'Mi Kely': el nuevo disco de Feed Soul Band

Feed Soul Band presenta mañana su segundo trabajo discográfico, titulado, una obra compuesta por catorce temas en los que la formación montillana muestra una evolución artística y emocional fruto de un proceso creativo intenso y honesto.El lanzamiento llegará a todas las plataformas digitales, consolidando así el crecimiento de un grupo que, en los últimos meses, ha vivido uno de los momentos más dulces de su trayectoria, al hacerse con la victoria del, cuya final se disputó en el Parque de la Constitución de Hinojosa del Duque.El nuevo disco, grabado en Aggrohardcore Studios bajo la producción de los propios integrantes de la banda, Manu Ramírez y Félix Luque-Romero, refleja —según explican los propios músicos a— un salto cualitativo respecto a su debut,, el primer trabajo discográfico publicado en 2023.Tanto Manu Ramírez como Félix Luque-Romero firman la autoría de todas las canciones de este nuevo trabajo, un álbum que, además, cuenta con una colaboración muy especial: la de Chipi, vocalista del grupo sevillano La Canalla, con el que tuvieron el honor de estar grabando en su estudio en Sevilla, también junto a Antoni Noguera, productor de la discográfica Matasellos y manager de Paco de Lucía desde 2009 hasta su fallecimiento en 2014.Los artífices de Feed Soul Band no ocultan su satisfacción con el proceso de grabación, que ha dado forma a un disco que respira autenticidad y eclecticismo. En sus letras y ritmos,transita por diferentes estilos y géneros. “Como siempre, las influencias son bastante variadas: desde el pop-rock, hasta el rap, el ska y la música disco, sin olvidar los temas más acústicos, las baladas o los ritmos latinos”, detallan.La banda montillana reconoce que este segundo disco ha supuesto un punto de inflexión en su trayectoria. “Con este disco hemos crecido y madurado musical y emocionalmente, pues para crear estos temas nos hemos abierto en cuerpo y alma para exprimirnos a nosotros mismos: ha sido una cura de humildad”, subrayan los músicos. Una declaración que resume el espíritu de un álbum que pretende ir más allá de la experimentación sonora: es también una mirada interior, un proceso de autodescubrimiento.El lanzamiento dellega en un momento especialmente brillante para el grupo montillano. El pasado mes de agosto, Feed Soul Band se alzó con el primer premio en la gran final del IV Concurso de Maquetas Rurales Ciudad de Hinojosa, un certamen que reunió a más de 300 propuestas de toda España. Su mezcla de hip-hop y rock les valió el reconocimiento del jurado y la ovación del público en una noche que confirmaba su proyección dentro del panorama musical emergente.Aquella victoria —que les permitió optar entre la grabación de un EP profesional o una dotación económica de 1.500 euros— marcó un antes y un después en su camino. La banda, liderada por Manu Ramírez y Félix Luque-Romero, ha construido una identidad sólida basada en la fusión de estilos y en una autenticidad que ha conquistado escenarios y concursos. Su primer disco,, fue una carta de presentación directa y sin artificios, un retrato emocional de su generación y de su propia tierra, Montilla, a la que rindieron tributo aludiendo a su propio código postal.En esta ocasión,promete ampliar ese universo, con una propuesta más madura, cargada de matices y con una producción que da un paso adelante en calidad y profundidad sonora. Y es que, tras su paso por concursos, festivales y colaboraciones con artistas de renombre, Feed Soul Band demuestra que la constancia, la honestidad y la pasión son los ingredientes que siguen marcando su camino.