Fiestas locales, procesiones o jornadas de campo se mezclan con escenas de vendimia y amaneceres entre cepas, ampliando el concepto de enoturismo hacia un universo más amplio que abraza la identidad montillana.Durante el acto de inauguración, Chema G. Mármol explicó que esta exposición surgió tras el, con una imagen que titulóy que reflejaba el trabajo de recogida de fardos de uva al amanecer. A partir de ahí, el artista montillano decidió “centrar esta primera exposición individual exclusivamente en el enoturismo y en la forma de entenderlo desde nuestra tierra”.El autor defendió que “el enoturismo no se limita al vino, sino que abarca todo lo que ocurre alrededor del viñedo: las fiestas, el trabajo en el campo, la gastronomía, la naturaleza y las personas que mantienen viva esta cultura”. En ese sentido, detalló que las imágenes abarcan diferentes estaciones del año y distintas horas del día, “mostrando cómo cambia la luz y el paisaje de Montilla en cada época”.El fotógrafo estuvo acompañado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley; el teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales; la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), María José Tejada; y la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), María Luisa Rodas.Todos ellos destacaron el valor de la exposición como una ventana abierta al territorio. Lapsley, en concreto, señaló que la muestra “representa una magnífica oportunidad para conocer, a través de la mirada de un montillano, la riqueza de nuestro territorio y la identidad vitivinícola de Montilla-Moriles”.Tanto el alcalde como el concejal de Turismo pusieron de manifiesto que esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Montilla por vincular el arte, la fotografía y la promoción turística en torno al vino, dentro de la estrategia del, que cuenta con una dotación global de más de 2,7 millones de euros.Adrian Lapsley felicitó al autor por “haber convertido una mirada artística en una herramienta de promoción del destino”, y subrayó que “acciones como esta contribuyen a consolidar a Montilla como referente del enoturismo en Andalucía”.La exposiciónpermanecerá abierta hasta el 11 de noviembre y podrá visitarse de lunes a viernes, de 17:00 a 22:30 horas, y los fines de semana, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 22:30 horas. Una oportunidad para adentrarse, a través del objetivo de Chema G. Mármol, en la esencia de una comarca que vive y respira vino.José María Garrido Mármol, conocido artísticamente como, nació y reside en Montilla, donde a sus 34 años ha consolidado una doble trayectoria como informático y fotógrafo. Se formó en el Colegio La Asunción, en el Colegio Salesiano "San Francisco Solano" y el IES Inca Garcilaso, completando después estudios en el IES Trassierra de Córdoba.Su trabajo fotográfico, de marcado carácter documental, busca capturar la autenticidad del mundo del vino y de la vida rural que lo rodea. En su obra —que ha ilustrado crónicas y reportajes de medios como— las luces del amanecer, las sombras del lagar o el silencio de los campos se transforman en un relato visual que, sin artificios, revela la verdad del paisaje montillano.La exposición que ahora presenta y que abrió sus puertas ayer tarde, está compuesta por 78 fotografías —entre ellas, la imagen ganadora del Premio Unicornio 2024— que siguen un mismo hilo argumental: el enoturismo entendido como una experiencia fotográfica integral.A través de sus imágenes, el visitante puede conocer la vendimia, las catas, las bodegas, pero también observar la fauna o contemplar la Vía Láctea sobre los viñedos. Chema G. Mármol explora así todas las vertientes que ofrece la Ruta del Vino Montilla-Moriles, desde la fotografía macro hasta la astronómica o artística.“Mis fotografías encajan más en un estilo documental”, explicó en declaraciones a este periódico, para añadir que “se intenta mostrar el mundo del vino tal como es, aprovechando luces, sombras o amaneceres para dar un punto más artístico, pero sin perder la esencia de mostrar aquello que podríamos ver sin una cámara”. Y es que su mirada, sensible y precisa, se ha convertido en un testimonio visual de una tierra que ha hecho del vino su forma de vida.