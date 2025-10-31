Territorio Emergente 3.5: Montilla se convierte en epicentro de la música joven andaluza



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, junto a la Asociación Cultural 3.5, ha presentado una nueva edición del certamen Territorio Emergente 3.5, una cita que se consolida como una de las plataformas más sólidas de impulso para las bandas emergentes con música original en Andalucía.Esta quinta edición, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Cultura y la colaboración del Consistorio montillano, se celebrará mañana sábado, 1 de noviembre, en el Auditorio Municipal de Montilla, un espacio que acogerá la final del concurso con un formato renovado y un ambiente más festivo.En esta convocatoria se han inscrito más de cuarenta grupos procedentes de toda la comunidad autónoma, lo que demuestra la proyección regional del certamen. De entre todas las propuestas, el jurado ha seleccionado tres formaciones finalistas: Septüm, de Jaén; Fuente Nueva, de Córdoba; y Humo, de Málaga. Cada una de ellas subirá al escenario para competir por un premio de 500 euros destinado a la banda ganadora, además de una placa de reconocimiento para los tres grupos participantes.La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó durante la presentación el valor de este proyecto y el compromiso de la organización con el talento joven. “Territorio Emergente es un ejemplo de cómo la cultura musical se puede impulsar desde la iniciativa local, poniendo en valor la creatividad y el trabajo de los artistas que componen y producen su propia música”, afirmó la edil, que felicitó a la Asociación Cultural 3.5 por “su labor constante de apoyo a los nuevos talentos y por contribuir a que el público descubra la calidad de las bandas que surgen en nuestro entorno”.Raya también defendió la continuidad de este tipo de propuestas dentro de la programación cultural municipal. “Esta quinta edición demuestra que el certamen ha funcionado muy bien, que las bandas están agradecidas por contar con un espacio de visibilidad, y que desde el Ayuntamiento de Montilla seguiremos apoyando proyectos que promuevan la creación cultural como motor de desarrollo y cohesión social”, señaló la responsable de Cultura.Por su parte, Manuel Ramírez, gerente de MA Manager y organizador del certamen, valoró la alta participación de este año y la calidad de los proyectos inscritos. “Cada año se inscriben más grupos con música propia, lo que demuestra el talento que hay en Andalucía. En Montilla tratamos de ofrecer las mejores condiciones técnicas y humanas para que los artistas se sientan cuidados y valorados”, comentó Ramírez, quien subrayó también “la importancia de contar con un escenario y un equipo técnico de primer nivel como los del Auditorio Municipal”.Manu Ramírez, miembro de la Asociación Cultural 3.5, puso el acento en la diversidad estilística de los finalistas. “Las tres bandas finalistas ofrecen estilos muy variados, desde el indie pop hasta el rock más duro”, explicó, adelantando además que el grupo Feed Soul Band —que hoy mismo— actuará como banda invitada durante la gala. “El jurado lo va a tener complicado, pero estamos seguros de que el público disfrutará de una noche de música con mucha energía y calidad”, añadió.Este año, el Auditorio Municipal de Montilla sustituirá al Teatro Garnelo como sede del evento, un cambio que responde al deseo de la organización de ofrecer un entorno más amplio y participativo. “Creemos que esta ubicación mejora la experiencia del público y de las bandas”, apuntaron los organizadores, convencidos de que el nuevo espacio permitirá disfrutar de la música con un ambiente más cercano y festivo, acompañado de servicio de barra y una cuidada producción técnica.Territorio Emergente 3.5 llega, así, a su quinta edición convertido en un referente dentro del panorama musical independiente andaluz. Su capacidad para descubrir nuevas voces, conectar a los artistas con el público y ofrecer un espacio profesional para la creación lo consolidan como un proyecto que va más allá del concurso: un verdadero escaparate del talento joven que florece en Andalucía.