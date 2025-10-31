Una exposición de Chema G. Mármol inaugura el programa del Día Mundial del Enoturismo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla abre esta tarde la programación del Día Mundial del Enoturismo con la exposición, una muestra del fotógrafo montillano Chema G. Mármol que invita a recorrer la esencia de la cultura del vino y el paisaje de los viñedos la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La inauguración tendrá lugar esta tarde, a las 19:30 de la tarde, en el Salón Municipal San Juan de Dios, donde permanecerá abierta hasta el 11 de noviembre, con entrada gratuita. En total, se exhiben 78 fotografías que retratan el enoturismo desde una mirada artística y documental, incluyendo la, obra de Chema G. Mármol.El autor, nacido en Montilla hace 34 años, ha recorrido viñedos, bodegas y lagares para construir un relato visual que une paisaje, oficio y emoción. Sus imágenes —a veces bañadas por la luz del amanecer, otras envueltas en la calma de la noche estrellada— muestran escenas de vendimia, catas, faenas agrícolas y detalles de fauna, acercando al espectador a una experiencia fotográfica más allá de lo gastronómico.En declaraciones a, el propio autor detalla que las obras “intentan mostrar el mundo del vino tal como es, aprovechando luces, sombras o amaneceres para dar un punto más artístico, pero sin perder la esencia de mostrar aquello que podríamos ver sin una cámara”.La exposición, organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Montilla, es la primera de las tres actividades que conforman el programa municipal con motivo del Día Mundial del Enoturismo, impulsado por la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN). Este año, el Consistorio ha querido maridar cultura, historia y vino, en un recorrido abierto al público que refuerza la estrecha relación de Montilla con su patrimonio vitivinícola.Además de la muestra fotográfica, el patio del Ayuntamiento acogerá el jueves 6 de noviembre, a las 20.00 de la tarde, una cata gratuita de vinos de Bodega Arrabal, mientras que el domingo 9 de noviembre se celebrará, una visita guiada por enclaves emblemáticos del centro histórico que incluirá degustaciones de vino. Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina Municipal de Turismo, ubicada en el castillo de El Gran Capitán, o a través del número de WhatsApp 672 780 521.Durante la presentación del programa, el alcalde de Montilla y presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Llamas, destacó el valor simbólico de esta cita anual. “El Día Mundial del Enoturismo es una oportunidad para reivindicar el valor de nuestra cultura del vino, la singularidad de nuestro paisaje vitivinícola y la implicación de bodegas, lagares y entidades locales por querer vivir el vino como una parte esencial de nuestra identidad y desarrollo económico”, afirmó.Estas iniciativas se enmarcan también dentro de la estrategia de promoción del enoturismo sostenible que impulsa el Consistorio, con el propósito de consolidar a Montilla como referente enoturístico del sur de Córdoba. “La Ruta del Vino Montilla-Moriles es una herramienta de desarrollo rural que dinamiza nuestra economía, genera y crea riqueza, dota de identidad al territorio y nos proyecta al futuro”, señaló el regidor, quien subrayó la importancia de “apoyar a los agricultores y personas que trabajan en las viñas, bodegas y lagares”.El programa municipal coincide con el conjunto de actividades organizadas en la provincia por la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, dentro de la celebración del Día Mundial del Enoturismo. El delegado territorial, Eduardo Lucena, destacó durante su presentación que “el enoturismo constituye un motor de desarrollo sostenible y una oportunidad para mostrar la riqueza patrimonial, gastronómica y cultural de nuestros municipios”.Lucena valoró también el trabajo conjunto entre administraciones y empresas: “Estas actividades reflejan el esfuerzo conjunto de instituciones, bodegas y agentes locales por ofrecer experiencias únicas que fortalezcan la marca Córdoba y el prestigio internacional de Montilla-Moriles”, señaló.En ese sentido, el delegado insistió en que “los modelos de turismo se están reorientando hacia el interior, por lo que es necesario consolidar y fortalecer este turismo basado en la calidad, en la agricultura y ganadería de la provincia, en este caso, para lo que ha llamado a la unión de esfuerzos para la promoción nacional e internacional, con el consumo del vino como elemento singular de la provincia”.Más allá de las actividades municipales, las bodegas y lagares de Montilla también se sumarán a la celebración con propuestas propias. Elofrecerá una ruta en 4x4 por la Sierra de Montilla que incluirá visita a la bodega y degustación de vinos. En el mismo entorno, la Bodega Rockera Cabriñana celebrará su “Seta Rock”, donde música en directo y vino se dan la mano bajo el cielo del Cerro Macho. Por su parte, el Lagar La Primilla abrirá sus puertas para catar los primeros vinos de la cosecha 2025.En el tramo urbano de la ciudad,ha preparado las “Catas a tu medida” los días 1, 2 y 9 de noviembre, una experiencia que permite a cada visitante elegir los vinos que desea probar guiado por el personal de la bodega. La agencia P&B Experience, por su parte, propone recorridos culturales por los rincones más emblemáticos de Montilla con aroma a vino, del 7 al 9 de noviembre.Así, Montilla vuelve a reivindicar su alma vinícola y su compromiso con un enoturismo sostenible, capaz de unir tradición y futuro. En palabras del alcalde, “el enoturismo es una herramienta para poner en valor unos vinos únicos, con una uva de gran versatilidad”, y sobre todo, una forma de seguir brindando por la identidad y la vida de un territorio que, desde hace siglos, late al ritmo de la vid y el vino.