Feed Soul Band conquista la final del IV Concurso de Maquetas Rurales

Una trayectoria marcada por la autenticidad

La banda montillana Feed Soul Band se alzó este viernes con el primer premio en la gran final del IV Concurso de Maquetas Rurales "Ciudad de Hinojosa", celebrada en el Parque de la Constitución de Hinojosa del Duque, tras una velada que reunió a los tres grupos finalistas entre más de 300 propuestas llegadas desde todos los rincones de España.El grupo liderado por Manuel Ramírez Águila y Félix Luque-Romero Mesa firmó una actuación cargada de energía, donde hip-hop y rock se fusionaron para ofrecer un directo poderoso y original. Nada más recibir el galardón, los músicos no ocultaron su sorpresa: “Si os hemos de ser sinceros, jamás pensamos que ganaríamos”, confesaron aLa cita musical, impulsada por el Ayuntamiento hinojoseño, se ha consolidado como un escaparate para las nuevas tendencias y los proyectos emergentes. El alcalde, Matías González, lo expresó antes del inicio de la gran final. “Un año más, Hinojosa del Duque apuesta por el talento nacional, posicionándonos como un referente de la música emergente”, destacó, para anunciar a continuación que esta iniciativa “seguirá ofreciendo a jóvenes artistas una plataforma para dar a conocer su talento a toda España”.En esta cuarta edición, el concurso volvió a batir récords de participación con más de 300 bandas inscritas, procedentes de comunidades como Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, País Vasco y diferentes puntos de Andalucía. Los estilos fueron tan variados como el propio mapa sonoro del país: flamenco, pop, rock, electrónica o indie.Sin embargo, solo tres grupos lograron llegar a la final: Manía, desde Madrid, con un pop-rock enérgico; El Niño Erizo, de Jaén, con una propuesta indie con tintes rockeros; y Feed Soul Band, la representación montillana que terminó alzándose con el triunfo.El primer premio otorgado al grupo montillano consiste en la grabación de un EP con cuatro temas, tres días de estudio con alojamiento incluido, mezcla y, o bien la cantidad de 1.500 euros, junto con un trofeo conmemorativo. El segundo y tercer clasificado recibieron 800 y 600 euros, respectivamente, además de sus correspondientes galardones.Para Feed Soul Band, este galardón supone un nuevo hito en una carrera que nació desde la amistad y la pasión por la música. Manuel Ramírez, de 25 años, ha combinado su formación en Magisterio Infantil Bilingüe con experiencias laborales en Irlanda que ampliaron sus horizontes artísticos.Por su parte, Félix Luque-Romero, de 33 años, suma más de tres lustros ligado a la música, aunque su vida profesional transcurre entre fogones. Este cocinero y productor musical, además, lidera el sello discográfico Aggrohardcore y encuentra inspiración en artistas tan diversos como Rafael Lechowski, Nina Simone o Antonio Machín.Juntos han logrado consolidar un proyecto sonoro que mezcla estilos con una fuerte carga emocional. Así lo demuestra su primer álbum,, publicado en 2023 y titulado con el código postal de Montilla como declaración de identidad. Dieciocho temas que relatan transformaciones personales, emociones y vivencias.En mayo de este mismo año, inspirado en un viaje a Ciudad Real y cargado de reflexión sobre las decisiones vitales. “Es un tema que habla de las adversidades de la vida y de cómo las gestionamos nosotros o, al menos, lo intentamos”, detallaba Ramírez entonces.Su paso por la, junto al cantautor Iván Feria, ya anticipaba el potencial de una banda que, a base de constancia y autenticidad, se ha convertido en embajadora del talento montillano. Ahora, su nombre se suma a la lista de ganadores de un certamen que no deja de crecer y que promete seguir siendo un trampolín para la música independiente en España.