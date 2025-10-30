Concluyen las obras de reurbanización de la calle Jaén tras una inversión de casi 180.000 euros



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla recepcionó ayer las obras de reurbanización de la calle Jaén, una actuación que ha permitido renovar por completo esta vía que discurre paralela a la línea férrea Córdoba-Málaga y que conecta la confluencia de las avenidas de Italia y del Marqués de la Vega de Armijo con la calle Río de la Hoz.El proyecto, que ha contado con una inversión municipal próxima a los 180.000 euros, ha permitido rehabilitar este espacio urbano que da acceso al molino de la. Los trabajos, ejecutados por la empresa Mezclas Bituminosas S.A., se han desarrollado sobre una superficie de 4.200 metros cuadrados y una longitud de 430 metros.La intervención ha incluido la pavimentación completa de la calzada y la renovación de los acerados en el tramo urbano más cercano a la Avenida de Italia, además de la mejora del alumbrado público y la adecuación de zonas para un futuro ajardinamiento. Asimismo, se ha llevado a cabo la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento a través deAunque el plazo inicial previsto para la actuación era de tres meses, la duración de las obras se ha ampliado finalmente un mes más debido a las altas temperaturas registradas durante el pasado verano. El proyecto fue redactado por la arquitecta municipal Raquel Ariza Martín y ha permitido solventar diversos problemas de drenaje que venían afectando a la zona.Durante la visita de recepción, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que “esta actuación responde a una demanda histórica de los vecinos y de las empresas situadas en la calle Jaén, un espacio con notable actividad económica y comercial, donde se ubican negocios y cooperativas como La Unión, especialmente activa durante la campaña de aceituna”.El primer edil subrayó, además, que “era una vía que necesitaba una remodelación integral para adaptarse a las necesidades actuales de movilidad y accesibilidad, mejorando la seguridad y corrigiendo los problemas de drenaje que afectaban a la zona”.En ese sentido, Rafael Llamas explicó la complejidad técnica del proyecto “por la necesidad de ajustar las rasantes a las edificaciones existentes y de resolver los puntos donde se producían acumulaciones de agua, especialmente en la intersección con la Avenida de Italia”.De igual modo, Llamas enmarcó esta intervención “en la estrategia municipal de mejora de los espacios públicos y de la movilidad urbana, que se desarrolla de forma equilibrada en todos los barrios de Montilla”. Asimismo, recordó que “la actuación en la calle Jaén se complementará próximamente con la remodelación integral de la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo, reforzando la conectividad entre distintas zonas del municipio”.La actuación viene a continuar la línea de mejora urbana emprendida por el Consistorio en los últimos años. De hecho, en 2018 el Ayuntamiento destinó 517.000 euros del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) a laen esta misma senda peatonal que enlaza la estación de tren con las instalaciones de La Unión.