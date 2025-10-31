Servicio gratuito de autobús para visitar el Cementerio Municipal de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha mañana un servicio especial de autobuses coincidiendo con la conmemoración del Día de Todos los Santos. La medida, pensada para facilitar los desplazamientos hacia el Cementerio Municipal de San Francisco Solano, permitirá a los vecinos acudir con mayor comodidad a rendir homenaje a sus seres queridos en una de las fechas más emotivas del calendario.El servicio partirá desde la Estación de Autobuses en tres horarios diferentes —a las 10.00, a las 11.00 y a las 12.00 del mediodía— y regresará desde el cementerio a las 10.30, 11.30 y 12.30 horas. El recorrido será el habitual del autobús urbano, manteniendo todas las paradas intermedias, incluida la situada frente al camposanto. De este modo, los montillanos contarán con un transporte cómodo y directo durante la jornada de mañana, en la que el camposanto recibe la visita de centenares de personas.Además, este dispositivo especial se verá reforzado con la ampliación del horario del Cementerio Municipal, que permanecerá abierto en horario ininterrumpido para facilitar las visitas. A su vez, el Ayuntamiento ha intensificado en las últimas semanas las labores de adecentamiento y limpieza de las instalaciones, con especial atención al interior de la iglesia, donde se celebrará la tradicional Misa de Difuntos el domingo 2 de noviembre, a partir de las 10.00 de la mañana.El Cementerio Municipal de San Francisco Solano, inaugurado el 30 de agosto de 1894 bajo el mandato del alcalde Miguel Márquez del Real, se ha convertido a lo largo de los años en un espacio cargado de historia y de vida en calma. Su frondoso pensil de cipreses oscuros y altivos crea una atmósfera serena, que invita a pasear por sus calles estrechas y cuidadas, especialmente en estos días de finales de octubre y comienzos de noviembre. Son fechas en las que el camposanto se llena de visitantes que, con paso lento, leen los nombres grabados en las lápidas hasta descubrir alguno familiar, deteniéndose un instante en la memoria.En su interior descansan personajes destacados de la historia montillana. Allí reposan las tumbas del periodista y escritor Dámaso Delgado (1829-1906), fundador del periódico, y del también periodista y escritor, fallecido en 2022.No falta tampoco el enterramiento del ilustre médico y científico Antonio Pablo Fernández Solano (1744-1823), conocido como “El Sabio Andaluz”. Su figura fue tan respetada que, según se cuenta, el mariscal Nicolas Jean de Dieu Soult, duque de Dalmacia y ministro bajo el reinado de Luis XVIII, ordenó colocar guardias de respeto en la puerta de su casa durante la estancia de las tropas napoleónicas en Montilla.Además, el cementerio conserva un monumento en memoria de los vecinos asesinados durante la Guerra Civil y una fosa común que recuerda los episodios más oscuros del pasado local. Todos estos rincones conforman un lugar de recogimiento y homenaje, donde cada rincón respira historia y donde cada flor depositada parece renovar un vínculo silencioso entre generaciones.En definitiva, el dispositivo especial impulsado por el Ayuntamiento de Montilla busca no solo facilitar los desplazamientos durante estos días de recuerdo, sino también acompañar a la ciudadanía en un momento de especial significado. Porque, más allá de los servicios y los horarios, cada visita al Cementerio de San Francisco Solano es también una forma de mantener viva la memoria.